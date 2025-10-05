English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईतून पुण्याला जाण्यासाठी आता तिसरा महामार्ग, कुठून ते कसा असेल हा नवा मार्ग, वाचा A To Z माहिती

Third Mumbai-Pune ExpressWay: आता मुंबईतून पुण्याला जाण्यासाठी तिसरा महामार्ग सेवेत येणार आहे. कसा असेल हा महामार्ग जाणून घ्या. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 5, 2025, 09:04 AM IST
मुंबईतून पुण्याला जाण्यासाठी आता तिसरा महामार्ग, कुठून ते कसा असेल हा नवा मार्ग, वाचा A To Z माहिती
Construction of third Mumbai Pune highway already underway know detail about it

Third Mumbai-Pune ExpressWay: मुंबईहून पुणे गाठण्यासाठी आता तिसरा महामार्ग लवकरच उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळं नागरिकांचा प्रवास आता विना वाहतुककोंडी होणार आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) पुणे – बंगळुरू द्रुतगती महामार्ग बांधत असून या महामार्गाचा मुंबईपर्यंत विस्तार करण्यात येणार आहे. 

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून 830 किमी लांबीचा मुंबई-पुणे-बंगळुरु द्रुतगती प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. सध्या पुणे ते बंगळुरू महामार्गाचे काम सुरू असून मुंबई-पुणे महामार्गातील पागोटो चौक दरम्यानच्या 29.129 किमी लांबीच्या महामार्गाचा आराखडा तयार झाला आहे. तर चौक – पुणे, शिवारे दरम्यानच्या अंदाजे 100 किमी लांबीच्या टप्प्याच्या आराखड्याचे काम सुरू आहे. पागोटे – चौक टप्प्याच्या बांधकामासाठी दिवाळीनंतर निविदा प्रसिद्ध करण्याची तयारी सुरू केली आहे. डिसेंबरअखेरपर्यंत निविदा अंतिम करून नवीन वर्षात महामार्गाच्या बांधकामाला सुरुवात करण्यात येणार आहे.

पागोटे चौक आणि चौक पुणे, शिवारे महामार्ग पूर्णपणे तयार झाल्यास मुंबई-पुण्यासाठी तिसरा द्रुतगती महामार्ग नागरिकांच्या सेवेत येणार आहे. या तिसऱ्या महामार्गामुळं सध्या सेवेत असलेल्या मुंबई-पुणे महामार्गावरील ताण कमी होणार आहे. तसंच, वाहतूक कोंडीदेखील कमी होण्यास मदत होईल. या नवीन महामार्गामुळं मुंबई ते पुणे अंतर केवळ दीड तासांत पार करता येणार आहे.

3653 कोटी रुपये खर्चाच्या या महामार्गासाठी रायगडमधील तीन तालुक्यातील 175.94 हेक्टर जागा संपादीत करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. आतापर्यंत 60 टक्क्यांहून अधिक काम पूर्ण झाले असून येत्या काही महिन्यात 100 टक्के भूसंपादन पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचे एनएचएआयच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

FAQ

प्रश्न १: तिसरा मुंबई-पुणे महामार्ग काय आहे आणि तो का बांधला जात आहे?

उत्तर: हा महामार्ग पुणे-बंगळुरू द्रुतगती महामार्गाचा मुंबईपर्यंतचा विस्तार आहे. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारे ८३० किमी लांबीचा मुंबई-पुणे-बंगळुरू प्रकल्प बांधला जात आहे. यामुळे मुंबई-पुण्यासाठी तिसरा द्रुतगती महामार्ग उपलब्ध होईल, ज्याने विद्यमान महामार्गावरील ताण कमी होईल आणि वाहतुकीची कोंडी दूर होईल.

प्रश्न २: प्रकल्पाची सद्यस्थिती काय आहे?

उत्तर: सध्या पुणे-बंगळुरू महामार्गाचे काम सुरू आहे. मुंबई-पुणे विभागात पागोटे चौक ते चौक दरम्यानच्या २९.१२९ किमी लांबीच्या महामार्गाचा आराखडा तयार झाला आहे. चौक-पुणे-शिवारे दरम्यानच्या अंदाजे १०० किमी लांबीच्या टप्प्याच्या आराखड्याचे काम प्रगत आहे. पागोटे-चौक टप्प्यासाठी दिवाळीनंतर (ऑक्टोबर २०२५ नंतर) निविदा प्रसिद्ध होणार असून, डिसेंबरअखेरपर्यंत निविदा अंतिम होईल आणि नवीन वर्षात (२०२६) बांधकाम सुरू होईल. संपूर्ण प्रकल्पाची अपेक्षित पूर्णता डिसेंबर २०२८ पर्यंत आहे.

प्रश्न ३: या महामार्गामुळे प्रवास किती सोपा होईल?

उत्तर: पूर्ण झाल्यास मुंबई ते पुणे अंतर केवळ दीड तासांत (९० मिनिटांत) पार करता येईल. मुंबई-बंगळुरू अंतर ५ तासांत पूर्ण होईल, ज्यामुळे एकूण प्रवास वेळ ६ तासांपर्यंत कमी होईल. हा ८ किमी रुंदीचा महामार्ग वाहतुकीची कोंडी कमी करेल आणि सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित करेल

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

