/हे तुमच्यासोबतही होऊ शकतं... मुंबईत स्वस्तात घर घेऊन देण्याच्या नावाखाली ₹8 लाखांची फसवणूक; नेमका घटनाक्रम जाणून घ्या

मुंबईमध्ये एका विचित्र फसवणुकीच्या प्रकरणामध्ये तब्बल आठ लाख रुपयांचा गंडा घालण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. काळाचौकी येथील जीजामाता नगरमध्ये एसआरए प्रकल्पात स्वस्तात घर मिळवून देण्याचं आश्वासन देत एकाला आठ लाखांचा गंडा घातला गेला आहे. या व्यक्तीसोबत जे झालं ते कोणासोबतही होऊ शकतं. त्यामुळेच नेमकं या प्रकरणामध्ये समोरच्या व्यक्तीने काय सांगितलं आणि कशाप्रकारे आठ लाख रुपयांचा फटका घर खरेदी करण्याची इच्छा असलेल्याला बसला हे जाणून घेऊयात...
अवघ्या 15 लाख रुपयांत घर मिळवून देण्याचे खोटे आश्वासन देत बेस्टमध्ये काम करणाऱ्या धारावीमधील राजेंद्र कदम 50 वर्षीय व्यक्तीची फसवणूक करण्यात आली. राकेश सावंत नावाच्या व्यक्तीने ही आठ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी आपली फसवणूक करण्यात आल्याचं कदम यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी सावंतविरुद्ध काळाचौकी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केल्यानंतर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
राजेंद्र कदम यांचा मित्र गणेश बुट्टी याची राकेश सावंत याच्याशी गोरेगाव येथे ओळख झाली होती. सावंत हा बिल्डरकडे काम करत असून काळाचौकीतील जीजामाता नगर एसआरए प्रकल्पात घर मिळवून देऊ शकतो असे त्याने गणेशला सांगितले होते. ही माहिती गणेशने कदम आणि त्यांच्या ग्रुपमधील इतर सदस्यांना दिली. त्यानंतर सप्टेंबर 2025 मध्ये सावंतने कदम यांच्याशी संपर्क साधून जीजामाता नगरमध्ये एसआरए प्रकल्पाचे सर्वेक्षण सुरू असल्याचे सांगितले. स्वस्तात घर मिळवून देण्याचे आश्वासन देताच कदम यांनी आठ लाख रुपये सावंत याला दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आलं आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे.
पैसे दिल्यानंतरही एसआरए प्रकल्पातील घर मिळाले नाही. कदम यांनी वारंवार सावंतशी संपर्क साधून घर देण्याची किंवा आपली आठ लाखांची रक्कम परत करण्याची मागणी केल्याने त्याने फोन घेणे बंद केले. सावंतने 21 मार्चचा 1 लाख, 23 मार्चचा 2 लाख आणि 25 मार्चचा 2 लाख रुपये असा एकूण 5 लाख रुपयांचे तीन धनादेश कदम यांना दिले होते. सावंतच्या सांगण्यावरुन तीन महिने प्रतीक्षा केल्यानंतर कदम यांनी 17 जून रोजी हे धनादेश बँकेत जमा केले जे बाउन्स झाले. या धनादेशांबाबत अद्याप कारवाई सुरू केलेली नसल्याचेही कदम म्हणाले.