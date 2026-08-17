/क्लासला जाणाऱ्या विद्यार्थिनीला झाडीत ओढलं अन्...; मुंबईतील मुलुंडमधला हादरवणारा प्रकार, 250 CCTV मध्ये...

मुंबई आणि ठाण्याच्या वेशीवर असलेल्या मुलुंडमध्ये अत्यंत धक्कादायक घटना घडली असून या घटनेमुळे दिवसाढवळ्याही मुंबईसारख्या शहरात खरोखर महिला सुरक्षित आहे का असा सवाल उपस्थित केला जातोय. या प्रकरणामध्ये शिकवणीसाठी घराबाहेर पडलेल्या विद्यार्थ्यांनीवर पहाटेच्या सुमारास रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडीमध्ये लैंगिक अत्याचार करण्यात आल्याचा संतापजनक प्रकार समोर आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शिकवणीसाठी घराबाहेर पडलेल्या विद्यार्थिनीचा पाठलाग करत तिला रस्त्यालगतच्या झाडीमध्ये ओढून घेण्यात आलं. त्यानंतर तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना मुलुंडमध्ये घडली असून याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. आरोपीची ओळख पटवून त्याच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी पोलिसांनी जवळपास 250 हून अधिक सीसीटीव्हीच्या मदतीने संशयितांचा माग घेतला. त्यानंतर संशयितच आरोपी असल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर त्याला बेड्या ठोकण्यात आल्या. आरोपीचं नाव अनिल रामचरण करोटिया असं असून तो 31 वर्षांचा आहे.
आरोपी अनिल ठाण्यातील वागळे इस्टेट येथील सी.पी. तलाव परिसरात राहणारा आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 6 ऑगस्ट रोजी पहाटेच्या सुमारास एक तरुणी शिक जात असताना मुलुंड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका रस्त्यावर अनिलने तिचा पाठलाग केला. संधी साधून तिचा पाठलाग करून तिला रस्त्यालगतच्या झाडीमध्ये नेत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. झटापटीदरम्यान तरुणीला दुखापत झाली. आरोपीच्या तावडीतून सुटका होताच तरुणीने घर गाठून घडलेला प्रकार कुटुंबीयांना सांगितला. त्यांनी मुलुंड पोलीस ठाणे गाठून तक्रार दिली. त्यानुसार पोलिसांनी गुन्हा नोंदवत तपास सुरू केला.
गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध सहा तपास पथके तयार करण्यात आली. घटनास्थळासह आजूबाजूच्या परिसरातील 250 सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील 120 तासांच्या फुटेजचे बारकाईने विश्लेषण करून आरोपीचा शोध घेण्यात आला.
14 ऑगस्ट रोजी तपास पथकास घटनास्थळ परिसरात एक व्यक्ती संशयास्पद हालचाल करताना दिसला. तसाच संशयित त्यांना या ठिकाणी आढळून आला. तो तेथून निघून गेल्यानंतर त्याच्या हालचालींच्या मार्गावरील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे त्याचा माग काढण्यात आला. त्याला ताब्यात घेत अटक करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
तपासादरम्यान आरोपी घटनास्थळ परिसरात यापूर्वीही वारंवार येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या विकृताने अशाच प्रकारचा त्रास, छेडछाड अथवा लैंगिक स्वरूपाचा गैरप्रकार झालेला असल्यास संबंधित महिला अथवा तरुणींनी मुलुंड पोलिस किंवा जवळच्या पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.