BREAKING: रुपाली चाकणकरांचा अखेर राजीनामा, पण कारण काय लिहिलंय वाचलं का?

Rupali Chakankar Resigned: कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणी वादात अडकलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या रुपाली चाकणकर यांनी अखेर राजीनामा दिला आहे. रुपाली चाकणकर यांनी महिला अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रुपाली चाकणकर यांनी तात्काळ राजीनामा देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर रुपाली चाकणकर यांनी देवगिरी बंगल्यावर जाऊन उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर त्यांनी अधिकृतपणे राजीनामा दिला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रुपाली चाकणकर यांना वर्षा या निवासस्थानी बोलावून त्यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना तात्काळ राजीनामा देण्यास सांगितलं होतं.
देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात रुपाली चाकणकर यांनी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग पदाचा राजीनामा स्विकारण्यास सांगितलं आहे. मात्र यावेळी त्यांनी वैयक्तिक कारणास्तव राजीनामा देत असल्याचं म्हटलं आहे.
पत्रात त्यांनी लिहिलं आहे की, "मी, सौ. रुपाली निलेश चाकणकर, वरील विषयान्वये आपणांस विनंतीपूर्वक कळवू इच्छिते की, दि. 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी माझी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची अध्यक्षा म्हणून नियुक्ती झाली होती. माझ्या वैयक्तिक कारणाने मी स्वेच्छेने सदर पदाचा राजीनामा ह्या पत्राद्वारे आपणांस सादर करत आहे. आजवर माझ्यावर विश्वास दाखवून आपण मला सर्वतोपरी सहकार्य केले त्याबद्दल मी आपली व सर्व सहकाऱ्यांची शतशः ऋणी आहे. भविष्यातही आपले असेच सहकार्य राहील असा मला विश्वास आहे.
तरी आपण माझा अध्यक्षा, राज्य महिला आयोग ह्या पदाचा राजीनामा स्वीकारावा अशी आपणांस नम्र विनंती आहे. धन्यवाद...!".
रुपाली चाकणकर यांनी मुख्यमंत्री भेटीनंतर एक्सवर पोस्ट शेअर केली होती. आज मुंबई येथे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांची भेट घेतली.या पत्रात अशोक खरात महिला अत्याचार प्रकरणाचा सखोल व वस्तुनिष्ठ तपास व्हावा तसेच या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करत या प्रकरणातील सत्यता बाहेर यावी व आरोपीवर कठोर कारवाई व्हावी याबाबत त्यांना राज्य महिला आयोगाच्या वतीने पत्र दिले असं त्यांनी सांगितलं होतं.
कॅप्टन खरात यांच्या वैयक्तिक आयुष्य किंवा त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांबाबत मला कल्पना नाही असा दावा त्यांनी केला आहे. पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांची भेट घेत त्यांना राज्य महिला आयोगाच्या वतीने पत्र दिल्यानंतर त्यांनी ही पोस्ट केली होती.
त्यांनी म्हटलं आहे की, "शिवनिका संस्थान ट्रस्ट हे महादेव देवस्थानचे ट्रस्ट असून काहीवेळा तिथे सामाजिक कार्यक्रम साजरे होतात, त्यामुळे सामाजिक कामांच्या निमित्ताने आम्ही अनेक जण ट्रस्टच्या कामाशी जोडले गेले होतो.ज्यात समाजातील अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती आहेत.कॅप्टन खरात यांच्या वैयक्तिक आयुष्य किंवा त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांबाबत मला कल्पना नाही,आता जे आरोप होत आहेत त्याबाबत पोलिस निष्पक्षपणे चौकशी करतील,पोलिस तपासावर माझा पुर्ण विश्वास आहे".