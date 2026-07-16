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थुंकण्याच्या दंडाची रक्कम २,५०० रुपये करण्याचा विचार करा, न्यायालयाच्या सूचना

देशातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून इंदूरची ओळख असताना, आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई तितकीच स्वच्छ का होऊ शकत नाही? असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं महापालिकेला केलाय.  कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडवरील प्रदूषण आणि आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं महापालिकेच्या कचरा व्यवस्थापनावर आणि सार्वजनिक स्वच्छतेवर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.

Published: Jul 16, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:23 PM IST
थुंकण्याच्या दंडाची रक्कम २,५०० रुपये करण्याचा विचार करा, न्यायालयाच्या सूचना

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