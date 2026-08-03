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पुणे हादरलं! कुटुंबाची सामूहिक आत्महत्या; घरात विषारी धूर करुन स्वत:ला संपवलं, चिठ्ठीतून कारण समोर

पोलिसांनी फोनवरुन माहिती मिळाल्यानंतर ते घरी पोहोचले असता तिघेही जमिनीवर पडलेले आढळून आले. यातील पुरुषाचा मृत्यू झाला होता तर दोघींचा मृत्यू रुग्णालयात झाला.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 03, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 09:53 AM IST
पुणे हादरलं! कुटुंबाची सामूहिक आत्महत्या; घरात विषारी धूर करुन स्वत:ला संपवलं, चिठ्ठीतून कारण समोर
Image Credit: पोलिसांनी मिळाली धक्कादायक प्राथमिक माहिती (घराचा फोटो प्रातिनिधिक, सौजन्य एआयवरुन साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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