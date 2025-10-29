English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्राच्या राजकारणात कापाकापीची भाषा! आमदारांना, 2- 4 मंत्र्यांना कापा; दोन बड्या नेत्यांचे वादग्रस्त वक्तव्य

शेतक-यांनो आत्महत्या करू नका..  दोन-चार मंत्र्यांना कापा... बच्चू कडूंपाठोपाठ रविकांत तुपकर यांनीही वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे.

वनिता कांबळे | Updated: Oct 29, 2025, 12:08 AM IST
Maharashtra Politics: महाराष्ट्राच्या राजकारणात कापाकापीची भाषा सुरु झाली आहे. आमदारांना, 2-4 मंत्र्यांना कापा असे वादग्रस्त वक्तव्य महाराष्ट्रातील दोन बड्या नेत्यांनी केले आहे. या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे खळबळ उडाली आहे. जनतेचं प्रतिनिधित्व करणारे नेते अशा प्रकारचे वक्तव्य करत असतील नवा वाद निर्माण होऊ शकतो.  शेतक-यांनी आत्महत्या करू नये. तर 2-4 मंत्र्यांना कापावं. असं वादग्रस्त वक्तव्य शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी केले आहे. बच्चू कडूंपाठोपाठ तुपकरांनीही हे वादग्रस्त वक्तव्य केले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.

इथून पुढे आत्महत्या करायची नाही इथून पुढे मरायचं नाही. जसं बच्चू भाऊंनी सांगितलं आमदाराला कापा तसं मी त्याच्यापुढे जाऊन सांगतो दोन-चार मंत्री कापा  पण आता मागे हटायचं नाही आणि मरायचं अजिबात नाही असे रविकांत तुपकर म्हणाले. 

बच्चू कडू काय म्हणाले होते?

शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्यापेक्षा आमदाराला कापून टाकावं असं वक्तव्य माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी संग्रामपूर येथे सभेत केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात चांगलीच खळबळ उडाली.  आहे यावर पुन्हा बच्चू कडू यांनी पलटवार करत संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. आम्ही आमदार कापा म्हटलं तर तुम्ही एवढे बोंबलता, रोज एवढे शेतकरी आत्महत्या करतात त्याचा तुम्हाला काही वाईट वाटत नाही, आतापर्यंत साडेसहा लाख शेतकऱ्यांची आत्महत्या केल्या त्याच तुम्हाला काहीच वाटत नाही. आमदाराला बोललो तर एवढे वाईट वाटले एवढेच शेतकऱ्याबाबतही कळवळा वाटू द्यावा. आम्ही आमच्या वक्तव्यावर ठाम आहोत, ही आत्महत्या करण्याची वेळ शेतकऱ्यावर सत्ताधाऱ्यांनी येऊ नये असा इशारा देखील बच्चू कडू यांनी दिला. 

शेतकरी कर्जमाफीसाठी नागपुरात भव्य ट्रॅक्टर मोर्चा

शेतकरी कर्जमाफीसाठी प्रहारचे बच्चू कडूंनी नागपुरात भव्य ट्रॅक्टर मोर्चा काढला. कर्जमाफी झाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याचा इशारा यावेळी बच्चू कडूंनी सरकारला दिला. सरकारनं दिलेलं आश्वासन पाळावं असंही कडू म्हणालेत. नागपुरातील मोर्चात राज्यातून हजारो शेतकरी ट्रॅक्टरह सहभागी झाल्याचं पाहायला मिळालंय. या मोर्चामुळे नागपूरकरांना मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. बच्चू कडूंच्या या आंदोलनात अनिल देशमुख आणि शेतकरी नेते राजू शेट्टी देखील सहभागी झालेत.

