English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Video : 'घरात येऊन...'; आमदार अन् माजी महापौरांच्या गटात राडा, हाणामारी- दगडफेक आणि....

Bhiwandi Rada News : भिवंडीत दोन गटात तुफान हाणामारी, दगडफेक आणि राडा. आमदार व माजी महापौर यांच्यात झालाय राडा. परिसरात परिस्थिती तणावग्रस्त. नेमकं काय घडलं? पाहा... 

सायली पाटील | Updated: Jan 19, 2026, 08:03 AM IST
Video : 'घरात येऊन...'; आमदार अन् माजी महापौरांच्या गटात राडा, हाणामारी- दगडफेक आणि....
crime news biwandi Clash breaks out between supporters of BJP and KVA in post municipal poll verdict latest update

उमेश जाधव, झी मीडिया, भिवंडी : नुकताच भिवंडी महापालिकेची निवडणूक सपंली आणि या निवडणुकीनंतर इथं भलतंच राजकीय नाट्य रंगल्याचं पाहायला मिळालं. रविवारी भिवंडीत एक तुफान राडा झाला. भिवंडी महापालिकेतील कोणार्क विकास आघाडीचे विजय उमेदवार, माजी महापौर विलास पाटील आणि प्रतिभा पाटील यांच्या बंगल्यावर आमदार महेश चौघुले यांचा मुलगा मित चौघुले यांनी हल्ला करत बंगल्याच्या काचा फोडून घरातील लहान मुल व महिलांना धमकावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच या निषेधार्थ आम़्ही शिवाजी चौकात ठिय्या मांडून बसलो असता आमदाराच्या समर्थकांनी आमच्यावर पोलिसांसमोर लाठीचार्ज, दगड फेक केली गेली असं म्हणत भिवंडीतील पोलीस प्रसशासन विकले गेले असल्याचा आरोप देखील पाटील यांनी केला. या हल्यात माजी महापौर प्रतिभा पाटील या जखमी झाल्या आहेत. दोन्ही गटात तुफान हानामारी झाली असून पोलिसांकडून आंदोलकांवर लाठीचार्ज देखील करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे

Add Zee News as a Preferred Source

'जर त्याच्या बंगल्यावर दगड फेक झाली होती तर त्याने पोलिसात तक्रार करायची ना इकडे का आले. आमच्या कार्यालयात येऊन आमच्या कार्यकर्त्यांना धक्काबुक्की करत मारहाण केली' असल्याचा आरोप आमदार महेश चौघुले यांनी केला. 

दोन गटात हसणामारी झाली आणि परिस्थिती तणावाची होत असल्याचं पाहून पोलिसांनी लाठी चार्ज करून जमाव पांगवला. कोणी ही कायदा सुव्यवस्था बिघडविण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर कडक करावाई केली जाईल अशा प्रकारचे सूचनाही तिथं पोलिसांनी केल्या. सध्या पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात जरी आणली असली तरी भिवंडीत मात्र तणाव पूर्ण शांतता पाहायला मिळत आहे. 

प्राथमिक माहितीनुसार मागील गेली दोन दिवसांपासून निवडणूक काळात या प्रभागत आमदाराच्या कार्यकर्ते आणि समर्थकांकडून दहशत पसरविण्याचे काम केले जात होते. मात्र या गोष्टीकडे पोलिसांकडून कानाडोळा केला गेल्याचंही म्हटलं गेलं. सध्याच्या या परिस्थितीला पोलीस प्रशासन जबाबदार असल्याचा स्वर येथील जनतेतून दबक्या आवाजत निघत आहे. त्यामुळं यापुढे पोलीस काय भूमिका घेतात, कोणा-कोणावर कायदेशीर कारवाई करतात याचकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
biwandicrime newsnewslatest newsbiwandi news

इतर बातम्या

SCC Exam 2026 Hall Tickets Date: दहावीच्या विद्यार्थ्यांना...

महाराष्ट्र बातम्या