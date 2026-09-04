4 महिन्यांची ओळख, 'लिव्ह-इन'साठी अलिबागला शिफ्ट झाले अन्...; ₹20 लाखांचा गंडा, तिने त्याच्यासोबत काय केलं पाहिलं का?

युद्धात आणि प्रेमात सारं काही माफ असतं असं म्हणतात. मात्र प्रेमापुढे काहीही न दिसणाऱ्यांना असं अंधळं प्रेम महागात पडू शकतं. अनेकदा प्रेमाचं नाटक करुन फसवणूक केली जाते. असे बरेच प्रकार वेळोवेळी समोर येतात. हल्ली तर लिव्ह इनच्या नावाखाली अशाप्रकारांचं प्रमाण वाढल्याचं दिसून येत. याचाच प्रत्यय अलिबागमधील एका तरुणाला आला आहे. प्रेमापोटी या तरुणाने चार महिन्यांमध्ये तब्बल 20 लाख रुपये गमावलेत. नेमकं त्याच्यासोबत घडलं काय पाहूयात...
चार महिन्यांचे सहजीवनातून निर्माण झालेल्या विश्वासाला तडा देत ती त्याच्या घरातील ऐवज घेऊन पळून गेली. बरं ती जो ऐवज घेऊन पळाली तो काही छोट्यामोठ्या रकमेचा नव्हता तर अचानक ती मुलगी 19 लाख 50 हजार रुपयांचा ऐवज घेऊन गायब झाली. या तरुणीसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या तरुणीने घरातील चार लाखांची रोकड आणि सोन्याचे दागिने घेऊन पोबारा केल्याची तक्रार अलिबाग पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आली आहे. त्यानुसार गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.
फिर्यादी तरुणाची कल्याण येथील तरुणीसोबत मैत्री होती. मैत्रीचे रूपांतर पुढे लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये झाले. त्यानंतर दोघांनी अलिबाग शहरात एकत्र राहण्यास सुरुवात केली. सुमारे चार महिन्यांपासून दोघे एकत्र राहत होते. सुरुवातीचे दिवस सुरळीत गेल्याने विश्वासाचे नाते निर्माण झाले, मात्र, 16 ऑगस्टला या विश्वासाला तडा गेला. संबंधित तरुणी घरातील मौल्यवान ऐवज घेऊन अचानक निघून गेल्याचे फिर्यादीच्या लक्षात आले.
तरुणी ज्या गोष्टी घेऊन पळून गेली त्यामध्ये 4 लाखांची रोकड आणि सोन्याच्या दागिन्यांचा समावेश असून एकूण ऐवजाची किंमत 19 लाख 50 हजार रुपये असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. फोन आणि इतर माध्यमातून संपर्क करण्याचा प्रयत्न करूनही संपर्क झाला नाही. अखेर फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर फिर्यादीने पोलिसांकडे धाव घेतली. 31 ऑगस्टला अलिबाग पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. या प्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक हंबीर तपास करीत आहेत.
मागील काही काळात महाराष्ट्रात लिव्ह-इनमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांपैकी एका जोडीदाराने फसवणूक केल्याची अनेक प्रकरणं समोर आली आहेत. डोंबिवलीमधील एका 73 वर्षांच्या महिलेला लिव्ह-इनचे आमिष दाखवून 57 लाखांची फसव फसवणूक झाल्याचा आरोप करण्यात आल्यानंतर आरोपीला अटक केली गेली.