/प्रेगनंट गर्लफ्रेंड, थम्स अप, ती रात्र अन्... मुंबईतल्या बंगल्यातील हादरवून टाकणारा घटनाक्रम चार दिवसांनी आला समोर

मुंबईमधील चेंबूरमध्ये एक अत्यंत विचित्र घटना उडली आहे. येथील एका तरुणाने त्याच्या प्रेयसीला संपवलं असून प्रेयसीचा मृत्यू नैसर्गिक असल्याचं भासवण्याचा प्रयत्न या तरुणाने केला. मात्र हा 25 वर्षीय आरोपी पोलिसांच्या तावडीत सापडला. प्रेयसी गरोदर असताना तिच्या चारित्र्यावर संशय आल्याने या तरुणाने तिची हत्या केल्याची माहिती समोर आली आहे. नेमकं घडलं काय जाणून घेऊयात...
चेंबूरमधील आरसीएफ परिसरातील मैसूर कॉलनीमध्ये हा भयनाक घटनाक्रम घडला असून बंगला क्रमांक 57-ए येथे 25 ऑगस्टच्या रात्री आरोपी आशिष मगरने त्याची प्रेयसी विष्णूमायाच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिला कोल्ड्रिंकमध्ये विष मिसळून दिले. तिचा मृत्यू झाला. आरसीएफ पोलिसांनी आशिषला अटक केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आशिषची प्रेयसी विष्णूमायाला दिवस गेले होते. मात्र तिच्या चारित्र्यावर प्रियकर आशिषला संशय होता. म्हणून त्याने गरोदर प्रेयसीला कोल्ड्रिंकमध्ये डांबराच्या गोळ्या टाकून संपवलं. आरोपीला प्रेयसी दुसऱ्या तरुणासोबत रिलेशनशिपमध्ये असल्याचा संशय होता. म्हणून त्याने तिला विष देऊन संपवल्यानंतर मृत्यू नैसर्गिक असल्याचं भासवण्याचा प्रयत्न केला. मृत्यू नैसर्गिक असल्याचे भासवून तपासाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आशिषने केल्याचा पोलिसांचा आरोप आहे. परिस्थितीजन्य पुराव्यांच्या आधारे आशीष मगरला अटक करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, विष्णूमाया ही मूळची नेपाळची होती. आशिष आणि विष्णूमाया दोघेही एकाच बंगल्यात घरकाम करत होते. त्यांचे प्रेमसंबंध होते. आशिषला तिच्या चारित्र्याबाबत संशय होता. तिला दुसऱ्या व्यक्तीशी संबंध असल्याचा आणि पोटातील अडीच महिन्यांचा गर्भ आपला नसल्याचा संशय होता. त्यामुळे वारंवार वाद होत होते. 25 ऑगस्टच्या रात्री भांडण झाल्यानंतर आशिषने थम्स अपमध्ये डांबराच्या गोळ्या म्हणजेच नॅप्थालिन बॉल्स मिसळून तिला प्यायला दिले. हे थम्स अप प्यायल्यानंतर विष्णूमायाला उलट्या होऊ लागल्या आणि तिचा मृत्यू झाला. आशिषने सुरुवातीला नैसर्गिक मृत्यू असल्याचे दाखवण्याचा प्रयत्न केला, पण पोलिसांना सुरुवातीपासून त्याच्यावरच संशय होता. त्याच्या उत्तरांमध्ये विसंगती आढळून आल्याने पोलिसी खाक्या दाखवल्यानंतर आशिषने गुन्हा कबूल केला असून आपणच विष्णूमायाला संपवल्याचा कबुली जबाब दिला आहे.
हा सारा प्रकार चार दिवसांनंतर समोर आल्यावर आशिषला अटक करुन न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलं. न्यायालयाने आरोपी आशिषला 5 दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. चेंबूरमधील धक्कादायक मृत्यू प्रकरणाचा पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.