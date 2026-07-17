/धावत्या लक्झरी बसमधून 25 लाख रुपयांची रोकड चोरी, 24 तासात चोरीचा पर्दाफाश; जळगाव पोलिसांची मोठी कारवाई

जळगाव जिल्ह्यात स्थानिक गुन्हे शाखेने अवघ्या काही तासांत दोन मोठ्या चोरीच्या गुन्ह्यांचा छडा लावत आरोपींना अटक केली आहे. एका प्रकरणात धावत्या लक्झरी बसमधून २५ लाख रुपयांची रोकड चोरी करणाऱ्या चौघांना अटक करण्यात आली आहे, तर दुसऱ्या प्रकरणात फायनान्स कंपनीतून पैसे काढणाऱ्या ग्राहकाला लक्ष्य करणाऱ्या टोळीतील पाच जणांना पोलिसांनी जेरबंद केले आहे.
११ जुलै रोजी सराफ व्यावसायिक प्रफुल्ल सुराणा यांच्या पेढीसाठी चांदी खरेदी करण्यासाठी नितीन पुरुषोत्तम वाणी हे २५ लाख रुपयांची रोकड घेऊन कोल्हापूरकडे खासगी ट्रॅव्हल्सने निघाले होते. प्रवासादरम्यान फर्दापूर येथे बस जेवणासाठी थांबली. यावेळी त्यांनी रोकड असलेली बॅग बसमध्येच ठेवली. मात्र जेवण करून परतल्यानंतर बॅग गायब झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. या घटनेनंतर एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखेने तांत्रिक तपास, सीसीटीव्ही फुटेज आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे तपासाची चक्रे फिरवली. तपासादरम्यान पोलिसांनी सोनू उर्फ राम भगवान सारवाण याला ताब्यात घेतले. चौकशीत त्याने गुन्ह्याची कबुली देत आपल्या साथीदारांची नावे उघड केली. त्यानुसार शेख रहेमान शेख निसार, सचिन उर्फ मंगेश झांबरे आणि दशरथ सुरेश चौधरी यांनाही अटक करण्यात आली.
आरोपींकडून चोरीस गेलेली संपूर्ण २५ लाख रुपयांची रोकड तसेच गुन्ह्यात वापरण्यात आलेली सुमारे ५ लाख रुपये किमतीची मारुती डिझायर कार असा एकूण ३० लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. आरोपींना न्यायालयात हजर करून पुढील तपासासाठी पोलीस कोठडी मिळविण्यात आली असून तपास सुरू आहे.
दुसऱ्या घटनेत जळगाव जिल्ह्यातील भडगाव येथे फायनान्स कंपनीतून पैसे काढून घरी जाणाऱ्या ग्राहकाची ५१ हजार रुपयांची रोकड असलेली बॅग चोरणाऱ्या टोळीचा पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. तपासात धक्कादायक बाब समोर आली. या गुन्ह्याचा सूत्रधार संबंधित फायनान्स कंपनीत काम करणारा कर्मचारीच असल्याचे उघड झाले. ग्राहकाने पैसे काढताच त्याची माहिती त्याने आपल्या साथीदारांना दिली. त्यानंतर ग्राहकाचा पाठलाग करून योग्य संधी साधत त्याच्याकडील रोकड असलेली बॅग लंपास करण्यात आली.
स्थानिक गुन्हे शाखेने तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे आरोपींचा माग काढत उदय गायकवाड, अनिल पाटील, विशाल गांगुर्डे, निलेश पवार आणि योगेश पवार या पाच जणांना अटक केली आहे. या टोळीतील आणखी दोन आरोपी फरार असून त्यांचा शोध सुरू असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
या दोन्ही प्रकरणांमधील तपास जलद गतीने पूर्ण करत आरोपींना अटक करण्यात स्थानिक गुन्हे शाखेला यश आले असून, जळगाव पोलिसांच्या या कारवाईचे कौतुक होत आहे. या संदर्भात पोलीस अधीक्षक श्रीकांत ढिवरे यांनी सविस्तर माहिती दिली.