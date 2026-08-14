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अल्पवयीन मुलीला मांडीवर घेतलं अन् कानात...; पुण्यातील भोंदूबाबाचं धक्कादायक कृत्य, पोलीस पोहचेपर्यंत फरार

पुण्यामध्ये पुन्हा एकदा भोंदू बाबासंदर्भातील अत्यंत धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणातील आरोपी फरार आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 14, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 02:41 PM IST
अल्पवयीन मुलीला मांडीवर घेतलं अन् कानात...; पुण्यातील भोंदूबाबाचं धक्कादायक कृत्य, पोलीस पोहचेपर्यंत फरार
Image Credit: पुण्यात घडला हा अत्यंत विचित्र प्रकार (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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