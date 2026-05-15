/बापरे.. ₹17.5 कोटींची फसवणूक! जावेद जाफरीच्या बायकोला BMC अधिकाऱ्याने गंडवलं; नक्की घडलं काय?

Jaaved Jaaferi Wife Cheated: धक्कादायक बाब म्हणजे या प्रकरणामध्ये पोलीस शोध घेत असलेली व्यक्ती मुंबई महानगरपालिकेतील सहाय्यक आयुक्त आहे. नेमकं हे प्रकरण काय समजून घ्या
Jaaved Jaaferi Wife Cheated: अभिनेता जावेद जाफरी यांची पत्नी हबीबा जाफरी यांची 18 कोटींची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मालमत्ता गुंतवणुकीच्या आमिषाने हबीबी जाफरींची सुमारे 18 कोटी रुपयांची फसवणूक मुंबईतील सहायक पालिका आयुक्तांनीच केल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणामध्ये वादग्रस्त सहायक पालिका आयुक्त महेश पाटील यांच्यासह व्यावसायिक निशित पटेल विरुद्ध मुंबई पोलिसांच्या गुन्हा शाखेच्या मालमत्ता कक्षाने गुन्हा दाखल करून पटेलला बेड्या ठोकल्या आहेत. पाटीलसह त्यांच्या तीन-चार साथीदारांचा शोध पोलीस घेत आहेत.
या साऱ्या प्रकरणामध्ये फसवणुकीचे मोठे रॅकेट आहे का, याचाही तपास सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. पटेलला 19 तारखेपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आली आहे. पटेल खारला (पश्चिम) राहत असून त्याचे कार्यालय वांद्रे (पश्चिम) येथे आहे. त्याचे बँक व्यवहार, आर्थिक कागदपत्रे आणि संबंधितांमधील संवाद तसेच अन्य पुराव्यांच्या मदतीने मालमत्ता कक्षाकडून पुढील तपास सुरू आहे.
हबीबा यांच्या तक्रारीनुसार, ही फसवणूक 2024 पासून केली असून 15.33 कोटी रुपये ऑनलाइन तर उर्वरित रोख स्वरूपात देण्यात आले आहेत. मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पात गुंतवणुकीच्या बदल्यात चांगला परतावा देण्याचे आमिष दाखवण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात काहीही दिले नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
पटेलने भांडुप एस वॉर्डचे तत्कालीन सहायक आयुक्त महेश पाटील यांच्यावर वांद्रे पुनर्विकास प्रकल्पात 80 कोटी रुपये गुंतवणूक घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता. तेच सूत्रधार असून आपल्याला बळीचा बकरा केला जात असल्याचे त्याचे म्हणणे होते. या प्रकल्पात अनेक बड्या अधिकाऱ्यांना आकर्षक रकमेच्या गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून 20 ते 30 कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप पटेलने केला होता. त्याने पुरावे देत पालिका, मुंबई पोलिसांसह सर्व यंत्रणांकडे तक्रारही केली होती.
पाटील यांनी पटेलचे सर्व आरोप फेटाळले होते. पण या तक्रारीनंतर तत्कालीनमहापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी पाटील यांना 29 नोव्हेंबर 2025 रोजी एक महिना सक्तीच्या रजेवर पाठविले होते. त्यानंतर बदली करीत आठवडाभरात त्यांना नवी जबाबदारी देण्यात आली होती. ते सध्या के उत्तर विभागात कार्यरत आहेत. सध्या पोलीस त्यांच्या मागावर असून या प्रकरणात त्यांच्या इतरही काही साथीदारांचा शोध सुरु आहे.