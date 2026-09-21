/बॉलिवूड अभिनेत्री भाग्यश्री पटवर्धनने गणपतीची आरती केल्याने वाद; आईच्या मदतीसाठी मुलगी अवंतिका आली धावून

बॉलिवूड अभिनेत्री भाग्यश्री पटवर्धन : ऐन गणेशोत्सवात पटवर्धन राजघराण्यातील वाद चव्हाट्यावर आला. भाग्यश्रीनं बाप्पाची आरती केल्यानंतर पटवर्धन घराण्यानं विरोध केला होता. त्यानंतर आता तिची मुलगी अवंतिका दासानी हिची इन्स्टाग्राम पोस्ट चर्चेचा विषय ठरत आहे.
ऐन गणेशोत्सवात पटवर्धन राजघराण्यातील वाद चव्हाट्यावर आला आणि सांगलीसह सिनेसृष्टीत चर्चेचा विषय ठरला. सांगलीतील ऐतिहासिक 'श्री गणपती पंचायत संस्थान'च्या आरतीवरुन हा वाद निर्माण झाला. तब्बल चार वर्षांनंतर श्रीमंत विजयसिंह राजे पटवर्धन यांची कन्या आणि बॉलिवूड अभिनेत्री भाग्यश्री पटवर्धन दासानी यांनी मंदिरात येऊन आरतीचा मान घेतला. युवराज आदित्यराजे पटवर्धन उत्तराधिकारी असताना त्यांना डावलून आरतीचा मान घेतल्यामुळे हा वाद उफाळला. या सगळ्यात भाग्यश्री यांची लेक अवंतिका दासानीहिची इन्स्टाग्राम पोस्ट चर्चेचा विषय ठरत आहे.
अवंतिकाने फोटो शेअर करत कॅप्शनमध्ये म्हटलं की, 'बाप्पाचा हात अन् आईची साथ...मी तिच्या बाजूला उभी आहे आणि नेहमी प्रमाणेच आजही ती मला शिकवत आहे. गणपती बाप्पा यांच्या (माझ्यासाठी आणि माझ्या आईसाठी) कृपाशीर्वादाने आम्ही प्रगतीपथावर नेहमी पुढे जात राहू - ठिकाण सांगली', असं तिने कॅप्शनमध्ये म्हटलं आहे. सध्या अवंतिकाची पोस्ट सोशल मीडियात व्हायरल होत आहे.
'बाप्पाचा हात अन् आईची साथ...मी तिच्या बाजूला उभी आहे आणि नेहमी प्रमाणेच आजही ती मला शिकवत आहे. गणपती बाप्पा कृपाशीर्वादाने आम्ही प्रगतीपथावर नेहमी पुढे जात राहू - ठिकाण सांगली, असं कॅप्शन देत अवंतिका दासानी इन्स्टा पोस्ट केलीय... सध्या अवंतिकाची पोस्ट सोशल मीडियात व्हायरल होत आहे. सांगलीतील ऐतिहासिक 'श्री गणपती पंचायत संस्थान'च्या आरतीवरुन वाद निर्माण झाला होता. तब्बल चार वर्षांनंतर श्रीमंत विजयसिंह राजे पटवर्धन यांची कन्या आणि बॉलिवूड अभिनेत्री भाग्यश्री पटवर्धन दासानी यांनी मंदिरात येऊन आरतीचा मान घेतला. युवराज आदित्यराजे पटवर्धन उत्तराधिकारी असताना त्यांना डावलून आरतीचा मान घेतल्यामुळे हा वाद उफाळला होता. त्यानंतर भाग्यश्रीच्या मुलीनं आता ही सूचक पोस्ट केलीय...