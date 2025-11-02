English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
साताऱ्यात महायुतीत बिघाडी? शिवसैनिकांचा अपमान सहन करणार नाही, शंभूराज देसाईंचा स्वबळाचा इशारा

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असताना साता-यात महायुतीत बिघाडी होण्याची शक्यता आहे.. कारण शंभूराज देसाईंनी थेट स्वबळाचा इशारा दिलाय.

वनिता कांबळे | Updated: Nov 2, 2025, 11:55 PM IST
Maharashtra Politics : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असतानाच साताऱ्यात महायुतीमध्ये वातावरण तापल आहे. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या आणि नगरपालिकेच्या निवडणुकंमध्ये शिवसैनिकांचा कुठेही अपमान सहन केला जाणार नाही. शिवसेनेला कुठेही कमी लेखल्यास जशास तसं उत्तर देऊ असा इशारा साता-याचे पालकमंत्री आणि पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिलाय.

साता-यातील मेढा इथं शिवसेनेचा मेळावा पार पडला.. या कार्यक्रमात शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना महायुतीतील नेत्यांकडून अडचणीत आणलं जातं त्यांना दमबाजी केली जाते खोटे गुन्हे दाखल केले जातात अशी व्यथा शिवसैनिकांनी मांडल्या. त्यामुळे पालकमंत्री शंभूराज देसाई चांगलेच आक्रमक झाले. दरम्यान शंभूराज देसाई कितीही बोलले तरी यांच्याकडून काही होणार नाही कारण त्यांना रोज तोंड दाबुन बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतोय असा टोला अंबादास दानवेंनी लगावला.

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आता सर्वच राजकीय पक्षांनी तयारीला सुरुवात केलीये. प्रत्येक पक्षाकडून चाचपणी सुरु झाली आहे. दरम्यान, या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शंभूराज देसाईंच्या वक्तव्यामुळे साता-यात महायुती होणार की स्वंत्र लढणार हे पाहणं महत्वाचं ठारणार आहे.

FAQ

1 साताऱ्यात कोणत्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर वातावरण तापलं आहे?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिकेच्या निवडणुकांचा समावेश आहे.

2 महायुतीमध्ये काय वाद सुरू आहे?
महायुतीमध्ये साताऱ्यात वातावरण तापलं आहे. शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना (शिवसैनिकांना) अपमान सहन केला जाणार नाही आणि शिवसेनेला कमी लेखल्यास जशास तसं उत्तर देण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

3 कोणत्या नेत्याने हा इशारा दिला?
साताऱ्याचे पालकमंत्री आणि पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी हा इशारा दिला आहे.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
controversy in mahayutiSatara Shambhuraj Desai warningशंभूराज देसाईसातारा

