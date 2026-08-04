पुणे पोलिसांना 'सिंघमगिरी' भोवली! हत्येच्या आरोपींना बोनेटला बांधून चप्पलेनं मारहाणप्रकरणी आता...

खून प्रकरणातील संशयीतांची जाहीर दिंड काढल्या प्रकरणी राज्य मानवाधिकार आयोगाकडून मुख्य सचिव डीजीपीसह पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांना नोटीस पाठवण्यात आली आहे. पुणे पोलिसांच्या या प्रतापाला राज्य मानवाधिकार आयोगाकडून 'जंगलराज' असा उल्लेख करण्यात आला आहे.
जुलै महिन्यात एका तरुणाची हत्या करण्यात आली होती. याप्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिसांनी चार संशयीतांना अटक केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी या चारही जणांची गाडीच्या बोनेटवर बसवून दिंड काढली सोबतच गुडघ्यावर चालायला सांगून त्यांना मारहाण देखील केली. त्यावेळी ज्या तरुणाची हत्या झाली त्याच्या कुटुंबीयांनी या संशयितांना चपलेने मारल्याचे देखील दिसत व्हिडिओत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची राज्य मानवाधिकार आयोगाने गंभीर दखल घेतली आणि पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, झोन टू डीसीपी, आणि भारती विद्यापीठाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक यांना नोटिसा बजावण्यात आले आहे. पुणे पोलिसांना या संपूर्ण कारवाईचा अहवाल 20 ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
20 जुलै रोजी पुण्यातील कात्रजमध्ये गणेश रविंद्र माळवे या 17 वर्षीय तरुणाची कोयत्याने निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. जुन्या वादातून 7 जणांकडून धारदार शस्त्रांनी हल्ला करत 20 जुलैच्या रात्री तरुणाची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणात हत्या करणारे सर्व आरोपी अल्पवयीन आहेत. भारती विद्यापीठ पोलिसांकडून दुसऱ्याच दिवशी चार आरोपींना अटक करण्यात आली. अटक केलेल्या आरोपींपैकी तिघांची भरपावसात गाडीला बांधून धिंड काढली गेली. आरोपींचे चेहरे एकदा आम्हाला दाखवा अशी मागणी मृताच्या नातेवाईकांनी पोलिस ठाण्याबाहेर केली.नातेवाईकांनी यावेळी गोंधळ घालत आरोपींविरोधात संताप व्यक्त केला. मोबाईल दुरुस्त करण्यासाठी मित्रासोबत गेला असताना आरोपींकडून गणेश रविंद्र माळवेवर हल्ला करण्यात आला. या प्रकरणी सात जणांविरोधात भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. तीन आरोपींना कारच्या बोनेटवर बसवून पोलीस स्टेशनला आणल्यानंतर मयत गणेशच्या नातेवाईकाने चप्पलेने या तिघांना मारहाण करण्याचा प्रयत्न केला.
दोनच दिवसांपूर्वी अन्य एका अशाच प्रकरणामध्ये पुणे पोलिसांना राज्य मानवाधिकार आयोगाने नोटीस पाठवली होती. या प्रकरणामध्ये 20 वर्षीय तरुणाची हात बांधून धिंड काढल्याप्रकरणी कारवाईसंदर्भात विचारणा करण्यात आलेली. पुणे पोलीस आयुक्त, मुख्य सचिव आणि 11 पोलीस अधिकाऱ्यांना ही नोटीस पाठवण्यात आलेली. लक्ष्मीनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील घटनेची आयोगाने दखल घेतली. वाहनांची तोडफोड केल्याच्या संशयावरून तरुणाला ताब्यात घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तरुणाचे हात दोरीने बांधून सार्वजनिक रस्त्यावरून फिरवल्याचा आरोप केला गेला आहे. मानवाधिकार संरक्षण कायद्यातील कलम 16 अंतर्गत अहवाल सादर करण्याचे आदेश आयोगाकडून देण्यात आले आहेत. मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाले का, याची आयोगाकडून चौकशी केली जाणार आहे. या प्रकरणातही पुणे पोलिसांची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही. आयोगाकडे अहवाल सादर झाल्यानंतर पुढील कारवाईचा निर्णय होणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.