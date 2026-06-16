/नववीच्या पुस्तकातील ‘नृत्यांगनेच्या’ नग्न प्रतिमेवरुन वाद; NCERT चा यू-टर्न; काय घडलंय नेमकं?

NCERT Dancer Murthy: इयत्ता नववीच्या कला शिक्षणाच्या पाठ्यपुस्तकातील हडप्पाकालीन प्रसिद्ध ‘नृत्यांगना' मूर्तीच्या एडीटेड चित्रावरुन निर्माण झालेला वाद आता नव्या वळणावर आला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (NCERT) यांनी या मूर्तीची मूळ प्रतिमा पुन्हा पाठ्यपुस्तकात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण मंत्रालयाने स्पष्टीकरण मागवल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
नववीच्या ‘मधुरिमा’ या कला शिक्षणाच्या नव्या पुस्तकात मोहेंजो-दारो येथील प्रसिद्ध कांस्य नृत्यांगना मूर्तीची प्रतिमा एडीट स्वरूपात प्रकाशित करण्यात आली होती. मूर्तीच्या धडाचा भाग झाकण्यात आल्यामुळे इतिहास, कला आणि शिक्षण क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. या पार्श्वभूमीवर एनसीईआरटीने मूळ प्रतिमा पुनर्संचयित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आता कलाकृतीचे मूळ स्वरूप पाहता येणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, एनसीईआरटीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील डिजिटल पाठ्यपुस्तकात त्वरित सुधारणा करण्यात येणार आहे. तसेच अद्याप छपाई न झालेल्या पुस्तकांच्या प्रतींमध्येही मूळ प्रतिमा समाविष्ट केली जाणार आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या छापील पुस्तकांमध्येही ही सुधारित आवृत्ती उपलब्ध असेल. यामुळे वादग्रस्त संपादन कायमस्वरूपी मागे घेतले जाणार आहे.
या प्रकरणाची दखल घेत शिक्षण मंत्रालयाने एनसीईआरटीकडून स्पष्टीकरण मागितले होते. विशेष म्हणजे, इयत्ता सहावीच्या सामाजिक शास्त्राच्या पुस्तकात हीच प्रतिमा मूळ स्वरूपात समाविष्ट असताना नववीच्या पुस्तकात ती संपादित का करण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. मंत्रालयाच्या हस्तक्षेपानंतर एनसीईआरटीने आपली भूमिका बदलल्याचे समजते. त्यामुळे शैक्षणिक सामग्रीतील सातत्य आणि ऐतिहासिक अचूकतेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
प्रसिद्ध इतिहासकार मिशेल डॅनिनो यांनी यापूर्वीच या विषयावर भाष्य केले होते. त्यांच्या मते, नृत्यांगना मूर्ती ही भारतीय पुरातत्त्व आणि सांस्कृतिक वारशाचा महत्त्वाचा भाग आहे. ती राष्ट्रीय संग्रहालयात प्रदर्शित केली जाते आणि अनेक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांना शिकवली जाते. त्यामुळे तिच्या प्रतिमेवर कोणतेही अनावश्यक संपादन करण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे शालेय शिक्षणातील ऐतिहासिक आणि कलात्मक सामग्री कशी सादर केली जाते, यावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, विद्यार्थ्यांना इतिहास आणि संस्कृतीची माहिती मूळ स्वरूपात मिळणे आवश्यक आहे. शैक्षणिक पुस्तकांमध्ये कोणताही बदल करताना तथ्य, संदर्भ आणि शैक्षणिक मूल्य यांना प्राधान्य दिले पाहिजे. एनसीईआरटीच्या नव्या निर्णयामुळे हा वाद तात्पुरता शांत झाला असला, तरी शैक्षणिक सामग्रीतील पारदर्शकतेबाबतचा प्रश्न कायम राहणार आहे.