/अल्पवयीन मुलीला मांडीवर घेतलं अन् कानात...; पुण्यातील भोंदूबाबाचं धक्कादायक कृत्य, पोलीस पोहचेपर्यंत फरार

पुण्यातून एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. आपल्याला दैवी शक्ती प्राप्त झाल्याचा दावा करत, लोकांच्या श्रद्धेचा गैरफायदा घेत एका भोंदू बाबाने लहान मुलीचे लैंगिक शोषण केला आहे. या प्रकरणामध्ये स्वप्नील लांडे नावाचा भोंदू बाबा फरार असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहे. स्वप्नील लांडे हा स्वत:ला गुरुवर्य म्हणवतो.
स्वप्नील लांडेने एका अल्पवयीन मुलीला मांडीवर घेऊन चेहरा झाकला जाईल अशापद्धतीने चादर चेहऱ्यावर घेऊन कानात मंत्र फुंकला. तसेच तुला पुन्हा अशी अडचण आली तर माझ्याकडे ये असे त्या मुलीला सांगितले. सध्या पीडित मुलीचे समुपदेशन करण्यात आले आहे. या प्रकरणामध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर आरोपीचा शोध घेण्यासाठी पोलीस पुण्यातील बिबवेवाडी येथे स्वप्नील लांडे यांच्या घरी पोहोचले असता तो फरार असल्याचं स्पष्ट झालं. भक्तांना मांडीवर बसवून डोक्यावर चेहरा झाकेपर्यंत चादर ओढून कानात मंत्र फुंकत आशिर्वाद देण्याचा दावा स्वप्नील लांडे करायचा. अशाच पद्धतीने त्याने या मुलीच्या कुटुंबाला आपल्या जाळ्यात ओढलं.
अंधश्रद्धा, भीती आणि चमत्कारांच्या नावाखाली कुटुंबांचा विश्वास स्वप्नील लांडेने जिंकला. त्यांच्या विश्वासाचा गैरफायदा घेत अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, लंडेने स्वतःकडे गूढ शक्ती असलेला व्यक्ती असल्याचे भासवून आणि बनावट चमत्कार व भीतीचा वापर करून हळूहळू त्या कुटुंबाचा विश्वास संपादन केला. एकदा का हा विश्वास निर्माण झाला, की त्याने त्या अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण करण्यास सुरुवात केली. यासाठी त्याने तिच्या कानाजवळ मंत्रोच्चार करण्याचे निमित्त केले आणि तिला सांगितले की, काहीही अडचण आल्यास तिने थेट त्याच्याशी संपर्क साधावा. तपास अधिकाऱ्यांच्या मते, हे संपूर्ण कारस्थान त्या कुटुंबाच्या अंधश्रद्धेचा गैरफायदा घेण्यावर आधारित आहे. या कुटुंबाला स्वप्नील लांडेने इतके भयभीत केले की त्यांना त्याच्यावर विश्वास ठेवावा लागला आणि भीतीपोटी त्यांनी कोणतेही प्रश्न स्वप्नील लांडेला केले नाहीत.
या प्रकरणामुळे पुण्यात मोठी खळबळ उडाली असून श्रद्धेच्या नावाखाली सुरू असलेल्या अशा भोंदूगिरीवर पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून, आरोपीकडून आणखी किती जणांची फसवणूक किंवा शोषण झाले आहे, याचाही शोध घेतला जात आहे. या घटनेनंतर पालकांनीही अधिक सतर्क राहण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. दैवी शक्तीच्या नावाखाली जर निरागस बालकांचे शोषण होत असेल, तर अशा भोंदू प्रवृत्तींवर कठोर कारवाई होणे हीच समाजाची अपेक्षा आहे. या प्रकरणात तपासातून आणखी कोणते धक्कादायक खुलासे समोर येतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
स्वप्नील लांडेचे एक युट्यूब चॅनेल आहे. या चॅनेलवर तो धार्मिक, सांस्कृतिक आणि परंपरांशी संबंधित व्हिडिओ शेअर करतो. त्याच्या चॅनेलला सुमारे 80 हजाराxहून अधिक सब्सक्रायबर्स आहेत.