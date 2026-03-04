English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • Pune Crime News : डॉक्टरांचं चाललंय काय? पुण्यात मनोरुग्णांच्या नावानं नशेखोरी; अवैध साठा सापडताच पितळ उघड

Pune Crime News : डॉक्टरांचं चाललंय काय? पुण्यात मनोरुग्णांच्या नावानं नशेखोरी; अवैध साठा सापडताच पितळ उघड

Pune Crime News : एकिकडे IT कर्मचारी, दुसरीकडे सामान्य वस्ती; पुण्यातील उच्चभ्रू भागांमध्ये मनोरुग्णांच्या औषधांच्या नावाखाली सुरुय नको ते काम. कोणते मेडिकल आणि डॉक्टरांची मान्यता रद्द होणार?   

सायली पाटील | Updated: Mar 4, 2026, 07:52 PM IST
Pune Crime News : डॉक्टरांचं चाललंय काय? पुण्यात मनोरुग्णांच्या नावानं नशेखोरी; अवैध साठा सापडताच पितळ उघड
crime news medical shops selling depression mdeicines illeagally and doctors giving fake prescription will government take action against them

Pune Crime News : पुण्याचा सर्वांगीण विकास अतिशय झपाट्यानं होत असतानाच या विकासाला गालबोट लागत आहे ते म्हणजे काही गुन्हेगारी कृत्यांचं. नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार आणि चित्रा वाघ यांनी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच मांडलेल्या माहितीनुसार विद्येचं माहेरघर अशी ओळख असणाऱ्या पुण्यात मनोरुग्णांच्या नावाखाली अतिशय गंभीर स्वरुपातील गुन्हेगारी कृत्य घडत असून, काही डॉक्टर आणि मेडिकल दुकानांचा यात सहभाग असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

मनोरुग्णांना उपचारासाठी दिल्या जाणाऱ्या औषधांचा अवैध साठा

भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी यासंदर्भातील प्रश्न सभापतींपुढे मांडले असता त्यांच्या या प्रश्नांवर गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी उत्तरं दिली. वाघ यांनी सदनापुढं मांडलेल्या माहितीनुसार नशेखोरीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधी गोळ्यांची विक्री करणाऱ्या समीर हमीद शेख आणि सुनील गजानन शर्मा यांना पुणे खडकपाडा पोलिसांनी अटक केली. सदर कारवाईत आरोपीच्या कोंढव्यातील घरावर धाड टाकली असता मनोरुग्णांना उपचारासाठी दिल्या जाणाऱ्या 6900 औषधी गोळ्या सापडल्या.

पोलीस तपासादरम्यान ज्या गोळ्यांची पाकिटं आढळली ती औषघं आणि त्या गोळ्या कोंढवा, काशेवाडी, हडपसर, कॅम्प आणि येरवडा परिसरात नशेसाठी विकल्या जात असल्याची बाब उघडकीस आली. प्रत्यक्षात या गोळ्या डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शन शिवाय मेडिकलमधून मिळू शकत नाहीत मात्र तरीही चुकीचे प्रिस्क्रीप्शन वापरून मेडिकलमधून या गोळ्या घेतल्या जात असल्याची खळबळजनक माहिती त्यांनी समोर आणली. 

हेसुद्धा वाचा : तब्बल 11 महिन्यांनंतर करंगळीइतक्या कॅमेरामुळं पहलगाम हल्ल्याचा पुरावा उघड; चीनचं नाव पुढे, NIA तपास कोणत्या दिशेनं? 

मनोरुग्णांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या गोळ्या प्रत्यक्षात नशेखोरीसाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात साठवणूक करत वापरात आणल्या जात असलीत तर, हा साठा मेडिकल स्टोअरमधून बाहेर कसा पडतो, हा अत्यंत गंभीर प्रश्न असल्याचा मुद्दा त्यांनी उचलून धरला. सामान्यत: मेडिकल स्टोअरमध्ये साधारण 1 रुपयाला मिळणारी गोळी काळ्या बाजारात 50 ते 60 रुपयांना विकली जात असल्यामुळं हे एक मोठं रॅकेट असल्याचच वाघ यांच्या माहितून सूचित झालं. 

तरुण नशेच्या विळख्यात... 

सर्वसामान्य नागरिकांना प्रिस्क्रिप्शन शिवाय या गोळ्या सहजासहजी मिळत नाहीत मात्र त्यामुळे अनेक तरुण अनधिकृत मार्गानं औषध विक्रेत्यांकडून या गोळ्या विकत घेत नशेच्या आहारी जात असल्याचा मुद्दा अधोरेखित करत वाघ यांनी काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. 

  • ज्या मेडिकल स्टोअरमधून अशा प्रकारे बेकायदेशीर गोळ्यांची विक्री होतेय, त्या भागातील फूड अँड ड्रग विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर शासन काय कारवाई करणार का? 
  • मेडिकल स्टोअर्सवर नियंत्रण राहण्यासाठी शासन या विभागाला स्पष्ट आदेश देणार का?
  • ज्या मेडिकल स्टोअरमधून अनधिकृतपणे औषधी गोळ्यांची विक्री होते, त्या मेडिकल स्टोअरची परवानगी शासन कायमची रद्द करणार का?
  • जे मानसोपचार तज्ज्ञ डॉक्टर बोगस प्रिस्क्रिप्शन देऊन गैरप्रकारांना खतपाणी घालतात त्यांची पदवी रद्द करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येणार का?,  असे बेधडक प्रश्न वाघ यांनी मांडले. 

हेसुद्धा वाचा : Israel Iran war ची धग श्रीलंकेपर्यंत! पाणबुडीच्या घातक हल्ल्यानंतर इराणी जहाज बुडालं; 100 जण बेपत्ता, 78 हून अधिक जखमी 

...तर कठोर कारवाई होणार

वाघ यांच्या प्रश्नाचं उत्तर देत असताना कदम यांच्या उत्तरानुसार औषधांचा हा साठा मेडिकल स्टोअरमध्ये सापडला नसून ही पोलिसांची सुमोटो कारवाई होती. या औषधांची विक्री कोणत्याही मेडिकलमध्य़े झाली नसून, तपासानुसार त्यांची निर्मिती हिमाचल प्रदेशात झाली असल्याचं त्यांनी सांगितलं. वितरकांकडून पुढं या औषधांचं वितरण करण्यात आलं मात्र, ही औषधं ज्या व्यक्तीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रापर्यंत आली आहेत त्या व्यक्तींचा शोध घेण्याचंही काम सुरू आहे असं सांगत ज्या मेडिकल स्टोअरकडून नियमांचं उल्लंघन होत आहे त्यांच्यावर य़ोग्य ती कारवाई होत असते असं त्यांनी सभागृहाला सांगितलं. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Maharashtra Newsmedical shopspune crime newssellingdepression mdeicines

इतर बातम्या

न्यूझीलंडने टॉस जिंकला! सेमी फायनलसाठी दक्षिण आफ्रिकेत तीन...

स्पोर्ट्स