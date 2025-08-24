'... याचे परिणाम भोगावे लागतील' अथर्व सुदामेला धमकी, 'तो' व्हिडीओ केला डिलीट

पुण्यातील लोकप्रिय सोशल मीडिया स्टार अथर्व सुदामे अतिशय लोकप्रिय आहे. त्याच्या पुणेरी रील्सची हवा परदेशातही होताना दिसते. सोशल मीडियावर अथर्व सुदामेचं कौतुक होताना दिसतं. अर्थवने आपल्या रील्सच्या माध्यमातून पुण्याची तसेच पुणेकरांची इमेज जगभरात पोहोचवली आहे. असं असताना आता अथर्व सुदामेच्या एका रीलवर भरभरून टीका होत आहे आणि त्याला धमकी दिली जात आहे.
Jaysing Mohan या फेसबुक पेजवरुन अथर्व सुदामेला धमकी दिली आहे. त्या पोस्टमध्ये असं म्हटलं आहे की, अथर्व सुदामे ने जी काही घाण केली आहे काल, त्याचे परीणाम त्याला आयुष्यभर भोगावे लागणार आहेत. हा ओव्हर रेटेड सोशल मीडिया कलाकार मला कधीच आवडला नाही, आमच्या पुण्याची फार चुकीची ओळख करून दिली रीलच्या माध्यमातून.!!
या पोस्ट खाली अनेक प्रतिक्रिया येत आहे. या पोस्टच्या कमेंटमध्ये व्हिडीओ देखील अपलोड केला आहे. ज्या व्हिडीओवरुन हा वाद सुरु झाला आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात अनेक रिल्स व्हायरल झाले. मात्र हे एक रिलवरुन वाद सुरु झाला आहे.
या रीलमध्ये अथर्व सुदामे एका भाविकाच्या भूमिकेत दिसत आहे. जो गणपती ठरवण्यासाठी जातो. त्या गणपतीचा मूर्तीकार हा मुस्लिम घरातील आहे. अथर्व सुदामे मूर्ती खरेदी करेल की नाही? असा प्रश्न त्या विक्रेत्याला होता. पण अथर्व सुदामे म्हणतो की, माझे वडील सांगतात की, आपण साखर व्हावं जी खीरही बनवते आणि शीर खुर्माही. तसेच आपण वीट व्हावं जी वीट देवाळातही लावली जाते आणि मशिदीमध्ये देखील. या रीलवरुन अथर्व सुदामेवर टीका होत आहे.
अथर्व सुदामेने टीकेनंतर हा व्हिडीओ डिलीट केल्याच म्हटलं जात आहे. त्याच्या सोशल मीडियावर तो व्हिडीओ आता पाहता येणार नाही. मात्र सोशल मीडियावर ही रील व्हायरल होत असल्याच म्हटलं जात आहे. अनेकांनी या व्हिडीओनंतर अथर्व सुदामेला अनफॉलो केलं आहे. या अगोदरही अथर्व सुदामेवर टीका झाली आहे. पुण्यातील माजी मनसे नेते वसंत मोरे यांनी देखील आपली कडक शब्दातील टीका सोशल मीडियावर व्यक्त केली होती. अथर्व सुदामे पुण्यातील असून तो पुणेकरांची इज्जत काढत असल्याचा आरोप वसंत मोरेंनी केला होता.
अथर्व सुदामेने सोशल मीडिया स्टोरीमध्ये एक व्हिडीओ अपलोड केला आहे. ज्यामध्ये त्याने चाहत्यांची माफी मागितली आहे. आपला कुणालाही दुखावण्याचा हेतू नव्हता. तसेच मराठी कॉन्टेट क्रिएटरमध्ये आपणच सर्वांपेक्षा जास्त संस्कृती आणि सणांवर रिल्स केल्याचं त्याने यामध्ये म्हटलं आहे. दुपारीच आपण हा व्हिडीओ डिलीट केल्याचं त्याने मान्य केलं आहे.
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मराठी इन्फ्लुएंसर अथर्व सुदामे याच्यासोबत रील केलं आहे. अथर्व हा राज ठाकरे यांचा आवडता इन्फ्लुएंसर आहे. एका भाषणादरम्यानही राज ठाकरे यांनी त्याचा उल्लेख केला होता. त्याच्याचसोबत राज ठाकरे यांनी रील बनवलं आहे. या रीलमध्ये अथर्व आणि राज ठाकरे यांच्यात मराठी भाषा अन् महाराष्ट्र याबाबतचा संवाद पाहायला मिळतोय.
अथर्व सुदामे कोण आहे?
अथर्व सुदामे हा पुण्याचा लोकप्रिय सोशल मीडिया स्टार आहे. त्याच्या पुणेरी रील्समुळे तो देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्ध आहे. तो पुण्याची संस्कृती आणि जीवनशैली जगभरात पोहोचवण्यासाठी ओळखला जातो.
अथर्व सुदामे वादात का अडकला आहे?
गणेश चतुर्थीच्या काळात त्याने केलेल्या एका रीलमुळे अथर्व सुदामे टीकेला आणि धमक्यांना सामोरे जात आहे. त्या रीलमध्ये तो एका मुस्लिम मूर्तीकाराकडून गणपतीची मूर्ती खरेदी करणाऱ्या भाविकाच्या भूमिकेत दिसतो, ज्यामुळे काही लोकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली.
अथर्व सुदामेला धमकी का दिली जात आहे?
जयसिंग मोहन या फेसबुक पेजवरुन अथर्व सुदामेला धमकी देण्यात आली आहे. त्या पोस्टमध्ये अथर्वने पुण्याची चुकीची ओळख रीलच्या माध्यमातून करून दिल्याचा आरोप केला गेला असून त्याला आयुष्यभर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा देण्यात आला.