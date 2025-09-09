ठाकरेंच्या सेनेकडील विधान परिषद विरोधी पक्षनेता पद काँग्रेसकडे? 'या' बड्या नेत्याकडे सोपवणार पद?

Vidhan Parishad Opposition Leader: विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेते पदावर काँग्रेस दावा सांगणार आहे. अंबादास दानवे यांचा विरोधी पक्षनेतेपदाचा कार्यकाळ 29 ऑगस्टला पूर्ण झाला. त्यामुळे रिक्त असलेल्या या पदासाठी काँग्रेस आग्रही आहे. सध्या विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेतेपदासाठी काँग्रेसचे आठ आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सहा आमदार आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडीत या पदासाठी काँग्रेसने दावा केला आहे. या पदावर कोण विराजमान होणार हे सुद्धा काँग्रेसकडून निश्चित झाल्याचं समजलं जात आहे.
उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेकडे असेल विधान परिषद विरोधी पक्षनेते पद अंबादास दानवे यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त झालं आहे. सध्या विधान परिषदेत महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेसचं संख्याबळ हे अधिक आहे आणि त्यामुळे विधान परिषद विरोधी पक्षनेते पदावर काँग्रेस पक्षाने दावा केला आहे. विधान परिषदेत ठाकरेंच्या शिवसेनेचे सहा काँग्रेस पक्षाचे आठ आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे दोन आमदार आहेत. विधान परिषद विरोधी पक्षनेते पद काँग्रेसकडे असावं यासाठी काँग्रेस नेत्यांनी 'मातोश्री'वरील भेटीदरम्यान उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत चर्चा केली.
विधिमंडळात पहिल्यांदाच सद्यस्थितीत विरोधी पक्षनेते पद ना विधानसभेत आहे ना विधान परिषदेत त्याच्यामुळे तातडीने विरोधी पक्षनेते पद देण्यात यावे अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. विधानसभा विरोधी पक्षनेते पदासाठी ठाकरेंच्या शिवसेनेने आधीच दावा केला आहे तर आता विधान परिषद विरोधी पक्षनेते पदासाठी काँग्रेसकडून दावा केला गेला आहे. विधानसभेत उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेचा विरोधी पक्षनेता व्हावा यासाठी आमची हरकत नाही, मात्र विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद आपल्याला मिळायला हवे, अशी भूमिका या बैठकीत काँग्रेसच्या नेत्यांनी मांडल्याचे कळते.
राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका, विधान सभा आणि विधान परिषदेतील रिक्त विरोधी पक्षनेते पद तसेच राज्यातील राजकीय परिस्थितीबाबत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांची भेट घेत सविस्तर चर्चा केली.
यावेळी ज्येष्ठ काँग्रेस नेते… pic.twitter.com/hdCESVcPER
— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) September 8, 2025
विरोधी पक्षनेते पदासाठी काँग्रेसकडून सतेज पाटील यांचं नाव चर्चेत आहे. सतेज पाटील यांची विरोधी पक्षनेते पदी नियुक्ती केली जाण्याची शक्यता आहे. सतेज (बंटी) डी. पाटील हे महाराष्ट्रातील एक प्रमुख काँग्रेस नेते आणि राजकारणी आहेत. ते कोल्हापूर जिल्ह्यातील राजकारणात प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जातात. ते सध्या महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य (एमएलसी) आहेत. मार्च 2025 मध्ये काँग्रेसने त्यांना विधान परिषदेतील पक्ष गटनेते म्हणून नियुक्त केले. ते कोल्हापूर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष देखील आहेत. एप्रिल 2025 मध्ये त्यांना पुणे शहर आणि कोल्हापूर जिल्ह्याचे काँग्रेस निरीक्षक म्हणून नियुक्त केले गेले. ते काँग्रेसच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाशी जवळचे आहेत आणि स्थानिक निवडणुकांमध्ये पक्षाच्या रणनीती आखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी कोणता पक्ष दावा करत आहे?
काँग्रेस पक्षाने विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदासाठी दावा केला आहे, कारण सध्या विधान परिषदेत त्यांचे संख्याबळ (आठ आमदार) ठाकरेंच्या शिवसेनेपेक्षा (सहा आमदार) जास्त आहे.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेतेपद का रिक्त आहे?
उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे नेते अंबादास दानवे यांचा विरोधी पक्षनेतेपदाचा कार्यकाळ 29 ऑगस्ट 2025 रोजी पूर्ण झाला, त्यामुळे हे पद सध्या रिक्त आहे.
काँग्रेसने या पदासाठी कोणाशी चर्चा केली?
काँग्रेस नेत्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याशी मातोश्री निवासस्थानी भेट घेऊन विधान परिषदेच्या विरोधी पक्षनेतेपदाबाबत चर्चा केली. या भेटीत काँग्रेसने हे पद स्वतःकडे घेण्याची मागणी केली.