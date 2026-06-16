दौंड नगरपरिषदचे नगरसेवक रोहित पाटील यांचे पद जाणार, सापडलं बोगस कुणबी प्रमाणपत्र

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये कुणबी प्रमाणपत्राद्वारे दौंडमधील एका नगरसेवकाचे पद आता धोक्यात आले आहे. जात पडताळणी समितीने त्यांचं प्रमाणपत्र अवैध ठरवलं आहे. पडताळणीच्या एकाच प्रकरण मध्ये प्रतिज्ञा पत्रावर दिलेली वेगवेगळी वंशावळ, रक्त नातेसंबंध नसलेले वेगळेच पूर्वजचे महसूल पुरावे, परस्पर विरोधी शालेय शिक्षणची माहिती सर्व उघडं पाडलं
समितीसमोर तब्बल साडेपाच तास सुनावणी चालली. अंतीम जात प्रमाणपञ रद्द करण्यात आलं. आज पुणे जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडतायणी समितीने दौंड नगर परिषदेचे प्रभाग क्रमांक चार मधील निवडून आलेले नगरसेवक रोहित राजेश पाटील यांचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र रद्द केलेले आहे. या रोहित पाटील यांनी ओबीसीच्या आरक्षित जागेवर निवडणूक लढवली होती आणि त्या संदर्भामध्ये डताने इथे या समितीकडे चालू होत परंतु हे कुणबी प्रमाणपत्र घेण्यासाठी त्यांनी ज्यांचा त्यांच्या रक्तनाते वाईक जे आपण म्हणतो त्यांच्याशी कोणताही संबंध नाही अशा पूर्वजांचे तिथे दाखले दिले होते.
त्याच्या सुनावण्या झाल्या आणि शेवटच्या सुनावणी ही जवळजवळ साडेच तास चालली याच्यामध्ये अडीच तास युक्तिवाद आम्ही केला. सदरच्या अर्जदारा ने या संदर्भामध्ये एकाच प्रकरणामध्ये प्रतिज्ञा पत्रावर अफिडेट देऊन दोन वेगवेगळ्या वंशावळी दिल्या होत्या. त्याच्यानंतर ज्यांचा खरंच त्यांच्या पूर्वजांशी कुठला संबंध नाही अशा व्यक्तींच्या कुणबी नोंदींचा पुरावा आपल्या प्रकरणामध्ये दाखल केला होता. स्वतःच्या प्रकरणामध्ये परस्पर विरोधी शैक्षणिक माहिती दिली होती आणि हे सगळं आम्ही समितीच्या समोर आणलं यावर समितीने निर्णय घेताना ओबीसींना कुठेतरी न्याय दिला असा आम्ही समजतो.
महाराष्ट्रामध्ये ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या मग नगरपालिका असतील, महानगरपालिका असतील, पंचायत समित्या असतील, जिल्हा परिषद असतील यामध्ये अनेक ठिकाणी अशाच प्रकारे चुकीची वंशावळ दाखवून वेगवेगळी कुठलीतरी कागदपत्र जमा करून कुणबी दाखले घेतलेत आणि ओबीसीच्या जागेवर निवडून आलेले तर या संदर्भामध्ये आता पडताळण्या चालू आहेत. या सगळ्या लढाईमध्ये आज कुठेतरी आशेचा किरण आम्हाला दिसतोय.
याच समितीकडे पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका तसेच पंचायत समिती जिल्हा परिषद अशा अनेक जणांच्या सुनावण्या झालेल्या आहेत आम्ही आशा करतो की सदरची ही जिल्हा जात प्रमाणपत्र ही जी पडतानी कमिटी आहे ही मेरिटवर निर्णय देईल आणि ज्याच्या खऱ्या नोंदी असतील त्यांनाच ते सर्टिफिकेट करेल ज्यांनी अशा प्रकारची बोगस गिरी केली त्यांचे सर्टिफिकेट या पडताळणीने फेटाळल पाहिजेल अशी आम्ही आशा व्यक्त करतो परंतु आजच हे यश खरं या सगळ्या टीमनी जे आम्ही काम केलं आणि खर आज सत्त्याचा विजय झाला आमच्या ओबीसीचा विजय आला अस मी म्हणतो, असं ऍड मंगेश ससाणे यांनी सांगितलं.