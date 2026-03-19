Crime News: दोन मुलांच्या आईला प्रेम प्रकरण भोवलं! तीन वेळा शारीरिक संबंध ठेवल्यानंर आरोपीचं भयंकर कृत्य

Crime News: सोशल मीडियावरील मैत्री ही जितकी आनंददायी असते तितकीच भयंकरही ठरू शकते. अलीकडेच अमरवतीत असंच काही भयंकर घडलं. दोन मुलांची आई असलेल्या विवाहितेसोबत धक्कादायक प्रकर घडला. 

प्रिती वेद | Updated: Mar 19, 2026, 02:11 PM IST
(photo Credit- AI)

Crime News: सोशल मीडियावरून सुरू झालेली एक साधी ओळख पुढे जाऊन एका महिलेच्या आयुष्यात गंभीर संकट बनली. अमरावतीतील एका 30 वर्षीय विवाहित महिलेची इंस्टाग्रामवरून ओळख झालेल्या युवकासोबत जवळीक वाढली, पण या नात्याने अनपेक्षित वळण घेतले. प्रेमाच्या नावाखाली दिलेल्या आश्वासनांमुळे ती त्याच्यावर विश्वास ठेवू लागली. मात्र कालांतराने या नात्यामागील वास्तव समोर येऊ लागले आणि तिच्यासमोर मोठे प्रश्न उभे राहिले. या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा सोशल मीडियावरील नात्यांविषयी सावधगिरी बाळगण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.

ओळखीतून वाढले संबंध

एप्रिल 2025 मध्ये इंस्टाग्रामवर 'रेहान मोहम्मद शेख' आणि पीडित महिलेची ओळख झाली. काही दिवसांतच मोबाईल क्रमांकांची देवाणघेवाण झाली आणि दोघांमध्ये नियमित संवाद सुरू झाला. बोलण्यातून जवळीक वाढत गेली आणि त्यातून प्रेमसंबंध निर्माण झाले.

लग्नाच्या आमिषाने फसवणूक

19 मे 2025 रोजी आरोपीने तिला अमरावतीहून छत्रपती संभाजीनगर येथे बोलावले. त्यानंतर राजनगाव येथे नेऊन तिच्याशी 2 दिवस संबंध ठेवले. तक्रारीनुसार, आरोपीने लग्नाचे आश्वासन देत तिचा विश्वास संपादन केला.

वारंवार अत्याचाराचे आरोप

पीडित महिलेच्या म्हणण्यानुसार, आरोपी तिच्या अमरावतीतील घरीही गेला होता. तेथेही त्याने तिच्याशी संबंध ठेवले. या काळात महिलेने त्याच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवला होता.

महिला 5 महिन्यांची गर्भवती असताना...

काही महिन्यांनंतर महिला सुमारे 5.5 महिन्यांची गर्भवती असल्याचे समोर आले. यानंतर तिने लग्नाची मागणी केली असता आरोपीने नकार दिला. त्याने गर्भपात करण्यासाठी दबाव टाकल्याचा आरोप आहे.

महिलेने विरोध केल्यावर आरोपीने जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचेही तक्रारीत नमूद आहे. घाबरलेल्या महिलेने फ्रेजरपुरा पोलीस ठाण्यात धाव घेतली आणि तक्रार दाखल केली.

हे ही वाचा: 'एपस्टीन फाईलपेक्षाही महाराष्ट्रातल अशोक खरात प्रकरण गंभीर, संजय राऊतांचा गौप्यस्फोट; काय केली मागणी?

या प्रकरणात 'रेहान मोहम्मद शेख' विरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. पुढील तपासासाठी प्रकरण एमआयडीसी वाळूज पोलीस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आले आहे. पोलिसांनी आरोपीला ताब्यात घेतले असून तपास सुरू आहे.

अखेर महिलेने पोलिसांत घेतली धाव

पीडित महिलेने सहायक पोलीस आयुक्त 'डॉ. भागीरथी पवार' आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक 'रामेश्वर गाडे' यांची भेट घेऊन संपूर्ण प्रकार सांगितला. पोलिसांकडून प्रकरणाचा सखोल तपास केला जात आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

इतर बातम्या

सिद्धार्थ चांदेकरनंतर 'या' मराठी अभिनेत्याने घेतल...

मनोरंजन