/25 वर्षांचा आरोपी, पेरुचं आमिष अन् संध्याकाळी 6 वाजता... जुन्नरमध्ये काल नेमकं काय घडलं? पुणे पोलिसांनीच सांगितला हादरवणारा घटनाक्रम

जुन्नर तालुक्यामधील पिंपळवंडी येथे एका साडेनऊ वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार करुन तिची निर्घृण हत्या करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला असून या प्रकरणामध्ये आरोपीला पोलिसांनी अटक केली आहे. अटक करण्यात आलेला आरोपी हा 25 वर्षांचा असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या प्रकरणाची माहिती मिळताच पुण्याचे पोलीस अधिक्षक संदीप सिंह गिल यांनी गावात जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी या प्रकरणात नेमकं काय घडलं हे सांगितलं.
"काल जुन्नर तालुक्यात आळे पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत 25 वर्षीय युवकाने साडेनऊ वर्षीय शेजाऱ्याच्या मुलीवर बलात्कार करून हत्या केली आहे," अशी माहिती पुण्याचे पोलीस अधिक्षक संदीप सिंह गिल यांनी दिली. "पेरू खायच्या बहाण्याने ऊसाच्या शेताकडे नेत त्याने हे कृत्य केलं. आरोपीने लैंगिक अत्याचार करत हत्या केली आहे. घरच्यांनी मुलगी दिसली नाही म्हणून शोध सुरू केला होता. संध्याकाळी 6 वाजता आम्हाला कळवण्यात आले," असं गिल यांनी घटनाक्रम सांगताना नमूद केलं.
"आळेफाटा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गावकऱ्यांनी सांगितलं होत की या मुलाबरोबर ही मुलगी दिसली होती. आरोपीने कबुली दिली आहे की त्याने बलात्कार करुन तिची हत्या केली आहे. आरोपीला अटक केली आहे," असंही गिल यांनी सांगितलं. "मुलीचं शिवविच्छेदन सुरू आहे," अशी माहिती गिल यांनी दिली. "या वाईट घटनेमध्ये 15 दिवसांच्या आत चार्जशीट दाखल करणार आहोत. जलद गतीने तपास करून कठोर कारवाई करू," असा विश्वास गिल यांनी व्यक्त केला.
"या प्रकरणामध्ये एकच आरोपी असून तो गावामध्ये शेतमजुरी करायचा. त्याला गावातून अटक करण्यात आली आहे. चिमुकलीला मारहाण देखील करण्यात आली आहे. आरोपीने पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचं दिसत आहे," असंही गिल यांनी सांगितलं.
सिंहगडावर पर्यटकांना झालेल्या मारहाण प्रकरणाबद्दल बोलताना गिल यांनी, "तिथे विकेंडला मोठी गर्दी होते. एका मुलाने आणि टोळक्याने एका परिवाराला रस्त्यात थांबून विचारलं मी तुमच्या 8 वर्षाच्या मुलीने बरमुडा का घातला आहे. यावरून बाचाबाची झाली आणि मारहाण करण्यात आली आहे. हवेली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे तपास सुरू आहे," असं सांगितलं.