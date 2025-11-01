English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बिहार निवडणूकीच्या तोंडावर काँग्रेसने ही सावध भूमिका घेतल्याची शक्यता आहे.. कारण राज ठाकरेंच्या जवळीकीचा काँग्रेसला बिहारमध्ये फटका बसू शकतो या भीतीने काँग्रेसने सावध भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे..  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Nov 1, 2025, 09:48 PM IST
बिहारमध्ये फटका बसण्याच्या भीतीने काँग्रेसने सत्याच्या मोर्च्यात घेतली सावध भूमिका!

ब्युरो रिपोर्ट झी 24 तास: राज्यातील मतदार यांद्यांमधील घोळाविरोधात विरोधकांनी निवडणूक आयोगाच्या विरोधात सत्याचा मोर्चा काढत शक्तीप्रदर्शन केलंय.. मात्र यामध्ये एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली ती म्हणजे काँग्रेसच्या नेत्यांच्या सावध भूमिकेची... काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि मुंबई अध्यक्षांनी तर मोर्चाला दांडीच मारली.. बिहार निवडणूकीच्या तोंडावर काँग्रेसने ही सावध भूमिका घेतल्याची शक्यता आहे.. कारण राज ठाकरेंच्या जवळीकीचा काँग्रेसला बिहारमध्ये फटका बसू शकतो या भीतीने काँग्रेसने सावध भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे..

मतदार याद्यामधील घोळ, आणि मतचोरी विरोधात राज्यातील विरोधकांची आक्रमक भूमिका घेतलीय.. मविआसह मनसेनं याविरोधात सातत्याने आवाज उठवायला सुरूवात केलीय. आणि या घोळाच्या विरोधात मनसे आणि मविआने निवडणूक आयोगाविरोधात सत्याचा मोर्चा काढत जोरदार शक्तीप्रदर्शन केलं.. मविआ आणि मनसेचे सर्वच प्रमुख नेते या मोर्चात सहभागी झाले होते. मात्र यामध्ये एक गोष्ट प्रकरणाने जाणवली ती म्हणजे मविआतील प्रमुख पक्ष काँग्रेसने घेतलेली सावध भूमिका.. सत्याच्या या मोर्च्यात काँग्रेस काहीशी मागे मागे असल्याचं पहायला मिळत होतं.. एवढ्या मोठ्या विरोधकांच्या एकजुटीच्या या मोर्चाला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ आणि मुंबई काँग्रेस अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनीच दांडी मागल्यानं ही बाब अधोरेखित झालीय.. या मोर्चात ना काँग्रेसचा कुठे झेंडा दिसला ना काँग्रेस नेत्यांमध्ये उत्साह.. पहिल्या फळीतीलकाही नेते मात्र उपस्थित होते.. 

तर काँग्रेसच्या या सावध भूमिकेवर भाजपने मविआमधील अंतर्गत मतभेदांवर बोट ठेवलंय..  मविआमध्ये अंतर्गत मतभेद आहे.. काँग्रेसच्या चार नेत्यांची तोंड चार बाजुला असल्याचं म्हणत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काँग्रेस सह मविआवर हल्लाबोल केलाय. तर  राज ठाकरे सोबत आले तर बिहारमध्ये मतं मिळणार नसल्याची काँग्रेसला भीती वाटत असल्याचं भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी म्हटलंय..

मराठी माणसासाठी उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे एकत्र आलेत. कोण येतील त्यांच्यासोबत युती होईल असं म्हणत ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते वैभव नाईक यांनी काँग्रेस सोबत आली किंवा नाही आली तरी एकत्र राहणार असल्याचे संकेत दिलेत. तर सत्याच्या मोर्चात काँग्रेसने सावध भूमिके घेतलीय.. बिहार निवडणुकीत फटका बसण्याची काँग्रेसला भीती आहे या चर्चा आणि विरोधकांचे आऱोप काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी फेटाळून लावलेत...

विरोधकांच्या सत्याच्या मोर्चालाच काँग्रेसची सावध भूमिका होती असं नाही... तर 30 ऑक्टोबरला सत्याच्या मोर्चाच्या नियोजनासाठी मुंबईच्या वाय बी चव्हाण सेंटरमध्ये मविआसह मनसेच्या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. मात्र या बैठकीलाही काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्ष, मुंबई अध्यक्षांसह दिग्गज नेत्यांनी दांडी मारली होती.. बिहार निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस या ना त्या कारणाने मनसे आणि राज ठाकरेंपासून चार हात लांब राहत असल्याचं पाहायला मिळतंय... आणि आजच्या सत्याच्या मोर्चानंतर हे पुन्हा एकदा अधोरेकीत झालंय.

