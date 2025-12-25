English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
वंचित बहुजन आघाडी सोबत काँग्रेस अजूनही युती संदर्भात आशावादी

VBA And Congress Yuti Update: आघाडी आणि काँग्रेस पक्षाच्या युतीच्या चर्चा रंगत होत्या. काँग्रेसने मात्र याबाबत कोणताही ठोस प्रस्ताव दिलेला नाही .   

Updated: Dec 25, 2025, 12:59 PM IST
जयेश जगड, झी मिडिया, अकोला: अकोल्यात काँग्रेससोबत युती नाही अशी स्पष्ट घोषणा करत वंचित बहुजन आघाडीने महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या युती चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. मात्र दुसरीकडे काँग्रेस अजूनही युतीबाबत आशावादी असल्याचं चित्र दिसत आहे.

भाजप वगळता कोणत्याही पक्षासोबत युती करण्यास तयार

दरम्यान, राज्यभरात भाजप वगळता कोणत्याही पक्षासोबत युती करण्यास वंचित बहुजन आघाडी तयार असल्याची भूमिका पक्षाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी यापूर्वी स्पष्ट केली होती. अकोला महानगरपालिकेसाठी वंचित आणि काँग्रेस यांच्यात युतीसंदर्भात चर्चा सुरू होती.मात्र काँग्रेसकडून कोणताही ठोस प्रस्ताव न आल्याने वंचित बहुजन आघाडीने अकोला महापालिकेत काँग्रेससोबत युती न करण्याचा निर्णय घेतल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

 

काँग्रेस मात्र अजूनही युतीबाबत आशावादी

वंचित बहुजन आघाडीने युतीसाठी दरवाजे बंद केले असले तरी काँग्रेसने मात्र अजूनही युतीसाठी आपली भूमिका सकारात्मक ठेवली आहे. वंचितच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, प्रकाश आंबेडकर अकोल्यात आल्यानंतर चर्चा होईल, असं आश्वासन देण्यात आल्याचं काँग्रेसचे आमदार साजिद खान पठाण यांनी सांगितलं आहे. वंचित बहुजन आघाडीसोबत आजही आणि उद्याही युतीसाठी आम्ही तयार असल्याचं काँग्रेसकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. काँग्रेसच्या या भूमिकेमुळे काँग्रेस अजूनही वंचित बहुजन आघाडी सोबत युती करिता आशावादी असल्याचं दिसून येत आहे.

 

काँग्रेसकडून युतीसाठीचे प्रयत्न सुरूच

अकोला महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीने काँग्रेससोबत युती न करण्याची स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. मात्र काँग्रेसकडून युतीसाठीचे प्रयत्न सुरूच असल्याचं दिसून येत असून, प्रकाश आंबेडकर यांच्याशी चर्चा होण्याची आशा काँग्रेसने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे अकोल्याच्या राजकारणात युतीच्या मुद्द्यावरून संभ्रम कायम असल्याचं चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे.

 

निवडणुकीचा ‘नारळ फोडत’ थेट मैदानात उतरण्याचा निर्धार

दरम्यान, आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीने काल 24 डिंबर 2025 रोजी त्यांच्या पाच उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करत निवडणूक रणशिंग फुंकलं आहे. यामध्ये काँग्रेस आमदार साजिद खान पठाण या प्रभागातून लढतील असे सर्व प्रथम जाहीर केले. उमेदवार जाहीर करून वंचितने निवडणुकीचा ‘नारळ फोडत’ थेट मैदानात उतरण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

