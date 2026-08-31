/भाजप नेते प्रवीण दरेकर यांच्या गडाला शिंदेंचे आव्हान; मुंबई बँकेच्या निवडणुकीत भाजप विरुद्ध शिंदेसेना यांच्यात थेट लढत

ठाणे जिल्हा बँक निवडणूक : ठाणे जिल्हा बँकेत स्वतंत्र लढून पाच जागा जिंकल्यानंतर शिंदेसेनेचा आत्मविश्वास वाढला आहे. मुंबई बँकेवर सध्या भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांचे वर्चस्व आहे, जे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निकटवर्तीयांपैकी मानले जातात. महायुतीत सोबत असूनही शिंदेसेनेने तयारी सुरू केल्याने ही निवडणूक भाजप विरुद्ध शिंदेसेना अशी प्रतिष्ठेची होण्याची चिन्हे आहेत.
मुंबई बँकेभोवती राजकारण का फिरते?
महाराष्ट्रातील सहकारी संस्था केवळ आर्थिक संस्था नसून राजकीय ताकदीची केंद्रे आहेत. मुंबईतील अनेक सहकार गृहनिर्माण संस्थांना, विशेषतः स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पांना आर्थिक मदत. कर्जमंजुरी आणि आर्थिक व्यवहारांच्या माध्यमातून व्यापक राजकीय व सामाजिक नेटवर्क उभे राहते. सरकारी कर्मचारी, पेन्शनधारक आणि सार्वजनिक संस्थांच्या ठेवींमुळे बँकेचे आर्थिक महत्त्व प्रचंड. बँकेची एकूण कर्ज आणि अॅडव्हान्सची रक्कम सुमारे ६,४३७ कोटी रुपये असून दरवर्षी ६०० ते ७०० कोटींहून अधिक कर्जवाटप.
२०२१ मध्ये प्रवीण दरेकरांच्या सहकार पॅनेलने सर्व २१ जागा जिंकून मुंबई बँकेवर पूर्ण वर्चस्व मिळवले होते. मात्र, आता शिंदेसेनेच्या संभाव्य एन्ट्रीमुळे या वर्चस्वाला थेट आव्हान मिळाले आहे. शिंदेसेनेचे नेते अमेय घोले यांनी पक्षाच्या विस्ताराचा हक्क सांगताना सर्व पर्यायांची चाचपणी सुरू असल्याचे स्पष्ट केले, तर दुसरीकडे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मात्र अद्याप कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे सांगत सावध भूमिका घेतली.
२०२१ मध्ये सर्व २१ जागांवर 'सहकार पॅनेल'चा क्लीन स्वीप; प्रवीण दरेकरांचे बँकवर मजबूत वर्चस्व.
शिंदेसेनेच्या थेट एन्ट्रीमुळे दरेकरांच्या वर्चस्वाला पहिल्यांदाच थेट आव्हान.
भाजप-शिवसेना एकत्र असूनही सहकार क्षेत्रात स्वतःची स्वतंत्र ताकद दाखवण्याची शिंदेसेनेची रणनीती.
सुनील राऊत आणि तेजस्विनी घोसाळकर यांच्यासह विविध पक्षांचे नेते मंडळात असल्याने ही निवडणूक राजकीय वर्चस्वाची मोठी परीक्षा.
एकीकडे शिंदेसेनेच्या स्वतंत्र चाचपणीची चर्चा सुरू असली, तरी दुसरीकडे भाजप-शिवसेना महायुतीने सहकार क्षेत्रात मतभेद न ठेवता एकत्र निवडणूक लढावी, असाही एक मतप्रवाह पुढे येत आहे.
शिंदेसेनेच्या या हालचालींवर ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी अत्यंत तीव्र शब्दांत हल्लाबोल केला आहे. शिंदेसेनेच्या राजकीय भूमिकेवर टीका करताना त्यांनी मुंबई बँकेच्या रणांगणात महाविकास आघाडीचेही स्वतंत्र पॅनेल उतरणार असल्याचे स्पष्ट केले.
मुंबई बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळात सध्या आमदार सुनील राऊत आणि तेजस्विनी घोसाळकर यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांतील नेत्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे आगामी काळात होणारी मुंबई बँकेची ही निवडणूक म्हणजे केवळ सहकार क्षेत्रातील सत्तासंघर्ष न राहता, फडणवीस आणि शिंदे यांच्यातील राजकीय समीकरणांची आणि सर्वच पक्षांच्या ताकदीची मोठी परीक्षा ठरणार आहे.