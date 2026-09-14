/अभिनेत्री भाग्यश्रीने मंदिराचा कायदा मोडून गणपतीची आरती केल्याने वाद; उत्तराधिकारी पदावरून पटवर्धन कुटुंबात कलह

सांगली : ऐन गणेशोत्सवामध्ये सांगली गणपती पंचायतन संस्थानाच्या उत्तराधिकारी पदावरून पटवर्धन कुटुंबातील वाद उफळण्याची शक्यता आहे. अभिनेत्री भाग्यश्रीने केलेल्या आरती आणि विजयसिंह राजे पटवर्धन यांनी दत्तकपुत्र घेतल्याने हा वाद चव्हाटयावर आला आहे. दरम्यान भाग्यश्रीच्या मंदीरातील प्रवेश आणि आरतीवरून राजेविजयसिंह पटवर्धन आणि राणी राजलक्ष्मी पटवर्धन यांनी संताप व्यक्त केला.
गणपती पंचायत संस्थांच्या श्रींच्या आज आगमन झालं. आगमनानंतर दरबार हॉल येथे गाभाऱ्यात अभिनेत्री भाग्यश्रीने आपल्या बहिणीसह जाऊन पूजा केली. पटवर्धन संस्थांनचे युवराज आदित्यराजे पटवर्धन यांना थांबवून ही आरती केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात होते. भाग्यश्रीने मंदिराचा कायदा मोडून काही लोकांना सोबत घेत प्रवेश केला. ही बाब सांगलीकरांना देखील आवडली नाही, असं विजयसिंह राजे पटवर्धन यांनी म्हटलंय. तसेच पटवर्धन संस्थांच्या वारसदार म्हणून युवराज आदित्य राजे यांना आपण दत्तक घेतलंय. त्यामुळे तेच वारसदार असतील असंदेखील त्यांनी स्पष्ट केलंय. दरम्यान संस्थांनाच्या गणपती मूर्तीची आरती करण्याचा अधिकार मला आहे, विजयसिंह राजे पटवर्धनाची तब्येत ठीक नसल्याने आरती केल्याचा दावा मुलगी भाग्यश्री यांनी केलाय.
गणरायाच्या भक्तीने अवघी सांगली नगरी दुमदुमून गेली आहे. सांगलीच्या ऐतिहासिक आणि धार्मिक वैभवाची साक्ष देणाऱ्या गणपती पंचायतन संस्थानच्या राजेशाही गणरायाचे मोठ्या भक्तिभावात आणि जल्लोषात आगमन झाले आहे. गणपती पंचायतन संस्थानचे राजे विजयसिंह पटवर्धन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गणेशमूर्तीची विधिवत प्रतिष्ठापना करण्यात आली. गणेशमूर्तीच्या प्रतिष्ठापनेनंतर पारंपरिक पद्धतीने गणरायाची आरती करण्यात आली. या मंगल सोहळ्याला अभिनेत्री भाग्यश्री पटवर्धन यांनीही उपस्थिती लावत गणरायाचे दर्शन घेतले आणि वंदन केले.राजेशाही परंपरा,धार्मिक श्रद्धा आणि भक्तीचा वारसा जपणाऱ्या गणपती पंचायतन संस्थानच्या गणेशोत्सवाला सांगलीकरांसाठी विशेष महत्त्व आहे.