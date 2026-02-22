अहिल्यानगरच्या मढी यात्रेत मुस्लिमांना व्यवसाय बंदी; ग्रामपंचायतींचा ठराव चर्चेत

Madhi Yatra : अहिल्यानगरच्या पाथर्डी तालुक्यातील श्री क्षेत्र मढी यात्रा पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. मढी ग्रामपंचायतीकडून मुस्लिम व्यावसायिकांना यात्रेत व्यवसाय करण्यास विरोधाची भूमिका कायम ठेवण्यात आली आहे. ग्रामपंचायत कडून तसा ठराव करण्यात आला आहे मात्र, देवस्थान समितीच्या नव्या अध्यक्षांकडून मुस्लिम व्यावसायिकांना व्यवसाय करण्यास परवानगी मिळेल, अशी अपेक्षा मुस्लिम समाजाकडून व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे हिंदू-मुस्लिम व्यावसायिकांच्या सहभागाच्या मुद्द्यावरून यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर नवा वाद निर्माण होण्याची चिन्हं दिसत आहेत.
भटक्यांची पंढरी म्हणून ओळख असलेली श्री क्षेत्र मढी यात्रा राज्यातील एक प्रमुख धार्मिक यात्रा मानली जाते. दरवर्षी रंगपंचमीच्या दिवशी यात्रेचा मुख्य सोहळा पार पडतो. राज्यासह देशभरातून हजारो भाविक या यात्रेसाठी मढीत दाखल होत असतात. मात्र, मागील वर्षी मढी ग्रामपंचायतीने मुस्लिम समाजातील व्यावसायिकांना यात्रेत व्यवसाय करण्यास विरोध दर्शवणारा ठराव घेतला होता. या निर्णयावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता आणि हे प्रकरण न्यायालयातही गेले होते. अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसतानाही यंदाही मुस्लिम व्यावसायिकांना व्यवसाय करू देणार नसल्याची भूमिका माजी सरपंच तथा प्रशासक संजय मरकड यांनी पुन्हा स्पष्ट केली आहे..
गेल्यावर्षी मुस्लिम व्यापाऱ्यांना विरोध करणारा ठराव 327 मतांनी हा संमत झाला होता. यात्रा उत्सव दरम्यान मोठ्या प्रमाणात जनावरांची कथन केली जाते ही कथन आता कमी झाली असली तरी काही प्रमाणात होत आहे आणि ही मुस्लिम समाजाकडून होत असल्याने मुस्लिम समाजाला व्यवसाय करू देण्याचा निर्णय योग्य असल्याचे मत ग्रामस्थ आणि व्यक्त केला आहे.
मुस्लिम समाजातील प्रतिनिधींनी या भूमिकेला विरोध दर्शवला आहे. ग्रामपंचायतीची मुदत संपलेली असून सध्या प्रशासक कार्यरत असल्यामुळे संजय मरकड यांना असा निर्णय जाहीर करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच देवस्थान समितीच्या नव्या अध्यक्षांकडून मुस्लिम व्यावसायिकांना व्यवसाय करण्यास परवानगी मिळेल, अशी अपेक्षा मुस्लिम बांधवांकडून व्यक्त केली जात आहे. चैतन्य कानिफनाथाच्या यात्रा उत्सवासाठी देशभरातून सर्व जाती-धर्माचे भाविक येतात मात्र ग्रामपंचायत आणि ग्रामस्थांनी घेतलेला निर्णय हा वादाचा मुद्दा ठरत आहे यात्रा उत्सवात सर्वांना व्यवसाय करण्याची संधी मिळायला हवी तसेच मंदिर आणि यात्रा उत्सवाचे पावित्र्य राखलं गेलं पाहिजे हेही खरं आहे.