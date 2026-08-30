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प्रेगनंट गर्लफ्रेंड, थम्स अप, ती रात्र अन्... मुंबईतल्या बंगल्यातील हादरवून टाकणारा घटनाक्रम चार दिवसांनी आला समोर

या प्रकरणामध्ये आधी तरुणीचा मृत्यू नैसर्गिक असल्याचं भासवण्याचा प्रयत्न या तरुणाने केला. मात्र पोलिसांना त्यांच्यावरच संशय होता. अखेर त्याने पोलिसांना संपूर्ण घटनाक्रम सांगितल्यानंतर खळबळजनक खुलासा झाला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 30, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:25 AM IST
प्रेगनंट गर्लफ्रेंड, थम्स अप, ती रात्र अन्... मुंबईतल्या बंगल्यातील हादरवून टाकणारा घटनाक्रम चार दिवसांनी आला समोर
Image Credit: चार दिवसांनंतर समोर आलं सारं प्रकरण (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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