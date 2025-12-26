English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • पुण्यात जेलमधून निवडणूक लढण्याची तयारी! अख्खं आंदेकर कुटुंब निवडणूक लढणार, आयुषच्या आईचा आत्मदहनाचा इशारा

पुण्यात जेलमधून निवडणूक लढण्याची तयारी! अख्खं आंदेकर कुटुंब निवडणूक लढणार, आयुषच्या आईचा आत्मदहनाचा इशारा

Andekar Family to Fight Pune Municipal Election from Jail: पुण्यातील निवडणुकीत आता आंदेकर कुटुंबाची एंट्री झाली आहे. कोर्टाने परवानगी दिल्याने आंदेकर कुटुंब थेट जेलमधून निवडणूक लढणार आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Dec 26, 2025, 08:55 PM IST
पुण्यात जेलमधून निवडणूक लढण्याची तयारी! अख्खं आंदेकर कुटुंब निवडणूक लढणार, आयुषच्या आईचा आत्मदहनाचा इशारा

Andekar Family to Fight Pune Municipal Election from Jail: पुण्याची महापालिका निवडणूक आता थेट जेलमधून लढण्याची तयारी सुरु झाली आहे. नातवाच्या खून प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेला गँगस्टर बंडू आंदेकर आता थेट निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याच्या तयारीत आहे. सत्र न्यायालयाने त्याला निवडणूक लढण्याची परवानगी दिली आहे. दरम्यान कोर्टाने निवडणूक लढण्याची परवानगी देताना कोणतीही मिरवणूक, प्रचार यात्रा, घोषणाबाजी, सार्वजनिक भाषणे करू नये, अशी ताकीद दिली आहे.

बंडू आंदेकरची भावजय लक्ष्मी आंदेकर आणि सून तसंच वनराज आंदेकरची पत्नी सोनाली आंदेकर यांनाही विशेष मोक्का न्यायालयाने निवडणूक लढण्यास परवानगी दिली आहे. यामुळे निवडणुकीत अख्खं आंदेकर कुटुंब दिसणार आहे. 
 
पोलीस संरक्षणामध्ये आंदेकर कुटुंब उमेदवारी अर्ज भरु शकणार आहे. लक्ष्मी आंदेकर, सोनाली आंदेकर आणि सूर्यकांत आंदेकर यांना उमेदवारी अर्ज भरण्यास कोर्टाने परवानगी दिली आहे.  पोलीस एस्कॉर्ट व्हॅन व कडक सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्याचे आदेश पोलिसांना कोर्टाने दिले आहेत. लक्ष्मी व सोनाली आंदेकर यांना निवडणूक लढवण्याची परवानगी कोर्टाने आधीच दिली होती. मात्र त्यांचे जामीन अर्ज फेटाळण्यात आले होते. 

आयुष कोमकरची करण्यात आली होती हत्या

वनराज आंदेकरच्या हत्येनंतर दोन टोळ्यांमधील संघर्ष वाढला होता. याच वैमनस्यातून 5 सप्टेंबर 2025 रोजी आयुष कोमकरची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी 15 जणांना अटक केली होती. यामध्ये  बंडू उर्फ सूर्यकांत राणोजी आंदेकरसह कुटुंबातील नऊ सदस्यांचा समावेश होता. अटक झालेल्या आरोपींपैकी 12 जण पोलिस कोठडीत आहेत. लक्ष्मी आंदेकर, सोनाली आंदेकर आणि बंडू आंदेकरची मुलगी वृंदावनी वाडेकर न्यायालयीन कोठडीत आहेत. 

लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली आंदेकर यांनी आपल्याला निवडणूक लढण्याची परवानगी मिळावी यासाठी अर्ज केला होता कोर्टाने प्रतिबंध करण्याचं कोणतंही कारण दिसत नसल्याचं सांगत परवानगी दिली आहे. 

पुणे महानगरपालिकेत आंदेकर विरुद्ध कोमकर सामना रंगणार

गुंड गणेश कोमकर याची पत्नी कल्याणी  कोमकर हिने दिली एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून  मुलाखत दिली आहे. प्रभाग क्रमांक 23 रविवार पेठ आणि नारायण पेठमधून कल्याणी कोमकर निवडणूक लढण्यास इच्छुक आहे. 19 तारखेला शिवसेना भवन येथे जाऊन कल्याणी हिने मुलाखत दिली. यावेळी नीलम गोऱ्हे, रवींद्र धंगेकर यांनी कल्याणी हिची मुलाखत घेतली होती. कल्याणीने आंदेकर कुटुंबाला उमेदवारी दिल्यास आत्मदहन करणार असा इशारा दिला होता. 

