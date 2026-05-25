/महायुतीत विधानपरिषदेच्या जागावाटपावरून तिढा कायम; शिंदेंची शिवसेना 7 जागांवर आग्रही, भाजप देखील सर्वाधिक जागा लढवण्यावर ठाम

एकनाथ शिंदेंपाठोपाठ गिरीश महाजनही दिल्लीच्या दौ-यावर गेले आहेत. त्यामुळे दिल्लीत विधानपरिषदेच्या जागांचा तिढा सुटणार का याकडे आता लक्ष लागलं आहे. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनं 7 जागांची मागणी केली आहे.. त्यामुळे विधानपरिषदेच्या जागांबाबत दिल्लीत निर्णय होणार की नाही?
Maharashtra politics : महायुतीत विधानपरिषदेच्या जागावाटपावरून तिढा कायम आहे, शिंदेंची शिवसेना 7 जागांवर आग्रही तर तिकडे भाजप देखील सर्वाधिक जागा लढवण्यावर ठाम आहे, दरम्यान याच पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे दिल्ली दौ-यावर गेले आहेत. ठाणे, संभाजीनगर, जालना, नाशिक या जागांचा तिढा कायम असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे, त्यामुळे दिल्लीत भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करून विधानपरिषदेच्या जागावाटपावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न एकनाथ शिंदेंचा असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेण्याआधी एकनाथ शिंदेंनी दिल्लीमधील त्यांच्या नेत्यांसोबत बैठक घेतल्याचीही माहिती आहे. तर दिल्लीत जो काही निर्णय होणार तो शिवसेना नेत्यांना मान्य राहणार असल्याचं गुलाबराव पाटलांनी म्हटल आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या पाठोपाठ गिरीश महाजनही दिल्लीसाठी रवाना झाले आहेत. त्यामुळे दिल्लीत जागावाटपासंदर्भात चर्चा केली जाणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे, मात्र वैयक्तिक कामासाठी दिल्लीत जात असल्याचं गिरीश महाजन यांनी म्हटल.
राज्यात महायुती समन्वय समितीच्या बैठका पार पडल्यात या बैठकांमध्ये जागावाटपावर चर्चा झालीय. 99 टक्के जागांवर एकमत झाल्याचीही माहिती आहे, मात्र, काही जागांवर अजूनही तिढा कायम आहे, त्यामुळे दिल्लीत विधानपरिषदेच्या जागांचा प्रश्न मार्गी लागणार का?
मुंबईतील सिद्धिविनायक मंदिर परिसराचं सुशोभीकरण केलं जाणार आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिका मोठा निधी खर्च करणार आहे. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचं भूमिपूजन सोमवारी म्हणजेच 25 मे रोजी होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवारांच्या हस्ते होणार आहे. मात्र, यासाठीच्या निमंत्रण पत्रिकेवर मुंबईच्या महापौर आणि उपमहापौरांचं नावच गायब असल्याने राजकीय चर्चांना उधाण आलं होतं. त्यानंतर यात दुरुस्ती करून महापौर रितू तावडेंचं नाव समाविष्ट करण्यात आलं. मात्र, उपमहापौर संजय घाडी यांच्या नावाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
दरम्यान मंदिराच्या सुशोभीकरणाचं काम महत्त्वाचं आहे. निमंत्रण पत्रिकेतील नाव हा गौण मुद्दा असल्याचं महापौर रितू तावडे यांनी म्हटलंय. निमंत्रण पत्रिकेतील गोंधळावरून मनसेनं सत्ताधारी भाजप-शिवसेनेला डिवचलंय. तसेच दोन्ही पक्षातील विसंवादावरही बोट ठेवलंय... महापौर-उपमहापौरांचं नावाच्या मुद्द्यावरून आधीच घमासान सुरू आहे. त्यातच निमंत्रण पत्रिकेत स्थानिक लोकप्रतिनिधीचंही नाव नसल्याच्या मुद्दा अधोरेखित करत आमदार महेश सावंत यांनी प्रशासनावर हल्लाबोल केला आहे.