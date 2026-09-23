/मोठी बातमी! उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे दोघांनाही कोर्टाचा दिलासा; संपूर्ण खटलाच निकाली काढला

काँग्रेसचे दिवंगत नेते वसंत डावखरे यांच्या सीडी प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे नेते उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे. 17 वर्षानंतर हे प्रकरण कल्याण सत्र न्यायालयाने अखेर निकाली काढलं आहे. हे प्रकरण नेमकं काय होतं? 2009 साली काय घडलं होतं? पाहूयात...
2009 साली वसंत डावखरे विरुद्ध आनंद परांजपे अशी लोकसभा निवडणूक रंगली होती. यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी परांजपे यांच्यासाठी घेतलेल्या प्रचार सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार वसंत डावखरे यांचा एक व्हिडिओ दाखवला होता. या व्हिडिओमध्ये डावखरे कार्यकर्त्यांना निवडणूक जिंकण्यासाठी पोलिस आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांची भीती न बाळगता प्रयत्न करण्याचे आवाहन करत असल्याचे दाखवण्यात आले. या प्रकरणी उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, आनंद पराजंपे आणि रमाकांत देवळेकर यांच्यावर वसंत डावखरे यांनी खटला दाखल केला होता.
तत्कालीन शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी डोंबिवलीतील सभेत हा व्हिडिओ सार्वजनिकरित्या दाखवला. मात्र वसंत डावखरेंनी व्हिडिओतील वक्तव्य नाकारले. व्हिडिओतील मजकूर निवडकपणे एडिट करून बदनामी करण्यासाठी वापरल्याचा डावखरेंचा आरोप होता. शिवसेनेने हा व्हिडिओ डावखरेंचाच असल्याचा दावा करत निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करण्याची भूमिका घेतली होती. माजी विधान परिषद उपसभापती आणि ठाणे जिल्ह्यातील ज्येष्ठ राष्ट्रवादी नेते वसंत डावखरे यांचे 4 जानेवारी 2018 रोजी निधन झाले, तरीही हे प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत चालू आहे.
विशेष म्हणजे या प्रकरणामध्ये एकनाथ शिंदेंना 6 ऑगस्टला कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आलेले. तर उद्धव ठाकरेंना 5 ऑगस्टला कोर्टात हजर राहण्यास सांगण्यात आलेलं. दोघांनीही ऑनलाइन माध्यमातून उपस्थिती दर्शवत आपली बाजू मांडलेली.
दोन्ही बाजूने युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायाधीश संतोष आगे यांच्या कोर्टाने उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे आनंद परांजपे यांच्यासह पाच जणांची निर्दोष मुक्तता केलीय. राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन हा गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचं उद्धव ठाकरे यांच्या वकीलाने सांगितलं. तर 17 वर्षानंतर या प्रकरणी निर्दोष मुक्तता झाल्याने समाधान असल्याची प्रतिक्रिया आनंद परांजपे यांनी दिली आहे. सध्या वसंत डावखरेंचे पुत्र निरंजन डावखरे हे भाजपामध्ये आहेत. तर आनंद परांजपे यांनी काही आठवड्यांपूर्वीच एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे.