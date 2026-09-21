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बॉलिवूड अभिनेत्री भाग्यश्री पटवर्धनने गणपतीची आरती केल्याने वाद; आईच्या मदतीसाठी मुलगी अवंतिका आली धावून

ऐन गणेशोत्सवामध्ये सांगली गणपती पंचायतन संस्थानाच्या उत्तराधिकारी पदावरून पटवर्धन कुटुंबातील वाद उफळण्याची शक्यता आहे. अभिनेत्री भाग्यश्रीने केलेल्या आरती आणि विजयसिंह राजे पटवर्धन यांनी दत्तकपुत्र घेतल्याने हा वाद चव्हाटयावर आला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 22, 2026, 12:07 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 12:07 AM IST
बॉलिवूड अभिनेत्री भाग्यश्री पटवर्धनने गणपतीची आरती केल्याने वाद; आईच्या मदतीसाठी मुलगी अवंतिका आली धावून

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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