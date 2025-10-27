English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
निवडणूक आयोगाच्या एका घोषणेमुळे महाराष्ट्राचे राजकारण पेटणार! आज रात्री मतदार याद्या फ्रीज होणार; 'या' 12 राज्यांमध्ये SIR होणार

निवडणूक आयोगाने 12 राज्यांमध्ये SIR ची घोषणा केली आहे. आज रात्री मतदार यादी गोठवण्यात येणार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी 12 राज्यांची यादी जाहीर केली. या यादीमुळे महाराष्ट्रात गदारोळ माजणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Oct 27, 2025, 05:53 PM IST
Election Commission Press Conference On SIR : भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत एक महत्त्वाची घोषणा केली आहे. पत्रकार परिषदेत, भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) 12 राज्यांमध्ये मतदार याद्यांचे विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) सुरू करण्याची घोषणा केली. ही प्रक्रिया नुकतीच बिहारमध्ये पूर्ण झाली, जिथे पुढील महिन्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. निवडणूक आयोगाच्या एका घोषणेमुळे महाराष्ट्राचे राजकारण पेटणार आहे. 

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी आज पत्रकार परिषदेत देशव्यापी एसआयआरची घोषणा केली. मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षणाचा दुसरा टप्पा 12 राज्यांमध्ये सुरू होत आहे. या टप्प्यात मतदार यादी अद्ययावत करणे, नवीन मतदार जोडणे आणि चुका दुरुस्त करणे यांचा समावेश आहे. दुसऱ्या टप्प्यात, निवडणूक आयोग 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर आयोजित करत आहे. 

या 12 राज्यांमध्ये अंदमान आणि निकोबार बेटे, गोवा, पुद्दुचेरी, छत्तीसगड, गुजरात, केरळ, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि लक्षद्वीप यांचा समावेश आहे.  मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांनी घोषणा केली की, ज्या १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष एकात्मिक सुधारणा (SIR) प्रक्रिया सुरू होणार आहे, त्या राज्यातील मतदार याद्या आज रात्रीपासून गोठवल्या जातील. या भागात व्यापक SIR प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी मतदार याद्या अंतिम करण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

दरम्यान, निवडणुक आयोगाने ज्या 12 राज्यांची यादी प्रसिद्ध केली आहे त्या यादीत महाराष्ट्राचे नाव नाही. म्हणजेच या दुसऱ्या टप्प्याता महाराष्ट्रात SIR होणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.  मतदार याद्यांमधील घोळ आणि निवडणूक प्रक्रियेवर आक्षेप घेत विरोधकांनी रान उठवल आहे. निवडणूक आयोगाची भेट घेतल्यानंतर आता सर्वपक्षीय विरोधकांनी आयोगाविरोधातील मोर्चाची हाक दिली.मविआसह मनसेनं निवडणूक आयोगाविरोधात एल्गार पुकारला आहे. निवडणूक आयोगानं मतदार याद्यांमधील चुका दुरुस्त कराव्यात असं आवाहन पुन्हा एकदा मविआसह मनसेनं केले आहे. निवडणूक आयोगाविरोधात 1 नोव्हेंबरला मुंबईत विराट मोर्चा काढण्यात येणार आहे. यामुळे आता विरोधक काय आक्रमक भूमिका घेतात याकडे सगळ्यांते लक्ष लागले आहे. 

