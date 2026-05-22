आईने घरात प्राण सोडला, दुर्गंधी येऊ लागली तरी तो...; ₹17.5 कोटी गेले कुठे? पोलिसही सुन्न

Crime News Mumbai: मुंबईतील खार पश्चिममधील एका उच्चभ्रू सोसायटीमधून एक हादरवून टाकणारी बातमी समोर आली आहे. येथील उच्चभ्रू सोसायटीमधील एका फ्लॅटमध्ये ज्येष्ठ डॉक्टर महिलेचा मृतदेह अनेक दिवसांपासून कुजलेल्या अवस्थेत पडलेला होतात. त्याच घरात तिचा स्किझोफ्रेनियाग्रस्त मुलगा आईचा मृतदेह घरात पडून असतानाच अनभिज्ञ अवस्थेत राहत होता. या अंगावर काटा आणणारी हादरवून टाकणारी ही घटना कमी म्हणून की काय मयत महिलेचा मुलगा मानसिकदृष्ट्या विकलांग असल्याचा गैरफायदा घेत नातेवाईकांकडूनच 17.50 कोटींचा अपहार करण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. या प्रकरणी पोलिसांकडे तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
तक्रारदार दीपा भाटिया या नवी दिल्लीत राहतात. त्यांच्या मावशी डॉ. वीणा गुरुमुख अडवाणी (89) या सुत्रिम अपार्टमेंटमध्ये मुलगा अनिल अडवाणी (60) याच्यासोबत राहत होत्या. अनिल गेली 30 वर्षे स्किझोफ्रेनियाने त्रस्त असून, मानसिकदृष्ट्या विकलांग असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. आईचं निधन झाल्यानंतर मानसिकदृष्ट्या असाहाय्य अनिल यांच्या उपचारांसाठी ठेवलेल्या मालमत्तेवरच डल्ला मारल्याप्रकरणी खार पोलिसांनी आंचल माधवदास भांबानी, तिचा नातेवाईक महेंद्र देवकीनंदन चोहितरमानी यांच्यावर मंगळवारी गुन्हा नोंदविला आहे.
24 ऑक्टोबर 2025 रोजी अडवाणी यांच्या फ्लॅटमधून तीव्र दुर्गंधी येत असल्याने खार पोलिसांनी दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला. त्यावेळी डॉ. अडवाणी यांचा मृतदेह घरात आढळला. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे अनिल त्याच घरात राहत होता. मानसिक स्वास्थ योग्य नसल्याने आईच्या मृत्यूची त्याला जाणीवही नव्हती. आईच्या मृत्यूनंतर अनिलला कर्जतमधील 'कालिंडा रिहॅब' मध्ये दाखल करण्यात आले. ही अवस्था पाहून पोलिस आणि स्थानिकही सुन्न झाले होते.
भाटिया मुंबईत आल्यानंतर त्यांनी अनिलची भेट घेतली. मात्र, तो कोणालाही ओळखत नव्हता. संशय आल्याने त्यांनी डॉ. वीणा आणि अनिल यांच्या बँक खात्यांची माहिती तपासली तेव्हा नामांकित बँकांमधील मोठ्या ठेवींची माहिती समोर आली. मात्र, व्यवहार तपासताना डॉ. अडवाणी यांच्या मृत्यूनंतर अवघ्या दोन महिन्यांत तब्बल 17.50 कोटी रुपये आरोपींनी स्वतःच्या खात्यात वळते केल्याचं भाटिया यांच्या लक्षात आलं. त्यांनी असाच आरोप आपल्या तक्रारीमध्ये केला आहे.
आंचल हिने 14 नोव्हेंबर 2025 रोजी मृत्यू दाखला प्राप्त केला होता. मात्र, तो संबंधित बँकांना जाणीवपूर्वक सादर केला नाही. त्यामुळे खातेदाराच्या मृत्यूची माहिती लपवून कोट्यवधींचे व्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.