/मुंबई हादरली! मोठ्या आवाजातल्या गाण्यावरुन एकाच कुटुंबात 2 गटात वाद; बाप-लेकाचा हाणामारीत मृत्यू

मुंबईतील विक्रोळीमध्ये आज पहाटे एका विचित्र घटनेमध्ये दोघांनी प्राण गमावला आहे. येथील राहुल नगर परिसरात पार्कसाईट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत आज पहाटे मोठ्या आवाजात गाणी लावण्याच्या कारणावरून झालेल्या कौटुंबिक वादातून दुहेरी हत्येमध्ये झाले. या घटनेत सुनील विश्वकर्मा (वय 40) आणि त्यांचा 14 वर्षीय मुलगा श्लोक विश्वकर्मा यांचा मृत्यू झाला आहे. सुनील विश्वकर्मा यांची पत्नी अंजू विश्वकर्मा व धाकटा मुलगा विवान विश्वकर्मा हे जखमी झाले आहेत.
प्राथमिक माहितीनुसार, पार्कसाईट पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडलेल्या या घटनेत, मोठ्या आवाजात गाणी लावण्यास आक्षेप घेतल्याने एकच कुटुंबातील दोन गटात वाद झाला. वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले आणि त्यानंतर दोन्ही बाजूने लाथाबुक्क्यांसह चाकूने हल्ला करण्यात आला. पहाटे सुमारे दोन वाजता ही घटना घडली. चार भाऊ एकाच घरात राहत होते. सुनील विश्वकर्मा यांनी पहाटे मोठ्या आवाजात गाणी लावल्यामुळे त्यांचे भाऊ सुरेंद्र विश्वकर्मा आणि सूरज विश्वकर्मा यांच्याशी शाब्दिक वाद झाला. हा वाद हाणामारीत आणि नंतर थेट धारदार शस्त्राने हल्ला करण्यापर्यंत गेला.
गंभीर जखमी झालेल्या सुनील विश्वकर्मा आणि श्लोक विश्वकर्मा यांना तातडीने राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचारादरम्यान डॉक्टरांनी दोघांनाही मृत घोषित केले. अंजू विश्वकर्मा आणि विवान विश्वकर्मा यांच्यावर सध्या उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती मिळाली आहे.
या प्रकरणी पार्कसाईट पोलिसांनी सुरेंद्र विश्वकर्मा आणि सूरज विश्वकर्मा या दोघांना ताब्यात घेतले असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. दरम्यान, पोलिसांनी घटनास्थळ ताब्यात घेऊन फॉरेन्सिक पथकाकडून तपास सुरू केला आहे. हल्ल्यामागील नेमके चा सध्या पोलीस तपास करीत आहेत. पोलिसांना संशय आहे की फक्त गाण्याचा वाद नसून कुटुंबातील इतर कारणेही असू शकतात. पुरावे जप्त करून फॉरेन्सिक तपासासाठी पाठवले आहेत.
या हल्ल्याच्या वेळी घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांचीही चौकशी केली जाणार आहे. हल्ल्यादरम्यान कोणी मध्यस्थीसाठी मध्ये पडलेलं की नाही? अचानक हल्लेखोराच्या हातात चाकू कसा आला? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तर पोलीस शोधत आहेत. रात्री उशारी झालेल्या या गोंधळाची माहिती इमारतीमधील इतरांना भल्या पहाटे समजली तेव्हा अनेकांना धक्काच बसला. गाणी लावण्यासारख्या शुल्लक कारणावरुन भावानेच भावाची आणि पुतण्याची हत्या केल्याची माहिती समोर आल्यानंतर परिसरामध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे.