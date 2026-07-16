थुंकण्याच्या दंडाची रक्कम २,५०० रुपये करण्याचा विचार करा, न्यायालयाच्या सूचना

मनश्री पाठक, मुंबई : देशातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून इंदूरची ओळख असताना, आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई तितकीच स्वच्छ का होऊ शकत नाही? असा थेट सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं महापालिकेला केलाय. कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडवरील प्रदूषण आणि आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं महापालिकेच्या कचरा व्यवस्थापनावर आणि सार्वजनिक स्वच्छतेवर कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
अशी टिप्पणी न्यायालयानेै केली आहे.
कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राऊंडमुळे होणारं प्रदूषण, दुर्गंधी आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबत दाखल याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयानं इंदूरचा आदर्श समोर ठेवत, "इंदूर देशातील सर्वात स्वच्छ शहर होऊ शकते, तर मुंबई का नाही?" असा प्रश्न उपस्थित केला.
'इंदूरला सलग आठव्यांदा देशातील सर्वात स्वच्छ शहराचा मान मिळाला आहे. हे तेथील पालिका अधिकाऱ्यांच्या बांधिलकीमुळे शक्य झाले. अशीच इच्छाशक्ती असेल तर मुंबईतही हे कठीण नाही,' असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयानं पुण्यातील मोशी येथील कचरा प्रकल्पातील इमारत दुर्घटनेचाही उल्लेख केला. मुंबईतील डम्पिंग ग्राऊंडवरही कचऱ्याचे मोठे ढिगारे साचत असल्यानं भविष्यात अशी दुर्घटना घडू नये, यासाठी तातडीनं उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने दिल्या.
सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्याच्या वाढत्या प्रकारांवरही न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
"आपल्या देशात थुंकणे हा एक राष्ट्रीय छंद बनला आहे," अशी कठोर टिप्पणी केली
थुंकण्याबद्दलच्या दंडाची रक्कम वाढवून ती २,५०० रुपये करण्याचा विचार करण्याची सूचना न्यायालयाने केली.
मुंबईला स्वच्छ आणि सुरक्षित शहर बनवण्यासाठी केवळ महापालिकेची जबाबदारी पुरेशी नाहीय. नागरिकांनीही सार्वजनिक स्वच्छतेबाबत आपली जबाबदारी ओळखणे आवश्यक असल्याचं न्यायालयाच्या निरीक्षणातून स्पष्ट झालंय. आता न्यायालयाच्या या कठोर टिप्पणीनंतर महापालिका आणि प्रशासन कोणती ठोस पावलं उचलतं, याकडे मुंबईकरांचं लक्ष लागलंय.