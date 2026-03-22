'खरातचा एन्काऊंटर होऊ शकतो'; तारीख सांगत कोणी केला दावा? CM फडणवीसांना डाव उधळण्याचं आवाहन

Ashok Kharat Case : कथित ज्योतिषी आणि अंकशास्त्राचं ज्ञान असल्याचा दावा करत महिलांचं लैंगिक शोषण करणाऱ्या अशोक खरात प्रकरणी दर दिवशी काही नवे खुलासे होत असून, आता एक खळबळजनक दावा केला जात आहे.   

सायली पाटील | Updated: Mar 22, 2026, 07:33 AM IST
Nashik Crime News : ज्योतिषविद्येच्या नावाखाली महिलांचं लैंगिक शोषण करणारा आणि या प्रकरणी पोलिसांच्या अटकेत असणाऱ्या आरोपी विकृत अशोक खरातच्या अडचणी दिवसागणिक वाढताना दिसत आहे. नुकतीच SITनं खरातची चौकशी केली असून, SIT पथकानं 7 तास त्याची कसून चौकशी केली. ज्यानंतर रविवार 22 मार्च रोजीसुद्धा पुन्हा त्याची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. महिलांच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी अशोक खरातवर गुन्हा दाखल असून आणि सध्या तो पोलीस कोठडीत असतानाच आणखी एक खळबळजनक दावा करण्यात येत आहे. (Ashok Kharat Case)

खरातला संपवण्याचा डाव?

विकृत कॅप्टन खरातला संपवण्याचा डाव असू शकतो, असा खळबळजनक दावा भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांनी केला आहे. खरातचे राजकारण्यांशी संबंध असल्यामुळे 24 तारखेला त्याचा एन्काऊंटर होऊ शकतो, असं देसाई म्हणाल्या आहेत. तसंच हा डाव मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उधळून लावावा, असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे. 

'खरातकडे असणाऱ्या माहितीमुळं बड्या नेत्यांचं पितळ उघडं पडण्याची भीती आहे. त्यामुळं हे प्रकरण दडपण्यासाठी त्याचा काटा काढला जाऊ शकतो. 24 तारखेपर्यंत त्याला पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. 24 तारखेलाच न्यायालयात हजर करताना त्याचा एन्काऊंटर घडवून आणला जाऊ शकतो', असा दावा देसाई यांनी केला आहे. 

खरात प्रकरणात सध्या तीन महिला तक्रार द्यायला पुढे

दरम्यान, विकृत कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात सध्या तीन महिला तक्रार द्यायला पुढे आल्यात. बलात्काराचे आरोप असलेला भोंदूबाबा अशोक खरातच्या SIT तपासाबाबत ही Exclusive माहिती झी २४ तासच्या हाती आली आहे. अशोक खरातनं अनेक महिलांचं शोषण केल्याची माहिती समोर आली. त्याबाबत सर्व माहिती गोळा करण्याचं काम पोलीस करत आहेत. यासंबंधी सध्या तीन महिला तक्रार देण्यासाठी पुढे आल्या आहेत, तसंच आणखी काही महिला पुढे येण्याची शक्यता आहे. 

हेसुद्धा वाचा : कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात रूपाली चाकणकरांचे पद गेले; महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी रोहित पवार यांनी सुचवली 4 नावे

 

नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये खरातसह त्याच्या संपर्कातील इतर लोकांच्या विरोधातील लैंगिक अत्याचार, खंडणी आणि धमकीच्या तक्रारींची माहिती घेणं सुरू आहे. खरातचं कार्यालय, निवासस्थानावरचे लॅपटॉप, कम्प्युटर, हार्ड डिस्क आणि सीसीटीव्ही फुटेज तपासणीचं काम सुरू आहे. तसंच खरातच्या मोबाईलमधील सर्व संभाषणांचे सीडीआर काढण्याचं काम सुरू आहे. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

