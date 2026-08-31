/CJP आणि काँग्रेस यांचे कनेक्शन काय? पुण्यातील जाहीर सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सर्वात मोठा खुलासा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : पुण्यामध्ये भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक आयोजित करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी राहुल गांधी तसेच काँग्रेसवर जोरदार निशाणा साधला. महिला बिलाला काँग्रेसने विरोध केला. महिला बिलाचे हत्यारे राहुल गांधी आहेत अशी जहरी टीका फडणवीस यांनी केली. राहुल गांधींची छात्रों की गूंज नव्हे तर झूठ की गूंज. संविधानाची
मोडतोड करणा-या काँग्रेसच्या हातात माओवाद्यांचं लाल पुस्तक असल्याचे म्हणत फडणवीस यांनी हल्लाबोल केला. सीजेपी म्हणजे काँग्रेस जीताओ प्रोग्राम. पुण्यातील सभेतून देवेंद्र फडणवीसांची काँग्रेससह सीजेपीवर सडकून टीका केली.
रविंद्र चव्हाण अध्यक्ष झाल्यानंतर ही पहिली कार्यकारिणी बैठक झाली. ते अध्यक्ष झाल्यानंतर प्रत्येक निवडणुकीत आपण पहिल्या क्रमांकवर आलो, तीन तृतीयांश जागांवर आपण निवडून आलो. आजचा दिवस अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा आहे. पुणेकरांनी डीजेच्या वादात न पडता महाराष्ट्राला दाखवून द्या की सांस्कृतिक पद्धतीने गणेशोत्सव कसा साजरा केला जाऊ शकतो असे आवाहान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
शिवरायांच्या मावळ्यांच्या प्रमाणे आता चढाई करायची वेळ आली आहे. हे आपल्यासाठी नवीन नाही पण कार्यपद्धती समजून घेण्याची गरज आहे. काँग्रेसकडून होणाऱ्या हल्ल्यांवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे भाष्य केले. शत्रूने हल्ले केले तेव्हा शिवरायांनी विविध नाविन्यपूर्ण मार्गांनी शत्रूचा नायनाट केला. संविधानाचा जे दुरुपयोग करतील त्यांचे हात जळल्याशिवाय राहणार नाहीत. काँग्रेसच्या लाल संविधानाच्या आत माओवाद आहे अशी टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली.
राहुल गांधींचा कार्यक्रम म्हणजे छात्रो की गुंज नाही तर ही झूठ की गुंज. आजच्या पिढीला मी युवाशक्ती मानतो राहुल गांधींनी कर्नाटकात भाषण केलं त्यानंतर एका मुलीने फॅक्ट चेक केलं तर ते दावे खोटे निघाले. फॅक्ट चेक करणाऱ्या मुलीच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केला. महिलांना संधी देण्याची वेळ होती तेव्हा प्रियांका गांधींना संधी का दिली नाही ? हिमाचल आणि कर्नाटकच्या मंत्रिमंडळात एकही महिला घेत नाहीत आणि इथे येऊन महिलांबाबत विधान करतात. महिला आरक्षणाचा कायदा मोदींजीनी केला. 2023 साली महिला बिल आले, तेव्हा महिलांना 33 टक्के आरक्षण आणि ते देण्यासाठी एकतर जनगणना करायची आणि दुसरं आकडेवारी घेऊन जागा वाढवयाच्या हे दोन मुद्दे होते. माझा सुप्रिया, प्रियांका, सकाळच्या भोंग्याला सवाल आहे की त्यावेळी त्या कायद्याला मतदान केलं. कारण तुम्हाला माहीत होतं की तेव्हा एनडीएकडे बहुमत होतं म्हणून यांनी वाहत्या गंगेत हात धुवून घेतले.
एनडीए जवळ बहुमत नाही हे लक्षात आल्यावर विरोधकांनी ये बिल पाडलं. बिल पास झाला नाही तर 2029 मध्ये महिलांना 33 टक्के आरक्षण देता येणार नाही. आकाश पाताळ एक करून मोदीजी हे बिल पास करून दाखवतील, माझा माझ्या नेत्यावर विश्वास आहे.जोपर्यंत संसदेत महिलांना स्थान देत नाहीत तोवर मोदीजींचा कारवा (प्रवास) सुरूच राहील. महिलांचा खरा कैवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आहेत.
NAC मानांकनत महाराष्ट्र पहिला आला आहे. पण राहूल गांधी कर्नाटक, हिमाचल, झारखंडला जात नाहीत, ते येउन महाराष्ट्रात बोलतात. सर्वाधिक परदेशी विद्यापीठे महाराष्ट्रात आले आहेत. अटलजी म्हणाले होते निंदकाचे घर असावे शेजारी, या वाक्यावर माझा विश्वास आहे. देशातील 39 टक्के परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात येत आहे. जेव्हा त राज्यांसोबत तुलना होईक तेव्हा या लोकांना तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही. 1 लाख 20 हजार तरुण तरुणींना आपण नोकरी दिली. काही परीक्षांमध्ये गडबडी झाली हे मान्य आहे. पारदर्शी परीक्षा व्हाव्यात यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय असं मुख्यमंत्री म्हणाले.