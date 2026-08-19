Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /...तर वाचला असता नौदल अधिकाऱ्याच्या पत्नी अन् दोन मुलांचा जीव; मुंबईतील नेव्ही नगर प्रकरणात हादवणारी माहिती

...तर वाचला असता नौदल अधिकाऱ्याच्या पत्नी अन् दोन मुलांचा जीव; मुंबईतील नेव्ही नगर प्रकरणात हादवणारी माहिती

नौदल अधिकारी पुरणमल मेहरा हा पत्नी ओमा आणि दोन मुलांसहीत मुंबईतील घरात मृतअवस्थेत आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 19, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:39 AM IST
...तर वाचला असता नौदल अधिकाऱ्याच्या पत्नी अन् दोन मुलांचा जीव; मुंबईतील नेव्ही नगर प्रकरणात हादवणारी माहिती
Image Credit: समोर आली घटनेच्या काही दिवसांआधीची थक्क करणारी घडामोड

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ऑगस्ट महिन्यात पाऊस टेन्शन वाढवणार? मराठवाड्यातील 'या' जिल्ह्यांत वादळी पाऊस बरसणार
2
3
4
5