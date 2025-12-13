English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

टेन्शन वाढवणारी बातमी! मुंबईतून मुलं होतायेत बेपत्ता; 36 दिवसात 82 मुलं रहस्यमयरित्या गायब

Crime News Mumbai Child Safety Crisis: देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमधून धक्कादायक आकडेवारी समोर आली असून ही माहिती पोलिसांनीच जारी केली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 13, 2025, 07:33 AM IST
टेन्शन वाढवणारी बातमी! मुंबईतून मुलं होतायेत बेपत्ता; 36 दिवसात 82 मुलं रहस्यमयरित्या गायब
समोर आली हादरवून टाकणारी आकडेवारी (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - एआय)

Crime News Mumbai Child Safety Crisis: पालकांची चिंता वाढवणारी बातमी मुंबईमधून समोर येत आहे. मुंबई पोलिसांनी जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, 1 नोव्हेंबर ते 6 डिसेंबरदरम्यान शहरामधून 82 मुलं बेपत्ता झाली आहेत. 36 दिवसांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मुलं बेपत्ता झाल्याने हा विषय अधिक चिंताजनक झाला आहे. पोलिसांनी या प्रकरणामध्ये तक्रारी नोंदवून घेत तपास सुरु केला आहे. मात्र पोलिसांच्या हाती काय लागलं आहे याची माहिती जारी करण्यात आलेली नाही.

Add Zee News as a Preferred Source

दररोज किती मुलं बेपत्ता होतात?

36 दिवसांत मुंबईत 82 मुले आणि युवक-युवती बेपत्ता झाले आहेत. यापैकी 60 मुली आहेत. 'मिड डे'ने काही स्रोतांच्या हवाल्याने दिलेल्या माहितीनुसार, यातील बहुतेक मुलं 18 वर्षांच्या आसपासची आहेत. बेपत्ता 82 मुलांपैकी 54 जण 18 वर्षांचे आहेत. नोव्हेंबर ते डिसेंबरच्या सुरुवातीपर्यंत बेपत्ता मुलांची संख्या वेगाने वाढली आहे. दररोज सरासरी दोन ते तीन मुले बेपत्ता होत असल्याचे आकडेवारीमधून दिसून येत आहे. नवी मुंबईतही अपहरणाच्या तक्रारी वाढल्या असून जानेवारी ते नोव्हेंबर 2025 पर्यंत 499 मुले बेपत्ता झाल्याची नोंद आहे. मुलं बेपत्ता होण्याच्या तक्रारी मुंबईतील वेगवेगळ्या भागांमधून नोंदवण्यात आल्या आहेत.

मानवी तस्करी किंवा अपहरणाची शक्यता?

बहुतेक प्रकरणांमध्ये कौटुंबिक कलह, प्रेम प्रकरणे किंवा घर सोडून जाणे हे कारण असू शकते, असं मानलं जात आहे. मात्र, मानवी तस्करी किंवा अपहरणाची शक्यता नाकारता येत नाही. पोलिसांनी सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे. काही सोशल मीडिया पोस्टमधून अफवा पसरल्या जात असून, अफवांना बळी न पडण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. 

सीसीटीव्ही आणि टास्ट फोर्सची मागणी

मुंबई पोलिसांनी हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले असून, तपास सुरू आहे. किती मुले सापडली याची अद्याप अधिकृत आकडेवारी नाही, पण मागील वर्षांत 96% प्रकरणे सोडवली गेली आहेत. मुलं बेपत्ता होण्याचा प्रमाण वाढत असल्याने विशेष टास्क फोर्स किंवा सीसीटीव्ही अपग्रेडची मागणी पालकांकडून होताना दिसत आहे. 

वर्षातील पहिल्या 10 महिन्यांमधील धक्कादायक आकडेवारी

गेल्या दहा महिन्यांत (जानेवारी ते ऑक्टोबर 2025) मुंबई शहरात अल्पवयीन मुलींच्या अपहरणाचे 1187 गुन्हे नोंद झाले आहेत. यापैकी 1118 गुन्ह्यांचा उलगडा झाला असून, दररोज सरासरी चार ते पाच मुली बेपत्ता होत आहेत. जानेवारीमध्ये 126, तर मार्च, ऑगस्ट आणि ऑक्टोबरमध्ये प्रत्येकी 136 गुन्हे नोंदले गेले आहेत. याशिवाय, 2024 मध्ये एकूण 1226 अपहरण गुन्हे घडले, ज्यात 1142 उलगडले.

 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
crime newsMumbaichild safety crisispolice82 cases

इतर बातम्या

'या' बँकेत खातं असेल तर ऑनलाईन पेमेंट करता येणार...

भारत