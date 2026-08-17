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क्लासला जाणाऱ्या विद्यार्थिनीला झाडीत ओढलं अन्...; मुंबईतील मुलुंडमधला हादरवणारा प्रकार, 250 CCTV मध्ये...

मुंबईसारख्या शहरामध्ये सकाळच्या वेळीही महिला सुरक्षित नाहीत की काय असा प्रश्न पडण्यासारख्या विचित्र प्रकार समोर आला आलाय तो मुलुंडमध्ये!

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 17, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:28 AM IST
क्लासला जाणाऱ्या विद्यार्थिनीला झाडीत ओढलं अन्...; मुंबईतील मुलुंडमधला हादरवणारा प्रकार, 250 CCTV मध्ये...
Image Credit: आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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