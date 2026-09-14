Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /अभिनेत्री भाग्यश्रीने मंदिराचा कायदा मोडून गणपतीची आरती केल्याने वाद; उत्तराधिकारी पदावरून पटवर्धन कुटुंबात कलह

अभिनेत्री भाग्यश्रीने मंदिराचा कायदा मोडून गणपतीची आरती केल्याने वाद; उत्तराधिकारी पदावरून पटवर्धन कुटुंबात कलह

 सांगली संस्थानाच्या उत्तराधिकारी पदावरून पटवर्धन कुटुंबातील वाद उफळण्याची शक्यता आहे. अभिनेत्री भाग्यश्रीने मंदिराचा कायदा मोडून गणपतीची आरती केल्याने हा वाद आणखी वाढला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 14, 2026, 11:56 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 11:56 PM IST
अभिनेत्री भाग्यश्रीने मंदिराचा कायदा मोडून गणपतीची आरती केल्याने वाद; उत्तराधिकारी पदावरून पटवर्धन कुटुंबात कलह

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
गोविंदाशिवाय सुनीता आहुजांची गणरायाची पूजा; पत्नीने स्वत: सांगितले कारण
2
3
4
5