'गुलाबी जॅकेट घातलं म्हणजे जबाबदार आहोत असं समजू नये', हर्षवर्धन सपकाळ यांचा पार्थ पवारांना टोला, 'परिपक्वतेच्या पारड्यात...'

Harshwardhan Sapkal on Parth Pawar: अजितदादांसारखं गुलाबी जॅकेट घालून शपथ घेतल्याने आपण जबाबदार आहोत असं समजण्याची चूक पार्थ पवारांनी करू नये असा टोला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी लगावला आहे. झी 24 तासच्या 'टू द पॉईंट विथ कमलेश सुतार' या विशेष मुलाखतीत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पार्थ पवारांवर टीकास्त्र डागलं आहे. बारामती पोटनिवडणुकीत काँग्रेसनं उमेदवार दिल्यानं राष्ट्रवादीचे खासदार पार्थ पवारांनी काँग्रेसचा महाराष्ट्रात डाऊनफॉल सुरु आहे अशी टीका केली होती. या टीकेवरही सपकाळांनी विशेष मुलाखतीत प्रत्युत्तर दिलं आहे.
"पार्थ पवारांचं वक्तव्य परिपक्वतेच्या पारड्यात जाऊन बसलं आहे. अजितदादांसारखं गुलाबी जॅकेट घालून शपथ घेतल्याने आपण जबाबदार आहोत असं समजण्याची चूक पार्थ पवारांनी करू नये," असा टोला सपकाळांनी लगावला. 'पार्थ यांचं वक्तव्य मजेशीर, विनोदात्मक आहे, असं म्हणत पार्थ पवारांच्या टीकेची सपकाळांनी खिल्ली उडवली. तसंच शरद पवारांच्या विधानाची आठवण करून देत, 'हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मत समझो' असा इशाराच हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पार्थ पवारांसह सत्ताधाऱ्यांना दिला.
"पार्थ पवारांच्या वक्तव्यावर मला विशेष भाष्य करावंसं वाटत नाही. पार्थ पवारांचं एकंदरित वक्तव्य परिपक्वतेच्या पारड्यात जाऊन बसलं आहे. त्यामुळे तिथे वजन करावं लागेल. डाऊनफॉलआधी धमकीवजा इशाऱ्याचीही भाषा होती. बघावं लागेल, दाखवून देऊ असं म्हणाले. ते मी फार गांभीर्याने न घेता मजेशीरपणे घेतलं आहे. आमचा पक्ष गांधींचा आहे. गांधींनी कृतीत जगा, क्रीयामध्ये जगा प्रतिक्रियेतून जगू नका असं सांगितलं आहे. ते म्हणाले म्हणून निवडणूक लढणार असं होत नाही. अजित पवारांचे पुत्र आहेत म्हणून त्यांच्या विधानाला महत्त्व आहे. अजितदादा महाराष्ट्राचे कर्तबगार नेते, खमकं नेतृत्व होतं. त्यांच्या माघारी वारसा पुढे घेऊन जाता काय बोलावं, कशाचं भान ठेवावं हा त्यांचा अधिकार आहे. पण अजित पवारांसारखं गुलाबी जॅकेट घालून शपथ घेतल्याने आपण जबाबदार आहोत, आणि आपलं वक्तव्य अजितदादांसारखं कडक आहे अशी समजण्याची चूक भविष्यात होणार नाही अशी आशा करतो," असं ते म्हणाले आहेत.
बारामतीत काँग्रेसनं माघार घेतल्यानंतर आता काँग्रेसने 2029 मध्ये बारामती जिंकण्याचा निश्चय केला आहे. लंबी लडाई के लिए दोन कदम पिछे आना पडता है असं सूचक विधान त्यांनी केलं आहे. 2029 मध्ये बारामतीत काँग्रेसचा आमदार असेल, असा विश्वास व्यक्त करत सपकाळांनी थेट पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या युगेंद्र पवारांच्या जागेवर दावा ठोकल्याचं दिसत आहे.
'मविआची घडी विस्कटलीय यात तथ्य असल्याची थेट कबुली काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळांनी दिली आहे. मविआत संवादाचा अभाव असल्याचं सांगत सपकाळांनी मविआतील मतभेदांवर भाष्य केलंय.. त्यामुळं सपकाळांची ही कबुली कशाचे संकेत आहे? अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
हर्षवर्धन सपकाळांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेवर जोरदार टीका केली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते काँग्रेसवर जी टीका करतात त्याचा बराचसा भाग त्यांनाही लागू होतो, असं म्हणत सपकाळांनी पलटवार केला आहे. हेकेखोरी ही ताकद नाही. त्यामुळं कोणीही हेका वापरता कामा नये.. हम जहाँ खडे होते है, वहाँसे लाईन शुरू होगी ही स्टाईल योग्य नाही असा टोलाही हर्षवर्धन सपकाळांना शिवसेना UBTला लगावला आहे.
अजितदादांच्या विमान अपघाताचा आम्ही पाठपुरावा करू असं विधान काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळांनी केलं. अजित पवारांसारखा 'एवढा मोठा नेता जातो त्याची साधी चौकशी होत नाही.अपघाताच्या चौकशीबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस का बोलत नाहीत? असा सवालही सपकाळांनी उपस्थित केला आहे.