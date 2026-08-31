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CJP आणि काँग्रेस यांचे कनेक्शन काय? पुण्यातील जाहीर सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सर्वात मोठा खुलासा

राहुल गांधी महिला आरक्षणाचे हत्यारे आहेत. डिलिमिटेशन बिलवरून देवेंद्र फडणवीस यांनी राहुल गांधींवर हल्लाबोल केला. तर मोदी जे बोलतात ते करून दाखवतात. महिलांना 2029मध्ये आरक्षण मिळणारच असा विश्वास फडणवीसांना व्यक्त केला.

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 31, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 06:06 PM IST
CJP आणि काँग्रेस यांचे कनेक्शन काय? पुण्यातील जाहीर सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सर्वात मोठा खुलासा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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