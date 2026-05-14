/घराखाली सोन्याचं गुप्तधन सांगून घर पाडायला लावलं अन्...; महाराष्ट्रातील अत्यंत विचित्र प्रकार

Crime News: एखाद्या भोंदूबाबाने फसवणूक केल्याची प्रकरणं तुम्ही अनेकदा ऐकली, वाचली असतील पण एखाद्या भोंदूबाबाने घरच पाडायला लावल्याचं सांगितलं तर? असा प्रकार महाराष्ट्रात खरंच घडलाय.
Crime News: नाशिकमधील भोंदू बाबा अशोक खरात प्रकरणात उजेडात आल्यापासून महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागांमधून भोंदू बाबांची प्रकरणं समोर आली आहेत. अशातच या साऱ्या प्रकरणांपैकी अगदीच विचित्र प्रकरण नुकतेच आहिल्यानगरमधून समोर आलं आहे. या प्रकरणामधील भोंदू बाबाच्या नादी लागून एका कुटुंबाने आपलं राहतं घर पाडलं असून घर पाडल्यानंतर हा भोंदू आपल्याला गंडा घालत असल्याचं स्पष्ट झालं. मात्र तोपर्यंत फार उशीर झाला होता. विशेष म्हणजे या भोंदूने केवळ या व्यक्तीकडून त्याचं घरच पाडून घेतलं नाही तर हा सल्ला देण्यासाठी त्याच्याकडून 50 हजार रुपयेही घेतले.
हा सारा प्रकार अहिल्यानगर शहरातील सर्जापूर परिसरात घडला असून येथील भोंदूबाबा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शिव सोनवणेला सदर प्रकरणी तोफखाना पोलिसांनी अटक केली आहे. स्वतःला अघोरी विद्या आणि गूढ शक्तींचा जाणकार सांगणारा हा भोंदूबाबा गुप्तधनाच्या नावाखाली येथील स्थानिकांची फसवणूक करत होता. त्याने एका कुटुंबाला घर पाडायला भाग पाडले आणि 50 हजार रुपये उकळले.
फिर्यादी कुटुंबाने दिलेल्या माहितीनुसार, ते आर्थिक अडचणीत होते. त्यावेळीच त्यांची भेट शिव सोनवणेशी झाले. तेव्हा शिव सोनावणेने या कुटुंबाला, “तुमच्या घराखाली सोन्याचे गुप्तधन पुरले आहे, अघोरी विद्या आणि मंत्रतंत्राने मी ते काढून देऊ शखतो” असं सांगितलं. यासाठी त्याने लिंबू, हाडे, भस्म, हळद-कुंकू, मातीची चवडी यांचा वापर करून मध्यरात्री विधी केले. त्यानंतर घराखालील कथित सोन्याचं गुप्तधन काढण्यासाठी शिव सोनावणेनं घरातील व्यक्तींकडूनच त्यांचं घर पाडण्यास भाग पाडले. कुटुंबातील सदस्यांनी जागा खोदली, पण काहीच मिळाले नाही.
पीडित कुटुंबाने पुन्हा घर बांधायला सुरुवात केल्यावर शिव सोनवणे या भोंदूबाबाने, “तंत्रप्रयोग करून संपूर्ण कुटुंबाला संपवून टाकू” अशी धमकी दिली. नंतर 7-8 जणांसह रात्री हल्ला करून गोळीबारही केला. या प्रकरणामध्ये शिव सोनवणेच्या मावशीचा नवरा देखील यात सामील होता. पीडित कुटुंबाने फिर्याद दिल्यानंतर शिव सोनवणेविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा (आयपीसी 420 अंतर्गत) दाखल करण्यात आला आहे. मंगळवारी, 12 मे रोजी रात्री तोफखाना पोलिसांनी शिव सोनवणेला ताब्यात घेतले. पोलिस निरीक्षक जगदीश भांबळ यांच्या तपासात आरोपींना अटक; पुरावे जमा केले जात आहेत. पोलिसांनी जनतेला अंधश्रद्धा आणि भोंदू बाबांच्या फसव्या दाव्यांपासून सावध राहण्याचे आवाहन केले आहे.