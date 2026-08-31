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भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांच्या गडाला शिंदेंचे आव्हान; मुंबई बँकेच्या निवडणुकीत भाजप विरुद्ध शिंदेसेना यांच्यात थेट लढत

ठाणे जिल्हा बँकेत मिळालेल्या यशानंतर शिंदेसेनेने आता आपला मोर्चा मुंबई बँकेकडे वळवला आहे. आगामी मुंबई बँक निवडणुकीत उतरण्याची तयारी शिंदेसेनेने सुरू केल्याने भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांच्या गडाला थेट आव्हान मिळण्याची शक्यता आहे. महायुतीत एकत्र असलेल्या भाजप आणि शिंदेसेनेतच आता मुंबईच्या सहकार क्षेत्रावरून जुंपण्याची चिन्हे आहेत.

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 01, 2026, 12:12 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 12:12 AM IST
भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांच्या गडाला शिंदेंचे आव्हान; मुंबई बँकेच्या निवडणुकीत भाजप विरुद्ध शिंदेसेना यांच्यात थेट लढत

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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