साताऱ्यात महायुतीत बिघाडी? शिवसैनिकांचा अपमान सहन करणार नाही, शंभूराज देसाईंचा स्वबळाचा इशारा

Maharashtra Politics : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असतानाच साताऱ्यात महायुतीमध्ये वातावरण तापल आहे. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या आणि नगरपालिकेच्या निवडणुकंमध्ये शिवसैनिकांचा कुठेही अपमान सहन केला जाणार नाही. शिवसेनेला कुठेही कमी लेखल्यास जशास तसं उत्तर देऊ असा इशारा साता-याचे पालकमंत्री आणि पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिलाय.
साता-यातील मेढा इथं शिवसेनेचा मेळावा पार पडला.. या कार्यक्रमात शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांना महायुतीतील नेत्यांकडून अडचणीत आणलं जातं त्यांना दमबाजी केली जाते खोटे गुन्हे दाखल केले जातात अशी व्यथा शिवसैनिकांनी मांडल्या. त्यामुळे पालकमंत्री शंभूराज देसाई चांगलेच आक्रमक झाले. दरम्यान शंभूराज देसाई कितीही बोलले तरी यांच्याकडून काही होणार नाही कारण त्यांना रोज तोंड दाबुन बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतोय असा टोला अंबादास दानवेंनी लगावला.
निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आता सर्वच राजकीय पक्षांनी तयारीला सुरुवात केलीये. प्रत्येक पक्षाकडून चाचपणी सुरु झाली आहे. दरम्यान, या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शंभूराज देसाईंच्या वक्तव्यामुळे साता-यात महायुती होणार की स्वंत्र लढणार हे पाहणं महत्वाचं ठारणार आहे.
