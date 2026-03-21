कॅप्टन अशोक खरातला भेटणारे महाराष्ट्रातील 3 बडे IAS अधिकारी कोण? अटकेच्या 3 दिवसआधी नेमकं काय घडलं होते?

कॅप्टन खरात प्रकरणात IAS अधिका-यांचंही कनेक्शन समोर आले आहे. अटकेआधी खरात आणि 3 अधिका-यांची बैठक झाल्याची सूत्रांची माहिती समोर आलेय. खरातला भेटणारे अधिकारी कोण, याबाबत चर्चा सुरू आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 21, 2026, 02:23 PM IST
Captain Ashok Kharat : कथित ज्योतिषी कॅप्टन अशोक खरातच्या किळसवाण्या प्रकारांची धक्कादायक कृत्यांची मालिका उघड झाल्यांनतर संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. नाशिकचा भोंदूबाबा अशोक खरातमुळे अडचणीत आलेल्या रुपाली चाकणकरांना राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षापदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. महाराष्ट्रातील अनेक राजकीय नेत्यांचे कथित ज्योतिषी कॅप्टन अशोक खरात यांच्यासह संबध असल्याचे समोर आले आहे.  यातच आता कॅप्टन खरात प्रकरणात IAS अधिका-यांचंही कनेक्शन समोर आले आहे. कॅप्टन अशोक खरातला भेटणारे महाराष्ट्रातील 3 बडे IAS अधिकारी कोणा? अशोक खरात याच्या अटकेच्या 3 दिवसआधी नेमकं काय घडलं होते?

अशोक खरात अटकेच्या तीन दिवस आधी राज्यातील 3 IAS अधिकारी आणि कॅप्टन खरात यांची बैठक झाली होती. शिर्डीत तीन IAS अधिकारी कॅप्टन खरातला भेटल्याची माहिती समोर आली आहे. शिर्डीतील एका नामांकित हॉटेलमध्ये बैठक झाल्याची विश्वसनीय माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. एका व्यक्तीने तीन IAS अधिकाऱ्यांची बैठक घडवून आणल्याची माहिती समोर आली आहे.  राज्यातील ते तीन IAS अधिकारी कोण? SIT चौकशीत समोर येणार का? याकडे सर्वांचते लक्ष लागले आहे. शिर्डी परिसरात आरोपी कॅप्टन खरातचा अनेक गुंतवणूक पंटर तसेच आय एस अधिकारी चौकशीच्या फेऱ्यात येणार का याकडे देखील सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अशोक खरात हा हायप्रोफाईल ज्योतिष होता त्याच्याकडं अनेक व्हीव्हीआयपींची वर्दळ असायची. लोकांचं भविष्य सांगणा-या अशोक खरात याने कोणा कोणाला मार्गदर्शन केलेय याचा पोलिस आता शोध आहेत.  खरातला लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात बेड्या ठोकल्यानंतर हे प्रकरण एसआयटीकडे वर्ग करण्यात आलंय, IPS अधिकारी तेजस्वी सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली अगोदरच एसआयटीचा तपास सुरू आहे, दोन प्रकरणाचा समांतर तपास सुरू असताना हे तिसरं प्रकरण तेजस्वी सातपुते यांच्याकडे सोपवण्यात आलं आहे.. अशोक खरात यांच्या काळ्या कारनाम्यांची व्याप्ती मोठी असल्यानं या चौकशीतून अनेक धक्कादायक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

