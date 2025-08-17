English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबई महानगरपालिकेवरून आरोपांचा 'गोपाळकाला', राऊतांच्या आरोपांवर भाजपकडून पलवाटर

मुंबई महानगरपालिकेवरून फडणवीसांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेवर डागलेल्या टीकास्त्रला संजय राऊतांकडून (Sanjay Raut) प्रत्युत्तर देण्यात आलंय. गौतम अदानींची (Gautam Adani) हंडी फोडून सत्ताधा-यांना त्यातली मलई खायची असल्याचा आरोप राऊतांनी केलाय. दरम्यान राऊतांच्या आरोपांवर भाजपकडून (BJP) देखील पलवाटर करण्यात आलाय.

पूजा पवार | Updated: Aug 17, 2025, 08:09 PM IST
मुंबई  : मुंबई महानगरपालिकेवरून फडणवीसांनी ठाकरेंच्या शिवसेनेवर डागलेल्या टीकास्त्रला संजय राऊतांकडून (Sanjay Raut) प्रत्युत्तर देण्यात आलंय. गौतम अदानींची (Gautam Adani) हंडी फोडून सत्ताधा-यांना त्यातली मलई खायची असल्याचा आरोप राऊतांनी केलाय. दरम्यान राऊतांच्या आरोपांवर भाजपकडून (BJP) देखील पलवाटर करण्यात आलाय.

महाराष्ट्रात आगमी महानगरपालिकेचे पडघम वाजू लागले आहेत. दरम्यान यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचा सामना सुरू झालाय. देवेंद्र फडणवीसांनी मुंबई महागनगरपालिकेवरून नाव न घेता उद्धव ठाकरेंना लक्ष्य केलंय. यानंतर संजय राऊतांनी देखील फडणवीसांवर जोरदार पलटवार केलाय. पालिकेत पापाची हंडी फोडल्याचं विधान फडणवीसांकडून करण्यात आलं होतं. दरम्यान फडणवीसांच्या टीकेला राऊतांनी देखील चोख प्रत्युत्तर दिलंय.

संजय राऊतांनी देवेंद्र फडणवीसांवर केलेल्या हल्लाबोलनंतर भाजपनंही संजय राऊतांवर शरसंधान साधलं. उद्धव ठाकरे हे लुटारूंचे सरदार असल्याचं टीकास्त्र भाजपचे माध्यम प्रमुख नवनाथ बन यांनी डागलंय. तसंच कोरोनाकाळात ठाकरेंच्या शिवसेनेनं महानगरपालिकेत घोटाळा केल्याचा आरोप देखील
त्यांच्याकडून करण्यात आलाय.

हेही वाचा गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाण्याऱ्या प्रवाशांसाठी मध्य रेल्वेच्या 296 विशेष रेल्वे; ठाणे, पनवेल, रोहा, रत्नागिरी, कणकवली आणि सिंधुदुर्ग स्थानकावर थांबा

 

संजय राऊतांनी एकनाथ शिंदेंच्या मुख्यमंत्रिपदावरून त्यांना डिवचलं होतं. दरम्यान राऊतांच्या विधानाचा शिंदेंनी देखील समाचार घेतला होता. 440 व्होल्टचा झटका दिल्यामुळे राऊतांचं संतुलन बिघडल्याची सडकून टीका शिंदेंनी केली होती. तर शिंदेंच्या टीकेला आता राऊतांकडून देखील प्रत्युत्तर देण्यात आलं आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ आल्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांची उणीधुणी काढतायत. मागील दोन दशकांपासूनची मुंबई महानगरपालिकेवरची शिवसेनेची सत्ता महायुतीला उलथवून लावायची आहे. त्यामुळे महायुतीनं मुंबईत कंबर कसली असून ठाकरेंच्या शिवसेनेला कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. तर दुसरीकडे ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून देखील जशास तसं प्रत्युत्तर देण्यात येतंय.

FAQ : 

देवेंद्र फडणवीस यांनी कोणावर टीका केली आहे?

देवेंद्र फडणवीस यांनी नाव न घेता उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेवर मुंबई महानगरपालिकेत "पापाची हंडी फोडल्याचा" आरोप करत टीका केली आहे.

संजय राऊत यांनी फडणवीसांच्या टीकेला काय प्रत्युत्तर दिले?

संजय राऊत यांनी फडणवीसांवर पलटवार करताना सत्ताधाऱ्यांनी गौतम अदानींची "हंडी फोडून मलई खाण्याचा" प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे.

भाजपकडून संजय राऊत यांच्यावर कोणते आरोप करण्यात आले?

भाजपचे माध्यम प्रमुख नवनाथ बन यांनी उद्धव ठाकरे यांना "लुटारूंचे सरदार" म्हटले आणि कोरोनाकाळात ठाकरेंच्या शिवसेनेने मुंबई महानगरपालिकेत घोटाळा केल्याचा आरोप केला.

 

bmcmarathi newsSanjay RautBJPMumbai news

