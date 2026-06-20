/मोठी बातमी! पवनराजे हत्याकांड निकालानंतर ओमराजे - आदित्य ठाकरेंमध्ये संवाद, काय झाली चर्चा?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांपासून ऑपरेशन टायगरची चर्चा सुरु आहे. उद्धव ठाकरे यांचे सहा खासदारांनी बंडखोरी करुन वेगळा गट स्थापन केला आहे. या खासदारांच्या यादीत ओमराजे निंबाळकर यांचं नाव देखील आहे. अशातच दुसरीकडे पवनराजे निंबाळकर हत्या प्रकरणात अखेर आज 20 वर्षांनी निकाल लागला आहे. या प्रकरणात सर्व आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. यानंतर ओमराजे निंबाळकर पुढे काय भूमिका घेतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं असताना मोठी बातमी समोर आली आहे.
वडील पवनराजे निंबाळकर हत्याकांड प्रकरणात निकाल आरोपींच्या बाजूने लागल्यानंतर खासदार ओमराजे निंबाळकर यांचा आदित्य ठाकरेंशी संवाद झाल्याचे समोर आलंय. शिवसेना नेते कैलास पाटील यांनी फोनवरून आदित्य ठाकरे आणि ओमराजे यांच्याशी बोलणं करुन दिलं. ओमराजे निंबाळकर आणि आदित्य ठाकरे यांच्यात फोनद्वारे चर्चा करण्यात आली अशी माहिती ओमराजे निंबाळकर यांच्या एका जवळच्या कार्यकर्त्यांनी दिली.
ज्या निकालावर ओमराजेंची राजकीय भिस्त उभी राहिली.. ज्या निकालासाठी ओमराजेंनी ठाकरेंची साथ सोडत शिंदेंचा हात ठरल्याची चर्चा होती. तोच निकाल विरोधात गेल्यानंतर आता ओमराजेंनी शिंदेंसोबत जाण्याचा निर्णय झालाच नसल्याचं सांगत, कार्यकर्त्यांशी बोलून राजकीय निर्णय घेणार असल्याचं स्पष्ट केलंय.