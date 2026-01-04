English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'कुरकुरे-चॉकलेटचं आमिष दाखवून चिमुरडीवर 15 वेळा...' कोर्टाची शिक्षा ऐकून थरथरायला लागला हैवान!

Crime News: मुलीने खूप दिवस हे सहन केले पण शेवटी तिने आपल्या काकूला सर्व घटना सांगितली. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 4, 2026, 08:15 PM IST
चिमुरडीवर अत्याचार

Crime News: राजस्थानातील अलवर जिल्ह्यात एका निर्दयी व्यक्तीने 12 वर्षीय अल्पवयीन मुलीला चॉकलेट, कुरकुरे आणि थंड पेय यांसारख्या छोट्या-मोठ्या गोष्टींचा मोह दाखवून फसवले. तो तिला आपल्या घरी नेऊन जात असे आणि तिच्यावर वारंवार अत्याचार करत असे. हा भयानक प्रकार सुमारे 10 ते 15 वेळा घडला. मुलीला धमक्या देऊन तो तिला गप्प बसण्यास भाग पाडत असे, जेणेकरून कोणाला काही कळू नये. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

कसे उघडकीस आले प्रकरण?

मुलीने खूप दिवस हे सहन केले पण शेवटी तिने आपल्या काकूला सर्व घटना सांगितली. काकूला ऐकून खूप धक्का बसला आणि तिने तात्काळ पोलिसांत तक्रार दाखल केली. यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला आणि पुरावे गोळा करून खटला न्यायालयात नेला. पोलिसांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली. पीडितेचा जबाब, वैद्यकीय तपासणी आणि इतर साक्षीदारांचे पुरावे मजबूत होते. आरोपीला अटक करण्यात आली आणि पोक्सो कायद्यांतर्गत म्हणजेच बाल लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत खटला चालवला गेला.

न्यायालयीन कार्यवाही

हा खटला अलवरमधील विशेष पोक्सो न्यायालय क्रमांक 2 मध्ये चालला. न्यायाधीश शिल्पा समीर यांच्या समोर दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादाची सुनावणी झाली. आरोपीने शिक्षा कमी करण्याची विनंती केली, पण न्यायालयाने ती फेटाळली.

न्यायालयाचा कठोर निर्णय

न्यायालयाने आरोपीला अत्यंत कडक शिक्षा सुनावली. मृत्यूपर्यंत कठोर आजीवन कारावास म्हणजेच जीवनाच्या शेवटच्या श्वासापर्यंत तुरुंगवास, ज्यात सवलत नाही. शिवाय 4 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. यातील 2 लाख रुपये पीडित मुलीला नुकसानभरपाई म्हणून देण्याची शिफारस केली.

न्यायालयाने काय म्हटले? 

अशा निष्पाप मुलींच्या आयुष्याशी खेळणाऱ्या गुन्हेगारांना कधीही दया दाखवता येणार नाही. हा निर्णय ऐकून आरोपी थरथर कापू लागला.  बालकांवरील अत्याचारांना सहन केले जात नाही, हे या प्रकरणातून स्पष्ट होते. यामुळे पीडितेला न्याय मिळाला आणि अशा गुन्ह्यांना आळा बसण्याची आशा वाढली.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

