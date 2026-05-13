Money Heist ला लाजवेल अशी चोरी... महाराष्ट्रातील 'या' सरकारी बँकेतील 7.31 कोटींचं सोनं लंपास; पण...

Crime News Money Heist In Maharashtra Bank: महाराष्ट्रामध्ये हा धक्कादायक प्रकार घडला असून ज्या बँकेत हे सारं घडलं ती भारतातील सर्वात महत्त्वाच्या सरकारी बँकेेपैकी एक आहे.
Crime News Money Heist In Government Bank: एकीकडे सोन्याच्या खरेदीवरुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेल्या आवाहनानंतर सोनं खरेदी आणि सोन्याचे दर चर्चेत असतानाच महाराष्ट्रातील एका बड्या बँकेतील अधिकाऱ्यांनीच ग्राहकांच्या सोन्यावर डल्ला मारल्याचा प्रकार घडला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे हा सारा प्रकार देशातील सर्वात मोठ्या सरकारी बँकांपैकी एक असलेल्या कॅनेरा बँकेत हा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणामध्ये पोलीस मागील 17 दिवसांपासून मुख्य आरोपीच्या मागावर होते. या आरोपीचा शोध घेतला जात असतानाही तो सापडत नव्हता. मात्र आपण पोलिसांच्या हाती लागू नये म्हणून आरोपीने नेमकं काय केलं होतं हे त्याच्या अटकेनंतर उघड झालं आहे. पोलिसांनी तांत्रिक तपासाच्या आधाराने आरोपीचा माग काढत त्याला बेड्या ठोकल्या आहेत. एखाद्या वेब सिरीजच्या कथानकाला शोभेल असा प्रकार महाराष्ट्रातील जालन्यात घडला आहे. नेमका घटनाक्रम जाणून घेऊयात...
मिळालेल्या माहितीनुसार, जालन्यातील बदनापूरमधील कॅनरा बँक शाखेत 7 कोटी 31 लाख रुपयांचा हा मोठा अपहार झाला आहे. याप्रकरणी बदनापूर पोलिसांनी तब्बल 17 दिवसांनी आरोपींना बेड्या ठोकल्या आहेत. सदर प्रकरणामधील मुख्य आरोपी संजय आसाराम डोंगरे याच्यासह पाच जणांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तब्बल 17 दिवसांपासून पोलीस मुख्य आरोपीच्या मागावर होते. गुन्हा समोर आल्यानंतर 17 व्या दिवशी मुख्य आरोपीला अटक करण्यात पेलिसांना यश आले आहे.
या प्रकरणामध्ये बदनापूरमधील कॅनेरा बँकेच्या शाखेचा व्यवस्थापक आणि सुवर्णकार यांना पोलिसांनी यापूर्वीच अटक केली आहे. पोलिसांना सुगावा लागू नये म्हणून मुख्य आरोपी संजय डोंगरे हा हॉटेलऐवजी भाड्याने घेतलेल्या एक रूममध्ये राहत होता. कॅनरा बँकेच्या बदनापूर शाखेत झालेल्या अपहार प्रकरणात 25 एप्रिल रोजी बदनापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर पोलिसांनी त्याच दिवशी बँकेचा व्यवस्थापक विजेंद्र पाटणकर आणि सुवर्ण मूल्यमापक प्रवीण बुहांडे यांना अटक केली होती.
या प्रकरणामध्ये आरोपींनी थेट बँकेच्या तिजोरीतून सोन्याची पाकिटे चोरल्याचा आरोप असलेला मुख्य संशयित आरोपी संजय आसाराम डोंगरे हा फरार होता. बदनापूर पोलिसांनी संजय डोंगरे याच्यासह सचिन सानप, सार्थक जाधव, रघुनाथ शिंदे, आणि शिवाजी दराडे या पाचजणांना अटक केली आहे.