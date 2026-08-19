/...तर वाचला असता नौदल अधिकाऱ्याच्या पत्नी अन् दोन मुलांचा जीव; मुंबईतील नेव्ही नगर प्रकरणात हादवणारी माहिती

मुंबईमधील नेव्हीनगर येथील हत्या, आत्महत्या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान रोज नवीन माहिती समोर येत आहे. चार जणांचा करुण अंत झालेल्या या प्रकरणात मयत नौदल अधिकाऱ्याच्या तावडीतून त्याची पत्नी आणि दोन्ही मुलं वाचली असती असा घटनाक्रम पुढे आला आहे. काही दिवसांपूर्वीपासून पुरणमल मेहरा आणि ओमा यांच्यात कौटुंबिक वाद सुरू होते. पतीसोबत राहणे कठीण झाल्याने ओमाने वडिलांना घरी बोलातून आपल्याला आणि मुलांना सोबत घेऊन जाण्याची विनंती केली होती. ओमाच्या वडिलांनीही लेक आणि नातवंडांच्या चिंतेपोटी मुलीचे घर गाठले. मात्र, पुरणमलने ओमाला जायचे असल्यास एकटीने जावे असे सांगितले. पुरणमलने ओमाला मी तुला मुलांना सोबत नेऊ देणार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. अखेर दोघांमधील वादानंतर तिचे वडील एकटेच माघारी गेले. ओमाला आणि तिच्या मुलांना त्या दिवशी वेळीच परी नेले असते तर ती वाचली असती अशीही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
डिसेंबर 2020 मध्ये पुरणमल आणि ओमाचा विवाह झाला होता. मात्र, गेल्या काही काळापासून पुरणमल मानसिक तणावात होता, त्यावर उपचार देखील सुरू होते. त्याला आकडीचाही त्रास जाणवत होता. दोघांमधील वाद दिवसोंदिवस वाढत गेले. मुलीची अवस्था पाहून तिचे वडील 9 ऑगस्ट रोजी तिला आणि मुलींनी घरी घेऊन जाण्यासाठी मुलीच्या घरी पोहोचले. त्यांनी पुरणमलची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तो मुलांसहती पत्नीला माहेर पाठवण्यास तयार नव्हता.
दुसरीकडे, पुरणमलने पत्नी आणि दोन मुलांना विष दिल्यानंतर त्यांनी प्राण सोडल्याची खात्री केली. त्यानंतर काही तासांत आत्महत्या केल्याचा संशय पोलिसांना आहे. कारण पोलिस घरी गेले तेव्हा तिघांचे मृतदेह कुजण्यास सुरुवात झाली होती. मृत्यूचा नेमका वेळ शवविच्छेदन अहवालातून स्पष्ट होईल.
पुरणमलने पत्नी आणि मुलांच्या हत्येनंतर मोबाईलमधील तपशील डिलीट केला आहे. त्यात नेमके काय होते? हे जाणून घेण्यासाठी त्याच्या मोबाईलमधील तपशील पुन्हा मिळविण्यासाठीही पोलिसांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत.
नेव्हीनगरमधील या हत्याकांडाचा सर्व दृष्टीकोनातून तपास सुरु आहे. हा कौटुंबिक वाद नेमका कोणत्या कारणातून विकोपाला गेला, याचा तपास पोलिसांकडून सुरू आहे. याशिवाय मालमत्तेचा वाद, नोकरीशी संबंधित प्रश्न तसेच आर्थिक देवाणघेवाणीचे व्यवहार यांचाही तपासाच्या कक्षेत समावेश करण्यात आला आहे.