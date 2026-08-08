/मोबाइलवर अश्लील फोटो दाखवून 9 वर्षीय चिमुकलीवर अत्याचार; नंतर डोकं, मान, तोंडावर कोयत्याने 15 वार

डहाणू तालुक्यामध्ये एका पाच वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणात न्यायालयाने आरोपीला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. 2021 साली घडलेल्या गुन्ह्यानंतर मागील पाच वर्षांपासून सुरु असलेल्या खटल्याचा निकाल शुक्रवारी लागला आणि या निकालामध्ये नराधम आरोपीला मरेपर्यंत फाशी आणि 50 हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. नक्की हे प्रकरण काय आणि कोर्टाने शिक्षा सुनावताना काय म्हटलं आहे जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...
डाहाणू तालुक्यात अवघ्या 9 वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करुन तिची कोयत्याने 15 वार करुन निर्घुण हत्या करणाऱ्या नराधमाला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. आरोपीचं नाव प्रमुल उर्फ प्रफुल उर्फ प्रमादे रत्ना घोषे असं असून तो 46 वर्षांचा आहे. पालघर जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आरोपीला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. याचबरोबर 50 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. जिल्हा न्यायाधीश 1 आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती ए. आर. रहाणे यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. 'पोस्को' आणि निर्घुण हत्या प्रकरणामध्ये आरोपीला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आलेला हा पालघर जिल्ह्याच्या इतिहासातील पहिलाच खटला ठरला आहे.
सदर घटना 27 सप्टेंबर 2021 रोजी घडली होती. डहाणू तालुक्यातील पूर्व भागामधील एका आदिवसी पाड्यावर हा प्रकार घडलेला. 9 वर्ष 8 महिने वयाच्या चिमुकलीला तिच्या आईने घराशेजारील दुकानात सामान आणण्यासाठी पाठवले होते. यावेळी तिच्यावर पाळत ठेवलेल्या आरोपी प्रफुलने तिला फूस लावून आपल्या घरी नेलं.
आरोपीने मोबाइलवर अश्लील फोटो दाखवून तिच्यावर अत्याचार केला. त्यानंतर तिला खाऊसाठी 10 रुपये दिले. अत्यंत वेदना होऊ लागल्याने आणि त्या सहन होत नसल्याने चिमुकलीने, 'मी हे सर्व माझ्या वडिलांनी सांगते' असं म्हणून आरोपीच्या घरातून पळ काढला. आपलं कृत्य उघडकीस येण्याच्या भीतीने आरोपीने घरातील कोयता घेऊन तिचा पाठलाग केला. रस्त्यावर पळत असताना तिच्या डोक्यावर, मानेवर, तोंडावर कोयत्याने 15 हून अधिक वार करुन तिची निर्घृण हत्या केली.
चिमुकलीवर वार होत असताना रस्त्यावर जात असलेल्या एका 40 वर्षीय प्रत्यक्षदर्शीने आरोपीला थांबवण्याचा प्रयत्न केला. यावर संतापलेल्या आरोपीने या व्यक्तीच्या मानेवरही कोयत्याने दोन वार करुन त्याला गंभीर जखमी केलं.
डहाणूचे तत्कालीन सहायक पोलिस अधीक्षक नित्यानंद झा यांनी तातडीने सूत्र हलवत आरोपीला अटक केली. या खटल्यामध्ये विशेष सरकारी वकील अॅड रेखा झवराळे यांनी केलेल्या भक्कम युक्तिवादामुळे आणि सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे शिक्षा सुनावण्यात आली. शिक्षा सुनावण्यात आल्यानंतरही आरोपीच्या चेहऱ्यावर कोणाच पश्चाताप दिसत नव्हता.