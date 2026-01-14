राज्य निवडणूक आयोगाच्या एका निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ! PADU मशीनबाबत मोठा खुलासा

BMC PADU Machine : राज्य निवडणूक आयोगाच्या एका निर्णयानं नवा वाद पेटला आहे. 15 जानेवारी रोदी पालिका निवडणुकीसाठी मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. मतदान करताना ईव्हीएममध्ये खराबी झाल्यास त्या जागी पाडू नावाच्या मशिनचा उपयोग करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगानं घेतला आहे. दरम्यान याच पाडू मशिनवरून आता विरोधकांनी आक्षेप घ्यायला सुरूवात केलीय, या मशिनसंदर्भातली माहिती आधी का दिली नाही असा सवाल मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी राज्य निवडणूक आयोगावर शरसंधान साधले.
मुंबई महापालिका निवडणुकीत ईव्हीएमला जोडण्यात येणारं PADU हे मशीन वापरलं जाणार असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने का दिली नाही असा सवाल राज ठाकरेंनी उपस्थित केलाा. नवीन मशीन राजकारण्यांना दाखवावंसंही नाही वाटलं. यात गडबड होणार नाही हे कशावरून? अशी शंका राज ठाकरेंनी उपस्थित केलीये. राज्यात बेबंदशाही सुरु असल्याचा आरोप राज ठाकरेंनी केलाय. उद्धव ठाकरेंनी याबाबत निवडणूक आयोगाला पत्र लिहिलंय, अशी माहितीही राज ठाकरेंनी यावेळी दिली. पॉड मशिनवरून विरोधकांनी घेतलेल्या आक्षेपानंतर सत्ताधारी भाजपनं देखील प्रत्युत्तर दिलंय. विरोधक पराभवापूर्वीची तयारी करत असल्याचा टोला भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळेंनी लगावला आहे. राज आणि उद्धव ठाकरेंवर देखील त्यांनी टीकास्त्र डागलं आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडच्या (बेल) मतदान यंत्राद्वारे झालेल्या मतदानाची मोजणी करताना काही तांत्रिक अडचण आल्यास ‘पाडू’ (Printing Auxiliary Display Unit) या यंत्राचा वापर करून निकाल बघण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र पाडूचा वापर सरसकट केला जाणार नाही. तांत्रिक अडचणीच्या प्रसंगी अत्यंत अपवादात्मकरीत्या त्याचा वापर केला जाईल, असे राज्य निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडची मतदान यंत्रे केवळ बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांसाठीच वापरली जात आहेत. ही यंत्रे भारत निवडणूक आयोगाची असून ती ‘एम3ए’ या प्रकाराची आहेत. त्यात झालेल्या मतदानाची मतमोजणी कंट्रोल युनिटला (सीयू) बॅलेट युनिट (बीयू) जोडूनच करावी, फक्त तांत्रिक अडचण आली तरच अत्यंत अपवादात्मकरीत्या पाडूचा वापर करावा, असे राज्य निवडणूक आयोगाचे आदेश आहेत.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांसाठी 140 पाडूंची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे. अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत मतमोजणीसाठी पाडूची गरज भासल्यास बेल कंपन्याच्या तंत्रज्ञांच्या उपस्थितीत त्याचा वापर करावा. त्याचबरोबर पाडूच्या वापराबाबत राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना या यंत्राचे प्रात्यक्षिक दाखविण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले होते. त्यानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना प्रात्यक्षिक दाखविले आहे.