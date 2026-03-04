Pune Crime News : डॉक्टरांचं चाललंय काय? पुण्यात मनोरुग्णांच्या नावानं नशेखोरी; अवैध साठा सापडताच पितळ उघड

Pune Crime News : पुण्याचा सर्वांगीण विकास अतिशय झपाट्यानं होत असतानाच या विकासाला गालबोट लागत आहे ते म्हणजे काही गुन्हेगारी कृत्यांचं. नुकत्याच समोर आलेल्या माहितीनुसार आणि चित्रा वाघ यांनी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच मांडलेल्या माहितीनुसार विद्येचं माहेरघर अशी ओळख असणाऱ्या पुण्यात मनोरुग्णांच्या नावाखाली अतिशय गंभीर स्वरुपातील गुन्हेगारी कृत्य घडत असून, काही डॉक्टर आणि मेडिकल दुकानांचा यात सहभाग असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी यासंदर्भातील प्रश्न सभापतींपुढे मांडले असता त्यांच्या या प्रश्नांवर गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी उत्तरं दिली. वाघ यांनी सदनापुढं मांडलेल्या माहितीनुसार नशेखोरीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधी गोळ्यांची विक्री करणाऱ्या समीर हमीद शेख आणि सुनील गजानन शर्मा यांना पुणे खडकपाडा पोलिसांनी अटक केली. सदर कारवाईत आरोपीच्या कोंढव्यातील घरावर धाड टाकली असता मनोरुग्णांना उपचारासाठी दिल्या जाणाऱ्या 6900 औषधी गोळ्या सापडल्या.
पोलीस तपासादरम्यान ज्या गोळ्यांची पाकिटं आढळली ती औषघं आणि त्या गोळ्या कोंढवा, काशेवाडी, हडपसर, कॅम्प आणि येरवडा परिसरात नशेसाठी विकल्या जात असल्याची बाब उघडकीस आली. प्रत्यक्षात या गोळ्या डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शन शिवाय मेडिकलमधून मिळू शकत नाहीत मात्र तरीही चुकीचे प्रिस्क्रीप्शन वापरून मेडिकलमधून या गोळ्या घेतल्या जात असल्याची खळबळजनक माहिती त्यांनी समोर आणली.
मनोरुग्णांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या गोळ्या प्रत्यक्षात नशेखोरीसाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात साठवणूक करत वापरात आणल्या जात असलीत तर, हा साठा मेडिकल स्टोअरमधून बाहेर कसा पडतो, हा अत्यंत गंभीर प्रश्न असल्याचा मुद्दा त्यांनी उचलून धरला. सामान्यत: मेडिकल स्टोअरमध्ये साधारण 1 रुपयाला मिळणारी गोळी काळ्या बाजारात 50 ते 60 रुपयांना विकली जात असल्यामुळं हे एक मोठं रॅकेट असल्याचच वाघ यांच्या माहितून सूचित झालं.
सर्वसामान्य नागरिकांना प्रिस्क्रिप्शन शिवाय या गोळ्या सहजासहजी मिळत नाहीत मात्र त्यामुळे अनेक तरुण अनधिकृत मार्गानं औषध विक्रेत्यांकडून या गोळ्या विकत घेत नशेच्या आहारी जात असल्याचा मुद्दा अधोरेखित करत वाघ यांनी काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले.
वाघ यांच्या प्रश्नाचं उत्तर देत असताना कदम यांच्या उत्तरानुसार औषधांचा हा साठा मेडिकल स्टोअरमध्ये सापडला नसून ही पोलिसांची सुमोटो कारवाई होती. या औषधांची विक्री कोणत्याही मेडिकलमध्य़े झाली नसून, तपासानुसार त्यांची निर्मिती हिमाचल प्रदेशात झाली असल्याचं त्यांनी सांगितलं. वितरकांकडून पुढं या औषधांचं वितरण करण्यात आलं मात्र, ही औषधं ज्या व्यक्तीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रापर्यंत आली आहेत त्या व्यक्तींचा शोध घेण्याचंही काम सुरू आहे असं सांगत ज्या मेडिकल स्टोअरकडून नियमांचं उल्लंघन होत आहे त्यांच्यावर य़ोग्य ती कारवाई होत असते असं त्यांनी सभागृहाला सांगितलं.