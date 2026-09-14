/सोने चोरीचा डेंजर पॅटर्न! गर्दीचा फायदा घेत बसमध्ये चढताना महिलांच्या हातातल्या सोन्याच्या बांगड्या कापून नेणारी टोळी; पोलिसही चक्रावले

आतापर्यंत तुम्ही चेन स्नॅचिंग म्हणजेच गळ्यातील मंगळसूत्र अथवा सोन्याचे दागिने बळजबरीने खेचून चोरण्याची पद्धत किंवा थेट चाकूचा वगैरे धाक दाखवून सोन्याचे दागिने लुटल्याचं ऐकलं, वाचलं किंवा बातम्यांमध्ये पाहिलं असेल. पण या साऱ्याला मागे टाकणारा विचित्र प्रकार काही दिवसांपूर्वी ठाणे जिल्ह्यातील एका गजबजलेल्या ठिकाणी घडला. विशेष म्हणजे अवघ्या काही क्षणांमध्ये सोन्याची बांगडी चोरताना ती खेचली नाही तर गर्दीचा फायदा घेऊन महिलेच्या हातातून चक्क कापून नेली. नेमका हा घटनाक्रम काय आणि पुढे पोलिसांनी काय केलं जाणून घेऊयात...
ही सारी चोरीची घटना 12 सप्टेंबर रोजी म्हणजेच शनिवारी घडली. कल्याण-अहिल्यानगर बसमध्ये चढताना एका महिला प्रवाशांच्या हातातील एक लाख रुपये किंमतीची बांगडी चोरीला गेली. बसमध्ये चढल्यानंतर बांगडी हातात नसल्याचं लक्षात आल्यानंतर तिने मुरबाड पोलीस ठाण्यात बांगडी चोरीला गेल्यासंदर्भात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी सीसीटीव्ही फुटेज आणि इतर बराच तपास केल्यानंतर सापळा रचण्याचं ठरवलं. पोलिसांनी तात्काळ तपास करुन एक खास पथक नेमून एसटी स्टँड परिसरात सापळा रचला.
पोलिसांच्या सापळ्यामध्ये दोन संशयित आढळून आले. पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेत पोलिसी खाक्या दाखवल्यानंतर त्यांनीच या महिलेची बांगडी चोरल्याचं कबूल केलं. त्यांच्या कबुलीनंतर त्यांच्याकडून चोरीची बांगडी हस्तगत करण्यात आली. पोलिसांनी नेमकी ही चोरी कशी केली याबद्दल विचारलं असता आरोपींनी सांगितलेली माहिती ऐकून पोलिसही थक्क झाले.
मुरबाड बस स्थानकात सोन्याची बांगडी चोरणाऱ्या या टोळीने पोलिसांकडे आपणच चोरी केल्याचा कबुली जबाब नोंदवला आहे. या जबाबामध्ये त्यांनी आपण गर्दीचा फायदा घेऊन महिलेच्या हातातील सव्वा तोळ्याची बांगडी कटरने कापून चोरल्याचं मान्य केलं आहे. एसटी बसच्या दारातून आत शिरेपर्यंत चक्क सोन्याची बांगडी कापून चोरल्याचं ऐकल्यानंतर पोलीसही थक्क झाले.
अशाप्रकारे चोरी करण्याची ही नवी पद्धत पोलिसांनीही पहिल्यांदाच पाहिल्याचं सांगितलं जात आहे. अशाप्रकारे या टोळीने यापूर्वीही चोऱ्या केल्या आहेत का? चोरीचा मुद्देमाल त्यांनी कसा आणि कोणाच्या माध्यमातून विकला? आणि इतरही काही प्रश्नांची उत्तरं पोलीस शोधत असून पुढील तपास सुरू आहे. गर्दीच्या ठिकाणी दागिन्यांची काळजी घेण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.