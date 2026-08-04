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पुणे पोलिसांना 'सिंघमगिरी' भोवली! हत्येच्या आरोपींना बोनेटला बांधून चप्पलेनं मारहाणप्रकरणी आता...

या प्रकरणामध्ये सातपैकी चार आरोपींना पोलिसांनी दुसऱ्या दिवशी पकडलं होतं. त्यापैकी तिघांना पोलिसांच्या कारच्या बोनेटवर बांधून पोलीस स्टेशनमध्ये आणलं.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 04, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 02:00 PM IST
पुणे पोलिसांना 'सिंघमगिरी' भोवली! हत्येच्या आरोपींना बोनेटला बांधून चप्पलेनं मारहाणप्रकरणी आता...
Image Credit: पोलिसांना आली नोटीस

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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