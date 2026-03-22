'खरातचा एन्काऊंटर होऊ शकतो'; तारीख सांगत कोणी केला दावा? CM फडणवीसांना डाव उधळण्याचं आवाहन

Nashik Crime News : ज्योतिषविद्येच्या नावाखाली महिलांचं लैंगिक शोषण करणारा आणि या प्रकरणी पोलिसांच्या अटकेत असणाऱ्या आरोपी विकृत अशोक खरातच्या अडचणी दिवसागणिक वाढताना दिसत आहे. नुकतीच SITनं खरातची चौकशी केली असून, SIT पथकानं 7 तास त्याची कसून चौकशी केली. ज्यानंतर रविवार 22 मार्च रोजीसुद्धा पुन्हा त्याची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. महिलांच्या लैंगिक शोषणप्रकरणी अशोक खरातवर गुन्हा दाखल असून आणि सध्या तो पोलीस कोठडीत असतानाच आणखी एक खळबळजनक दावा करण्यात येत आहे. (Ashok Kharat Case)
विकृत कॅप्टन खरातला संपवण्याचा डाव असू शकतो, असा खळबळजनक दावा भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांनी केला आहे. खरातचे राजकारण्यांशी संबंध असल्यामुळे 24 तारखेला त्याचा एन्काऊंटर होऊ शकतो, असं देसाई म्हणाल्या आहेत. तसंच हा डाव मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उधळून लावावा, असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.
'खरातकडे असणाऱ्या माहितीमुळं बड्या नेत्यांचं पितळ उघडं पडण्याची भीती आहे. त्यामुळं हे प्रकरण दडपण्यासाठी त्याचा काटा काढला जाऊ शकतो. 24 तारखेपर्यंत त्याला पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. 24 तारखेलाच न्यायालयात हजर करताना त्याचा एन्काऊंटर घडवून आणला जाऊ शकतो', असा दावा देसाई यांनी केला आहे.
दरम्यान, विकृत कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणात सध्या तीन महिला तक्रार द्यायला पुढे आल्यात. बलात्काराचे आरोप असलेला भोंदूबाबा अशोक खरातच्या SIT तपासाबाबत ही Exclusive माहिती झी २४ तासच्या हाती आली आहे. अशोक खरातनं अनेक महिलांचं शोषण केल्याची माहिती समोर आली. त्याबाबत सर्व माहिती गोळा करण्याचं काम पोलीस करत आहेत. यासंबंधी सध्या तीन महिला तक्रार देण्यासाठी पुढे आल्या आहेत, तसंच आणखी काही महिला पुढे येण्याची शक्यता आहे.
नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये खरातसह त्याच्या संपर्कातील इतर लोकांच्या विरोधातील लैंगिक अत्याचार, खंडणी आणि धमकीच्या तक्रारींची माहिती घेणं सुरू आहे. खरातचं कार्यालय, निवासस्थानावरचे लॅपटॉप, कम्प्युटर, हार्ड डिस्क आणि सीसीटीव्ही फुटेज तपासणीचं काम सुरू आहे. तसंच खरातच्या मोबाईलमधील सर्व संभाषणांचे सीडीआर काढण्याचं काम सुरू आहे.