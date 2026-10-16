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लॉजवर संशंयास्पद मृत्यू! होणाऱ्या बायकोबरोबर अलिबाग फिरायला गेलेल्या तरुणाचा गूढ अंत; महिला डॉक्टरच्या 'त्या' निर्णयाने पोलिसही थक्क

या साऱ्या प्रकरणामध्ये एका महिला डॉक्टरने घेतलेली भूमिका संशयास्पद आहे. पोलिसांनी सदर प्रकरणाची दखल घेतली असून मयत तरुणाचा मृतदेह पुन्हा रुग्णालयात आणण्याची वेळ नातेवाईकांवर का आली जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Oct 16, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Oct 16, 2026, 09:25 AM IST
लॉजवर संशंयास्पद मृत्यू! होणाऱ्या बायकोबरोबर अलिबाग फिरायला गेलेल्या तरुणाचा गूढ अंत; महिला डॉक्टरच्या 'त्या' निर्णयाने पोलिसही थक्क
Image Credit: या प्रकरणात पोलिसांनी सुरु केला तपास (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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