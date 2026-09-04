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4 महिन्यांची ओळख, 'लिव्ह-इन'साठी अलिबागला शिफ्ट झाले अन्...; ₹20 लाखांचा गंडा, तिने त्याच्यासोबत काय केलं पाहिलं का?

लिव्ह-इनमध्ये राहणं किती धोक्याचं ठरु शकतं याचा प्रत्यय अलिबागमध्ये अवघ्या चार महिन्यांच्या ओळखीच्या आधारे अज्ञात तरुणीसोबत राहणाऱ्या कल्याणच्या तरुणाला आहे. नेमकं घडलं काय जाणून घ्या...

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 04, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 03:34 PM IST
4 महिन्यांची ओळख, 'लिव्ह-इन'साठी अलिबागला शिफ्ट झाले अन्...; ₹20 लाखांचा गंडा, तिने त्याच्यासोबत काय केलं पाहिलं का?
Image Credit: या प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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