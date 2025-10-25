पक्षात राहून जे बेईमानी करतील त्यांना घरात घुसून मारू; महाराष्ट्रातील बड्या नेत्याचे वादग्रस्त वक्तव्य

Maharashtra Politics : चंद्रशेखर बावनकुळेंनी कार्यकर्त्यांच्या व्हॉट्सअपवर लक्ष असल्याचं वादग्रस्त वक्तव्य केलं होते. त्यावरून प्रचंड गदारोळ सुरू असतानाच काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनीही नवा वाद ओढवून घेतला आहे. पक्षात राहून जे बेईमानी करतील त्यांना घरात घुसून मारू, असं वादग्रस्त वक्तव्य पटोले यांनी केले आहे.
पटोले यांच्या या वक्तव्यानंतर नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे. मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यावर भाष्य केलंय.
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक कार्यकर्त्यांची असते. त्यामध्ये कार्यकर्त्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागलेली असते. त्यामुळे त्यात बंडखोरी नकोच, असं बावनकुळे यांनी म्हटलंय. नाना पटोले यांच्या वक्तव्यावर भाजपमधूनही प्रतिक्रिया समोर आली आहे. नाना पटोले उरलीसुरली काँग्रेस संपवण्याचं काम करताहेत, असा टोला भाजप नेते प्रवीण दरेकरांनी लगावला.
सध्या राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. त्यातच बावनकुळे यांच्यापाठोपाठ नाना पटोले यांनी वादग्रस्त वक्तव्य करून वाद ओढवून घेतला आहे. पक्षवाढीचा प्रत्येक पक्षाला अधिकार आहे. मात्र, ते करत असताना योग्य भाषा वापरली गेली पाहिजे हेही तितकंच महत्त्वाच आहे.
