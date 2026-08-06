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मुंबई हादरली! मोठ्या आवाजातल्या गाण्यावरुन एकाच कुटुंबात 2 गटात वाद; बाप-लेकाचा हाणामारीत मृत्यू

एकाच कुटुंबातील दोन गटांमध्ये बाचाबाचीवरुन सुरु झालेल्या वादाचं रुपांतर हाणामारीमध्ये झालं अन् त्यातच दोघांचा मृत्यू झाला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 06, 2026, 08:02 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:17 AM IST
मुंबई हादरली! मोठ्या आवाजातल्या गाण्यावरुन एकाच कुटुंबात 2 गटात वाद; बाप-लेकाचा हाणामारीत मृत्यू
Image Credit: कुटुंबामध्ये दोन गटात झाला वाद (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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