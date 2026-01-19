Video : 'घरात येऊन...'; आमदार अन् माजी महापौरांच्या गटात राडा, हाणामारी- दगडफेक आणि....

उमेश जाधव, झी मीडिया, भिवंडी : नुकताच भिवंडी महापालिकेची निवडणूक सपंली आणि या निवडणुकीनंतर इथं भलतंच राजकीय नाट्य रंगल्याचं पाहायला मिळालं. रविवारी भिवंडीत एक तुफान राडा झाला. भिवंडी महापालिकेतील कोणार्क विकास आघाडीचे विजय उमेदवार, माजी महापौर विलास पाटील आणि प्रतिभा पाटील यांच्या बंगल्यावर आमदार महेश चौघुले यांचा मुलगा मित चौघुले यांनी हल्ला करत बंगल्याच्या काचा फोडून घरातील लहान मुल व महिलांना धमकावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच या निषेधार्थ आम़्ही शिवाजी चौकात ठिय्या मांडून बसलो असता आमदाराच्या समर्थकांनी आमच्यावर पोलिसांसमोर लाठीचार्ज, दगड फेक केली गेली असं म्हणत भिवंडीतील पोलीस प्रसशासन विकले गेले असल्याचा आरोप देखील पाटील यांनी केला. या हल्यात माजी महापौर प्रतिभा पाटील या जखमी झाल्या आहेत. दोन्ही गटात तुफान हानामारी झाली असून पोलिसांकडून आंदोलकांवर लाठीचार्ज देखील करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे
'जर त्याच्या बंगल्यावर दगड फेक झाली होती तर त्याने पोलिसात तक्रार करायची ना इकडे का आले. आमच्या कार्यालयात येऊन आमच्या कार्यकर्त्यांना धक्काबुक्की करत मारहाण केली' असल्याचा आरोप आमदार महेश चौघुले यांनी केला.
दोन गटात हसणामारी झाली आणि परिस्थिती तणावाची होत असल्याचं पाहून पोलिसांनी लाठी चार्ज करून जमाव पांगवला. कोणी ही कायदा सुव्यवस्था बिघडविण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्यावर कडक करावाई केली जाईल अशा प्रकारचे सूचनाही तिथं पोलिसांनी केल्या. सध्या पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात जरी आणली असली तरी भिवंडीत मात्र तणाव पूर्ण शांतता पाहायला मिळत आहे.
प्राथमिक माहितीनुसार मागील गेली दोन दिवसांपासून निवडणूक काळात या प्रभागत आमदाराच्या कार्यकर्ते आणि समर्थकांकडून दहशत पसरविण्याचे काम केले जात होते. मात्र या गोष्टीकडे पोलिसांकडून कानाडोळा केला गेल्याचंही म्हटलं गेलं. सध्याच्या या परिस्थितीला पोलीस प्रशासन जबाबदार असल्याचा स्वर येथील जनतेतून दबक्या आवाजत निघत आहे. त्यामुळं यापुढे पोलीस काय भूमिका घेतात, कोणा-कोणावर कायदेशीर कारवाई करतात याचकडे सर्वाचं लक्ष लागलं आहे.